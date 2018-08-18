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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 гру, 2019 22:42
Унуноктий написав:
Какой то флуд начался.
Уну, ты снова переименовался!!! Как?? Зачем??
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investorkiev
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Додано: Сер 11 гру, 2019 22:51
investorkiev написав: Унуноктий написав:
Какой то флуд начался.
Уну, ты снова переименовался!!! Как?? Зачем??
У самурая нет цели, есть только путь!
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Унуноктий
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Додано: Сер 11 гру, 2019 22:54
Спасибо
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yarick26
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Додано: Сер 11 гру, 2019 23:17
zzzzzz написав: investorkiev написав: Frant написав:
Що закінчувала?
"Університет" харчової чи легкої промисловості?
Чи технікум радянської торгівлі?
Як би ти трохи вміла думати головою, то не витрачала би гроші на гов*нокурси, мета яких - нашатрати коштів з Буратінів і Мальвін.
Всегда удивляло негативное отношение к образованию многих персонажей на этой ветке. То сарказм по отношению к МБА (90% его никогда не получат чисто физически/экономически), то ухмылки по поводу всяких лекций/курсов.
Франт, ты пенсионер, тебе простительно - ты небось свои лекции еще со времен Хрущева не менял, но вообще, ребята, учиться - не стыдно, стыдно - не учиться. Так во всем цивилизованном мире, но не у нас, к сожалению.
Вместо того что бы засорять ветку километровыми постами ниочем, ответь на простой вопрос с твоего тренинга.
На чем будет расти экспорт Украины на 11,8% в 2020 ???
С тебя взяли бабки, нарисовали какие то слайды с потолка, но не обьяснили базовых допущений.
Откуда это допущение?
Они вообще давно смотрели статистику экспорта, какой рост в этом году ?
Натаха, тебя круто развели на 100 баксов.
Я тебе могу такой же тренинг прочитать за 50 баксов, если соберешь группу 10 чел. )))
Відповіді ми, звісно, не почуємо)))
Чомусь я згадав,як один народний депутат назвав іншу народну депутатшу "тупой овцой".
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Сер 11 гру, 2019 23:25
Frant написав:Відповіді ми, звісно, не почуємо)))
Чомусь я згадав,як один народний депутат назвав іншу народну депутатшу "тупой овцой".
Вообще то так депутат Бужанский назвал журналистку Нового времени.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 00:00
Frant написав: zzzzzz написав:
Вместо того что бы засорять ветку километровыми постами ниочем, ответь на простой вопрос с твоего тренинга.
На чем будет расти экспорт Украины на 11,8% в 2020 ???
С тебя взяли бабки, нарисовали какие то слайды с потолка, но не обьяснили базовых допущений.
Откуда это допущение?
Они вообще давно смотрели статистику экспорта, какой рост в этом году ?
Натаха, тебя круто развели на 100 баксов.
Я тебе могу такой же тренинг прочитать за 50 баксов, если соберешь группу 10 чел. )))
Відповіді ми, звісно, не почуємо)))
Чомусь я згадав,як один народний депутат назвав іншу народну депутатшу "тупой овцой".
Чуваки,вам не кажется, что вы не выносите этот движ, как сказал Бардаш Дудю? Я вам что, что-то должна? ходите на семинары и выясняйте все интересующие вас вопросы самостоятельно. Или мне пересказать о чем 5 часов говорило 5 лекторов?
Краткий вывод я в виде слайдов сфоткала.
Хотите - мантрите на обвал, Франт вон мантрил, а сам втихаря покупал хрущи, что как бы говорит о целостности его личности.
ЗЗЗЗЗ, вы лично что-то купили? Или продали? Или в чем ваша позиция? Что у всех будет пипец, а у вас лично нет? Так такого с 99,9% не будет.
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investorkiev
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