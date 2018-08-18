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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2514251525162517

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 276
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
91
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 19:01

  hxbbgaf написав:
  investorkiev написав:Всегда удивляло негативное отношение к образованию многих персонажей на этой ветке. То сарказм по отношению к МБА (90% его никогда не получат чисто физически/экономически), то ухмылки по поводу всяких лекций/курсов.

Франт, ты пенсионер, тебе простительно - ты небось свои лекции еще со времен Хрущева не менял, но вообще, ребята, учиться - не стыдно, стыдно - не учиться. Так во всем цивилизованном мире, но не у нас, к сожалению.

Потому что у нас учеба - это просиживание штанов. Так устроена система. Чтоб ничему полезному не научить, а отобрать время, иногда и деньги.

Я впевнений, що освіта у Вас куца. Технікум радянської торгівлі чи якісь гов*нокурси. Раз Ви інвештувати в срібло всі свої збереження 10 років назад, да й застрягли в ньому.

Запишіться на курси електриків, чи зварювальників. Півроку повчіться - і заробите на безбалконну гостінку на Борщагівці за пару років роботи.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 20:10

  Frant написав:
  hxbbgaf написав:
  investorkiev написав:Всегда удивляло негативное отношение к образованию многих персонажей на этой ветке. То сарказм по отношению к МБА (90% его никогда не получат чисто физически/экономически), то ухмылки по поводу всяких лекций/курсов.

Франт, ты пенсионер, тебе простительно - ты небось свои лекции еще со времен Хрущева не менял, но вообще, ребята, учиться - не стыдно, стыдно - не учиться. Так во всем цивилизованном мире, но не у нас, к сожалению.

Потому что у нас учеба - это просиживание штанов. Так устроена система. Чтоб ничему полезному не научить, а отобрать время, иногда и деньги.

Я впевнений, що освіта у Вас куца. Технікум радянської торгівлі чи якісь гов*нокурси. Раз Ви інвештувати в срібло всі свої збереження 10 років назад, да й застрягли в ньому.

Запишіться на курси електриків, чи зварювальників. Півроку повчіться - і заробите на безбалконну гостінку на Борщагівці за пару років роботи.

Франт, а что сейчас из образования актуально?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 21:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Какой то флуд начался.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 21:40

Добрый вечер
У кого можно поинтересоваться за Одессу?
yarick26
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 21:55

  yarick26 написав:Добрый вечер
У кого можно поинтересоваться за Одессу?

у Максимки
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 21:55

  investorkiev написав:вообще, ребята, учиться - не стыдно, стыдно - не учиться. Так во всем цивилизованном мире, но не у нас, к сожалению.


Всемирный банк провел исследование и пришел к выводу, что нынешнее молодое поколение будет переучиваться и менять сферу своей деятельности 7 раз :!: за свою трудовую жизнь. Жить будут дольше и партнеров у них будет больше. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 22:23

  investorkiev написав:а что сейчас из образования актуально?

молодим -> вайтівайті
... але вам це ні до чого, ви ж оним будете квартири здавати і називати їх майбутніми пасажирами кржн ракети
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 22:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:менять сферу своей деятельности 7 раз за свою трудовую жизнь. Жить будут дольше и партнеров у них будет больше.
минимум 7 партнеров гарантировано
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 22:30

  Унуноктий написав:
  yarick26 написав:Добрый вечер
У кого можно поинтересоваться за Одессу?

у Максимки


Не подскажете какой ник, как найти?
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