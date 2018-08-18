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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 276
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
91
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 00:24

Vlad442

Я описал мировые уловия, и место Украины в мировой экономике. Примитивная страна которая может на внешние рынки поставлять зерно и чугунявые чушки , ну и руду.

А после следующего кризиса, Украину покинет еще миллиона 2-4 человек, а может и больше.. Благо что с этим сейчас нет проблем.

https://ru.investing.com/economic-calen ... t-rate-300

Посморите на график в большом временном диапазоне.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 01:04

  zzzzzz написав:Vlad442

Я описал мировые уловия, и место Украины в мировой экономике. Примитивная страна которая может на внешние рынки поставлять зерно и чугунявые чушки , ну и руду.

А после следующего кризиса, Украину покинет еще миллиона 2-4 человек, а может и больше.. Благо что с этим сейчас нет проблем.

https://ru.investing.com/economic-calen ... t-rate-300

Посморите на график в большом временном диапазоне.


Зззз, ты иногда пишешь здравые вещи, но сейчас у тебя явно горе от ума.

Ты пытаешься глобальными сдвигами спрогнозировать цены и ситуацию на 10-20 лет вперед. Это нереально, никто этого не угадает - ни Трамп, ни Путин, ни Папа Римский.
Пойми, мир настолько сложный, что Харари например пишет что все: уже ни один человек не в состоянии понять, как работает финансовая система, какие там тригеры и т.д.

Тебе вот кажется что дальше так продолжаться не может - а если может? Ставки ФРС все еще положительные. А если уйдут в минус, если будут снижать по 0.5% в год и дойдут до -5%, что тогда?

И т.д - всяких теорий и вероятностей существует миллион.

Слабая аграрная экономика? Давай посмотрим на Аргентину. Каждые 10 лет дефолт. Почем там приличная однушка в БуйносАйресе? Расскажи нам.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 01:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зззз, задумайся - мог ли ты в 2015 году описать то, что есть сегодня? Что недвижимость в Киеве подорожает в разы, аренда подорожает в разы? Что курс с 39 грн опустится до 23.5грн? Что проценты по депо будут 10% в гривне (чистыми) и 2% в доларах?
Что в 2015-17 годах будет бум строительства, а в 19, когда вроде уже все стабилизировалось - застройщики будут валиться?
Что Трамп станет президентом Сша и начнет движ с Китаем? Что биткоин взлетит до 20000$ и упадет до 5000$?

Если предвидел - то где и как ты на этом заработал, расскажи нам.

Если нет, то почему ты думаешь что из сегодняшнего дня сможешь чтото предсказать на ближайшие 5 лет, до 2025?

Все снова поменяется кардинально, но как? Мы не знаем.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 01:30

С тобой вести дискуссию как глухой со слепым.
Цикличность это и есть процесс развития, без кризисов не бывает роста. Кризисы нужны что-бы очищать систему и сдувать пузыри.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 01:40

  zzzzzz написав:С тобой вести дискуссию как глухой со слепым.
Цикличность это и есть процесс развития, без кризисов не бывает роста. Кризисы нужны что-бы очищать систему и сдувать пузыри.


Ну и...?

Рано или поздно будет кризис. Какой он будет? По чему ударит? Когда это произойдет?

Дай ответ хотя бы на эти 3 вопроса.

Обанкротятся ли банки? Очевидно что нет- все что могло упасть из крупняка уже упало.

Повлияет ли на валютную выручку? Как? Подешевеет в 2 раза зерно? Врядли. Металурги? Ну хз. ИТ? Гастрики? Неизвестно.

На сколько закредитовано сейчас население? Корпоративный сектор?
На сколько надежны застройщики, смогут ли они давать увеличение предложения в кризис?
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