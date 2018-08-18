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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 11 гру, 2019 19:01
hxbbgaf написав: investorkiev написав:
Всегда удивляло негативное отношение к образованию многих персонажей на этой ветке. То сарказм по отношению к МБА (90% его никогда не получат чисто физически/экономически), то ухмылки по поводу всяких лекций/курсов.
Франт, ты пенсионер, тебе простительно - ты небось свои лекции еще со времен Хрущева не менял, но вообще, ребята, учиться - не стыдно, стыдно - не учиться. Так во всем цивилизованном мире, но не у нас, к сожалению.
Потому что у нас учеба - это просиживание штанов. Так устроена система. Чтоб ничему полезному не научить, а отобрать время, иногда и деньги.
Я впевнений, що освіта у Вас куца. Технікум радянської торгівлі чи якісь гов*нокурси. Раз Ви інвештувати в срібло всі свої збереження 10 років назад, да й застрягли в ньому.
Запишіться на курси електриків, чи зварювальників. Півроку повчіться - і заробите на безбалконну гостінку на Борщагівці за пару років роботи.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Сер 11 гру, 2019 20:10
Frant написав: hxbbgaf написав: investorkiev написав:
Всегда удивляло негативное отношение к образованию многих персонажей на этой ветке. То сарказм по отношению к МБА (90% его никогда не получат чисто физически/экономически), то ухмылки по поводу всяких лекций/курсов.
Франт, ты пенсионер, тебе простительно - ты небось свои лекции еще со времен Хрущева не менял, но вообще, ребята, учиться - не стыдно, стыдно - не учиться. Так во всем цивилизованном мире, но не у нас, к сожалению.
Потому что у нас учеба - это просиживание штанов. Так устроена система. Чтоб ничему полезному не научить, а отобрать время, иногда и деньги.
Я впевнений, що освіта у Вас куца. Технікум радянської торгівлі чи якісь гов*нокурси. Раз Ви інвештувати в срібло всі свої збереження 10 років назад, да й застрягли в ньому.
Запишіться на курси електриків, чи зварювальників. Півроку повчіться - і заробите на безбалконну гостінку на Борщагівці за пару років роботи.
Франт, а что сейчас из образования актуально?
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investorkiev
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Додано: Сер 11 гру, 2019 21:32
Какой то флуд начался.
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Унуноктий
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Додано: Сер 11 гру, 2019 21:40
Добрый вечер
У кого можно поинтересоваться за Одессу?
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yarick26
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Додано: Сер 11 гру, 2019 21:55
yarick26 написав:
Добрый вечер
У кого можно поинтересоваться за Одессу?
у Максимки
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Додано: Сер 11 гру, 2019 21:55
investorkiev написав:
вообще, ребята, учиться - не стыдно, стыдно - не учиться. Так во всем цивилизованном мире, но не у нас, к сожалению.
Всемирный банк провел исследование и пришел к выводу, что нынешнее молодое поколение будет переучиваться и менять сферу своей деятельности 7 раз
за свою трудовую жизнь. Жить будут дольше и партнеров у них будет больше.
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Додано: Сер 11 гру, 2019 22:23
investorkiev написав:
а что сейчас из образования актуально?
молодим -> вайтівайті
... але вам це ні до чого, ви ж оним будете квартири здавати і називати їх майбутніми пасажирами кржн ракети
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Додано: Сер 11 гру, 2019 22:28
Libo написав:
менять сферу своей деятельности 7 раз за свою трудовую жизнь. Жить будут дольше и партнеров у них будет больше.
минимум 7 партнеров гарантировано
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
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Додано: Сер 11 гру, 2019 22:30
Унуноктий написав: yarick26 написав:
Добрый вечер
У кого можно поинтересоваться за Одессу?
у Максимки
Не подскажете какой ник, как найти?
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yarick26
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