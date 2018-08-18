investorkiev написав:airmax78 написав:Беда в том, что восстановить фундаментальную науку без огромных финансовых вливаний со стороны государства и восстановления наукоемких отраслей промышленности невозможно. Кто-то видит малейшие движения в этом направлении? А без этого Украине не светит ничего хорошего - только пасти задних, оставаться чьим-то сырьевым придатком, в лучшем случае - "аграрной сверхдержавой" с населением в миллионов 12 максимум (скорее меньше).
Ага, и поэтому вы тут забетонировались в элитном пентхаузе )))
как там ремонт продвигается?
Овечки повинні думати про нові пасовища з соковитою хрумкою травою, а не про чужі ремонти.
Да, Натаха, я вельми рекомендую сходити тобі на короткі курси з матем.статистики. в Києві є такі, на кілька днів, до тижня. Викладають на них - доценти з КПІ. Хоть щось почнеш розуміти в навколишньому світі.