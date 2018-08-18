|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 гру, 2019 22:42
Унуноктий написав:
Какой то флуд начался.
Уну, ты снова переименовался!!! Как?? Зачем??
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 1473
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 197 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 гру, 2019 22:51
investorkiev написав: Унуноктий написав:
Какой то флуд начался.
Уну, ты снова переименовался!!! Как?? Зачем??
У самурая нет цели, есть только путь!
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 20586
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 367 раз.
- Подякували: 513 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 гру, 2019 22:54
Спасибо
-
yarick26
-
-
- Повідомлень: 218
- З нами з: 16.01.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 гру, 2019 23:17
zzzzzz написав: investorkiev написав: Frant написав:
Що закінчувала?
"Університет" харчової чи легкої промисловості?
Чи технікум радянської торгівлі?
Як би ти трохи вміла думати головою, то не витрачала би гроші на гов*нокурси, мета яких - нашатрати коштів з Буратінів і Мальвін.
Всегда удивляло негативное отношение к образованию многих персонажей на этой ветке. То сарказм по отношению к МБА (90% его никогда не получат чисто физически/экономически), то ухмылки по поводу всяких лекций/курсов.
Франт, ты пенсионер, тебе простительно - ты небось свои лекции еще со времен Хрущева не менял, но вообще, ребята, учиться - не стыдно, стыдно - не учиться. Так во всем цивилизованном мире, но не у нас, к сожалению.
Вместо того что бы засорять ветку километровыми постами ниочем, ответь на простой вопрос с твоего тренинга.
На чем будет расти экспорт Украины на 11,8% в 2020 ???
С тебя взяли бабки, нарисовали какие то слайды с потолка, но не обьяснили базовых допущений.
Откуда это допущение?
Они вообще давно смотрели статистику экспорта, какой рост в этом году ?
Натаха, тебя круто развели на 100 баксов.
Я тебе могу такой же тренинг прочитать за 50 баксов, если соберешь группу 10 чел. )))
Відповіді ми, звісно, не почуємо)))
Чомусь я згадав,як один народний депутат назвав іншу народну депутатшу "тупой овцой".
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 20799
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1162 раз.
- Подякували: 2147 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 гру, 2019 23:25
Frant написав:Відповіді ми, звісно, не почуємо)))
Чомусь я згадав,як один народний депутат назвав іншу народну депутатшу "тупой овцой".
Вообще то так депутат Бужанский назвал журналистку Нового времени.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 14016
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3805 раз.
- Подякували: 5656 раз.
-
- Профіль
-
20
3
5
Додано: Чет 12 гру, 2019 00:00
Frant написав: zzzzzz написав:
Вместо того что бы засорять ветку километровыми постами ниочем, ответь на простой вопрос с твоего тренинга.
На чем будет расти экспорт Украины на 11,8% в 2020 ???
С тебя взяли бабки, нарисовали какие то слайды с потолка, но не обьяснили базовых допущений.
Откуда это допущение?
Они вообще давно смотрели статистику экспорта, какой рост в этом году ?
Натаха, тебя круто развели на 100 баксов.
Я тебе могу такой же тренинг прочитать за 50 баксов, если соберешь группу 10 чел. )))
Відповіді ми, звісно, не почуємо)))
Чомусь я згадав,як один народний депутат назвав іншу народну депутатшу "тупой овцой".
Чуваки,вам не кажется, что вы не выносите этот движ, как сказал Бардаш Дудю? Я вам что, что-то должна? ходите на семинары и выясняйте все интересующие вас вопросы самостоятельно. Или мне пересказать о чем 5 часов говорило 5 лекторов?
Краткий вывод я в виде слайдов сфоткала.
Хотите - мантрите на обвал, Франт вон мантрил, а сам втихаря покупал хрущи, что как бы говорит о целостности его личности.
ЗЗЗЗЗ, вы лично что-то купили? Или продали? Или в чем ваша позиция? Что у всех будет пипец, а у вас лично нет? Так такого с 99,9% не будет.
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 1473
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 197 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 гру, 2019 00:09
Santehnik написав: investorkiev написав:
Если же брать базовый сценарий, то вообще все гуд, аж сам удивился, аж отлягло. Ну а с учетом новостей (банкротства застройщиков, рынок земли и т.д.) - все факторы дорожая присутствуют.
То что расти будет это понятно, вопрос в другом. Я вот никак не могу понять, а что потом делать с этим дорожаем?
Ну вот пусть то что покупалось за 30 тыс баксов станет стоить 60 тыс баксов.
Ура, продали и зафиксировали рост капитала. Что с ним дальше делать? Где брать опять по 30? Нигде. Так а что тогда брать? Такую же халабуду за 60? А какой в этом смысл? Зачем тогда вообще связываться с бетоном, если можно точно так же поиграть в акции там, купить средства производства или еще что и достичь цели гораздо быстрее?
Ведь главное - стоимость недвиги не связана со стоимостью аренды. Аренда формируется совсем по другому. И даже в период бешеных цен в 2007-2008 году, аренда стоила 500 баксов, те же что и сейчас.
И если завтра однухи в человейниках станут стоить по 60к + подорожавший ремонт = 85к$ за объект, то это это не приведет к аренде по тыще, это приведет просто к тому что сроки окупаемости этой однухи вырастет более чем в полтора раза.
В чем в итоге то профит?
Как раз наоборот, нам должны быть выгодные низкие цены, что бы успевать быстро окупать то что уже построено, паралельно запускать в работу новые объекты и горизонтально масштабироваться с хорошей скоростью.
Никто, из тех, кого знаю, не покупает недивгу на доходы с недвиги. Для большинства недвига это средство накопления, консервативного сбережения.
Дорогая недвига это свобода выбора. Можешь продолжать получать аренду и оставить все детям, можешь продать и купить дом на берегу моря, машину, яхту, мальдивы-мальвины. У каждого свои идеи, как с толком потратить деньги. Можешь не возиться с арендой, а положить в деньги банк.
Дешевая недвига это якорь. Ты вынужден сидеть и ждать пока, либо не подорожает, либо потребности придут в соответствие с реалиями. Если же потребуется существенная сумма на операцию в Израиле или Германии, то придется умереть из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры.
PS Если вдруг курс 24 и ниже всерьез и надолго, то следующей осенью аренда в долларах может вполне выйти на уровень 12-13 годов.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 5860
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 917 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 гру, 2019 00:16
investorkiev
Я тебе объясню по простому.
1. Цикл роста мировой экономики уже идет 11 лет. Бабла напечатано немеренно. Центробанки продолжают печатать бабло, но не могут разогнать инфляцию до 2%. Все заливают баблом, нет у центробанков способа поднять экономику кроме печатания денег. Но так долго не может продолжаться.
Про Украину.
2. Значение металлургии в мире снижается, падает металоемкость изделий , металлугрия будет плавно деградировать, выживет сильнейший.
3. Рекордные урожаи . В Украине несколько лет подряд устанавливались рекорды по сбору урожая. Какая вероятно что будет опять рекорд установлен ?
4. Отрицательная демография.
---------------
Думай.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 36397
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3513 раз.
- Подякували: 8066 раз.
-
- Профіль
-
38
7
2
1
Додано: Чет 12 гру, 2019 00:21
zzzzzz
Думать должно быть руководством к действию.
На другую чашу весов можно положить продолжающуюся интеграцию в Европу, низкую базу, отсутствие ипотеки.
Кризис бьет по тем, кто чрезмерно закредитован, а это не про нас. Не про население и бизнес.
В нашей ситуации вы рекомендуете продавать лишнюю недвигу, покупать, или держать?
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 5860
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 917 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 гру, 2019 00:22
zzzzzz написав:investorkiev
Я тебе объясню по простому.
1. Цикл роста мировой экономики уже идет 11 лет. Бабла напечатано немеренно. Центробанки продолжают печатать бабло, но не могут разогнать инфляцию до 2%. Все заливают баблом, нет у центробанков способа поднять экономику кроме печатания денег. Но так долго не может продолжаться.
Про Украину.
2. Значение металлургии в мире снижается, падает металоемкость изделий , металлугрия будет плавно деградировать, выживет сильнейший.
3. Рекордные урожаи . В Украине несколько лет подряд устанавливались рекорды по сбору урожая. Какая вероятно что будет опять рекорд установлен ?
4. Отрицательная демография.
---------------
Думай.
Твои аргументы на уровне самоучки - крестьянина. Что-то не знал, что-то додумал.
Что значит "не может долго продолжаться"? В конкретных цифрах? Еще месяц? Год? Еще 11 лет? Уверен - если сможешь аргументировано ответить - то можешь подаваться на нобелевку.
Где в твоих выкладках рост ИТ и поступлений валюты? На сколько ты прогнозируешь увеличение поступлений от гастриков в 2020 по сравнению с 2019? В конкретных цифрах?
Что лично тебе дает отрицательная демография по стране, если по Киеву она жестко положительная? И природный прирост, и, что более важно - огромное количество понаехов? Ты на киевских дорогах давно ездил? Пробовал днем запарковаться?
Ты что-то себе фантазируешь, а у меня есть статистика по большому количеству квартир, которые сдаются уже не один год. Так вот - простоев НЕТ, кроме технических (выселение-подача обьявления-заселение, это максимум неделя). Спрос есть, движ идет. А тебе кажется что Киев вот-вот вымрет. Ну-ну.
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 1473
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 197 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17330
|2748139
|
Пон 09 гру, 2019 12:09
Frant
|
|459
|188593
|
|
|8
|9597
|
|