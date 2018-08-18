Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Посморите на график в большом временном диапазоне.
Зззз, ты иногда пишешь здравые вещи, но сейчас у тебя явно горе от ума.
Ты пытаешься глобальными сдвигами спрогнозировать цены и ситуацию на 10-20 лет вперед. Это нереально, никто этого не угадает - ни Трамп, ни Путин, ни Папа Римский. Пойми, мир настолько сложный, что Харари например пишет что все: уже ни один человек не в состоянии понять, как работает финансовая система, какие там тригеры и т.д.
Тебе вот кажется что дальше так продолжаться не может - а если может? Ставки ФРС все еще положительные. А если уйдут в минус, если будут снижать по 0.5% в год и дойдут до -5%, что тогда?
И т.д - всяких теорий и вероятностей существует миллион.
Слабая аграрная экономика? Давай посмотрим на Аргентину. Каждые 10 лет дефолт. Почем там приличная однушка в БуйносАйресе? Расскажи нам.
Зззз, задумайся - мог ли ты в 2015 году описать то, что есть сегодня? Что недвижимость в Киеве подорожает в разы, аренда подорожает в разы? Что курс с 39 грн опустится до 23.5грн? Что проценты по депо будут 10% в гривне (чистыми) и 2% в доларах? Что в 2015-17 годах будет бум строительства, а в 19, когда вроде уже все стабилизировалось - застройщики будут валиться? Что Трамп станет президентом Сша и начнет движ с Китаем? Что биткоин взлетит до 20000$ и упадет до 5000$?
Если предвидел - то где и как ты на этом заработал, расскажи нам.
Если нет, то почему ты думаешь что из сегодняшнего дня сможешь чтото предсказать на ближайшие 5 лет, до 2025?
Все снова поменяется кардинально, но как? Мы не знаем.