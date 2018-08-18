Додано: Чет 12 гру, 2019 01:11

Зззз, задумайся - мог ли ты в 2015 году описать то, что есть сегодня? Что недвижимость в Киеве подорожает в разы, аренда подорожает в разы? Что курс с 39 грн опустится до 23.5грн? Что проценты по депо будут 10% в гривне (чистыми) и 2% в доларах?

Что в 2015-17 годах будет бум строительства, а в 19, когда вроде уже все стабилизировалось - застройщики будут валиться?

Что Трамп станет президентом Сша и начнет движ с Китаем? Что биткоин взлетит до 20000$ и упадет до 5000$?



Если предвидел - то где и как ты на этом заработал, расскажи нам.



Если нет, то почему ты думаешь что из сегодняшнего дня сможешь чтото предсказать на ближайшие 5 лет, до 2025?



Все снова поменяется кардинально, но как? Мы не знаем.