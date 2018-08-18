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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 276
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
91
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 08:30

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Беда в том, что восстановить фундаментальную науку без огромных финансовых вливаний со стороны государства и восстановления наукоемких отраслей промышленности невозможно. Кто-то видит малейшие движения в этом направлении? А без этого Украине не светит ничего хорошего - только пасти задних, оставаться чьим-то сырьевым придатком, в лучшем случае - "аграрной сверхдержавой" с населением в миллионов 12 максимум (скорее меньше).


Ага, и поэтому вы тут забетонировались в элитном пентхаузе )))

как там ремонт продвигается?

Овечки повинні думати про нові пасовища з соковитою хрумкою травою, а не про чужі ремонти.

Да, Натаха, я вельми рекомендую сходити тобі на короткі курси з матем.статистики. в Києві є такі, на кілька днів, до тижня. Викладають на них - доценти з КПІ. Хоть щось почнеш розуміти в навколишньому світі.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 12 гру, 2019 08:32, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 08:32

  Frant написав:Овечки повинні думати про нові пасовища з соковитою хрумкою травою, а не про чужі ремонти.


Франт, что, уже с утра к графинчику сделал подход? :mrgreen: :mrgreen:
В твоем возрасте пить вредно, да и студенты на смех поднимут
investorkiev
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