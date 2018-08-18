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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2516251725182519>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 276
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
91
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 22:42

  Унуноктий написав:Какой то флуд начался.

Уну, ты снова переименовался!!! Как?? Зачем??
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 22:51

  investorkiev написав:
  Унуноктий написав:Какой то флуд начался.

Уну, ты снова переименовался!!! Как?? Зачем??

У самурая нет цели, есть только путь!
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 22:54

Спасибо
yarick26
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 23:17

  zzzzzz написав:
  investorkiev написав:
  Frant написав:Що закінчувала?
"Університет" харчової чи легкої промисловості?
Чи технікум радянської торгівлі?

Як би ти трохи вміла думати головою, то не витрачала би гроші на гов*нокурси, мета яких - нашатрати коштів з Буратінів і Мальвін.

Всегда удивляло негативное отношение к образованию многих персонажей на этой ветке. То сарказм по отношению к МБА (90% его никогда не получат чисто физически/экономически), то ухмылки по поводу всяких лекций/курсов.

Франт, ты пенсионер, тебе простительно - ты небось свои лекции еще со времен Хрущева не менял, но вообще, ребята, учиться - не стыдно, стыдно - не учиться. Так во всем цивилизованном мире, но не у нас, к сожалению.



Вместо того что бы засорять ветку километровыми постами ниочем, ответь на простой вопрос с твоего тренинга.

На чем будет расти экспорт Украины на 11,8% в 2020 ???

С тебя взяли бабки, нарисовали какие то слайды с потолка, но не обьяснили базовых допущений.

Откуда это допущение?
Они вообще давно смотрели статистику экспорта, какой рост в этом году ?

Натаха, тебя круто развели на 100 баксов.

Я тебе могу такой же тренинг прочитать за 50 баксов, если соберешь группу 10 чел. )))


Відповіді ми, звісно, не почуємо)))
Чомусь я згадав,як один народний депутат назвав іншу народну депутатшу "тупой овцой".
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 23:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Frant написав:Відповіді ми, звісно, не почуємо)))
Чомусь я згадав,як один народний депутат назвав іншу народну депутатшу "тупой овцой".


Вообще то так депутат Бужанский назвал журналистку Нового времени.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 00:00

  Frant написав:
  zzzzzz написав:
Вместо того что бы засорять ветку километровыми постами ниочем, ответь на простой вопрос с твоего тренинга.

На чем будет расти экспорт Украины на 11,8% в 2020 ???

С тебя взяли бабки, нарисовали какие то слайды с потолка, но не обьяснили базовых допущений.

Откуда это допущение?
Они вообще давно смотрели статистику экспорта, какой рост в этом году ?

Натаха, тебя круто развели на 100 баксов.

Я тебе могу такой же тренинг прочитать за 50 баксов, если соберешь группу 10 чел. )))


Відповіді ми, звісно, не почуємо)))
Чомусь я згадав,як один народний депутат назвав іншу народну депутатшу "тупой овцой".


Чуваки,вам не кажется, что вы не выносите этот движ, как сказал Бардаш Дудю? Я вам что, что-то должна? ходите на семинары и выясняйте все интересующие вас вопросы самостоятельно. Или мне пересказать о чем 5 часов говорило 5 лекторов?
Краткий вывод я в виде слайдов сфоткала.
Хотите - мантрите на обвал, Франт вон мантрил, а сам втихаря покупал хрущи, что как бы говорит о целостности его личности.
ЗЗЗЗЗ, вы лично что-то купили? Или продали? Или в чем ваша позиция? Что у всех будет пипец, а у вас лично нет? Так такого с 99,9% не будет.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 00:09

  Santehnik написав:
  investorkiev написав:Если же брать базовый сценарий, то вообще все гуд, аж сам удивился, аж отлягло. Ну а с учетом новостей (банкротства застройщиков, рынок земли и т.д.) - все факторы дорожая присутствуют.

То что расти будет это понятно, вопрос в другом. Я вот никак не могу понять, а что потом делать с этим дорожаем?
Ну вот пусть то что покупалось за 30 тыс баксов станет стоить 60 тыс баксов.
Ура, продали и зафиксировали рост капитала. Что с ним дальше делать? Где брать опять по 30? Нигде. Так а что тогда брать? Такую же халабуду за 60? А какой в этом смысл? Зачем тогда вообще связываться с бетоном, если можно точно так же поиграть в акции там, купить средства производства или еще что и достичь цели гораздо быстрее?
Ведь главное - стоимость недвиги не связана со стоимостью аренды. Аренда формируется совсем по другому. И даже в период бешеных цен в 2007-2008 году, аренда стоила 500 баксов, те же что и сейчас.
И если завтра однухи в человейниках станут стоить по 60к + подорожавший ремонт = 85к$ за объект, то это это не приведет к аренде по тыще, это приведет просто к тому что сроки окупаемости этой однухи вырастет более чем в полтора раза.
В чем в итоге то профит?
Как раз наоборот, нам должны быть выгодные низкие цены, что бы успевать быстро окупать то что уже построено, паралельно запускать в работу новые объекты и горизонтально масштабироваться с хорошей скоростью.

Никто, из тех, кого знаю, не покупает недивгу на доходы с недвиги. Для большинства недвига это средство накопления, консервативного сбережения.

Дорогая недвига это свобода выбора. Можешь продолжать получать аренду и оставить все детям, можешь продать и купить дом на берегу моря, машину, яхту, мальдивы-мальвины. У каждого свои идеи, как с толком потратить деньги. Можешь не возиться с арендой, а положить в деньги банк.
Дешевая недвига это якорь. Ты вынужден сидеть и ждать пока, либо не подорожает, либо потребности придут в соответствие с реалиями. Если же потребуется существенная сумма на операцию в Израиле или Германии, то придется умереть из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры.

PS Если вдруг курс 24 и ниже всерьез и надолго, то следующей осенью аренда в долларах может вполне выйти на уровень 12-13 годов.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 00:16

investorkiev
Я тебе объясню по простому.

1. Цикл роста мировой экономики уже идет 11 лет. Бабла напечатано немеренно. Центробанки продолжают печатать бабло, но не могут разогнать инфляцию до 2%. Все заливают баблом, нет у центробанков способа поднять экономику кроме печатания денег. Но так долго не может продолжаться.

Про Украину.

2. Значение металлургии в мире снижается, падает металоемкость изделий , металлугрия будет плавно деградировать, выживет сильнейший.

3. Рекордные урожаи . В Украине несколько лет подряд устанавливались рекорды по сбору урожая. Какая вероятно что будет опять рекорд установлен ?

4. Отрицательная демография.
---------------
Думай.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 00:21

zzzzzz
Думать должно быть руководством к действию.
На другую чашу весов можно положить продолжающуюся интеграцию в Европу, низкую базу, отсутствие ипотеки.
Кризис бьет по тем, кто чрезмерно закредитован, а это не про нас. Не про население и бизнес.
В нашей ситуации вы рекомендуете продавать лишнюю недвигу, покупать, или держать?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 00:22

  zzzzzz написав:investorkiev
Я тебе объясню по простому.

1. Цикл роста мировой экономики уже идет 11 лет. Бабла напечатано немеренно. Центробанки продолжают печатать бабло, но не могут разогнать инфляцию до 2%. Все заливают баблом, нет у центробанков способа поднять экономику кроме печатания денег. Но так долго не может продолжаться.

Про Украину.

2. Значение металлургии в мире снижается, падает металоемкость изделий , металлугрия будет плавно деградировать, выживет сильнейший.

3. Рекордные урожаи . В Украине несколько лет подряд устанавливались рекорды по сбору урожая. Какая вероятно что будет опять рекорд установлен ?

4. Отрицательная демография.
---------------
Думай.


Твои аргументы на уровне самоучки - крестьянина. Что-то не знал, что-то додумал.

Что значит "не может долго продолжаться"? В конкретных цифрах? Еще месяц? Год? Еще 11 лет? Уверен - если сможешь аргументировано ответить - то можешь подаваться на нобелевку.

Где в твоих выкладках рост ИТ и поступлений валюты? На сколько ты прогнозируешь увеличение поступлений от гастриков в 2020 по сравнению с 2019? В конкретных цифрах?

Что лично тебе дает отрицательная демография по стране, если по Киеву она жестко положительная? И природный прирост, и, что более важно - огромное количество понаехов? Ты на киевских дорогах давно ездил? Пробовал днем запарковаться?

Ты что-то себе фантазируешь, а у меня есть статистика по большому количеству квартир, которые сдаются уже не один год. Так вот - простоев НЕТ, кроме технических (выселение-подача обьявления-заселение, это максимум неделя). Спрос есть, движ идет. А тебе кажется что Киев вот-вот вымрет. Ну-ну.
investorkiev
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