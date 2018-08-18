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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2518251925202521>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 276
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
91
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 08:30

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Беда в том, что восстановить фундаментальную науку без огромных финансовых вливаний со стороны государства и восстановления наукоемких отраслей промышленности невозможно. Кто-то видит малейшие движения в этом направлении? А без этого Украине не светит ничего хорошего - только пасти задних, оставаться чьим-то сырьевым придатком, в лучшем случае - "аграрной сверхдержавой" с населением в миллионов 12 максимум (скорее меньше).


Ага, и поэтому вы тут забетонировались в элитном пентхаузе )))

как там ремонт продвигается?

Овечки повинні думати про нові пасовища з соковитою хрумкою травою і про гарних сильних самців-баранів, а не про чужі ремонти.

  investorkiev написав:после этого можно будет о чем то говорить.

Да, Натаха, я вельми рекомендую сходити тобі на короткі курси з математ.статистики. А Києві є такі, на кілька днів, до тижня. Викладають на них - доценти з КПІ.
Хоть щось почнеш розуміти в навколишньому світі. Тому що твоя бухгалтерсько-економічна освіта - суцільне бекання і мекання. :mrgreen:

Востаннє редагувалось Frant в Чет 12 гру, 2019 10:29, всього редагувалось 6 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 08:32

  Frant написав:Овечки повинні думати про нові пасовища з соковитою хрумкою травою, а не про чужі ремонти.


Франт, что, уже с утра к графинчику сделал подход? :mrgreen: :mrgreen:
В твоем возрасте пить вредно, да и студенты на смех поднимут
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 09:35

investorkiev

Читай и развивайся.
https://www.bank.gov.ua/statistic/secto ... external#1

Макс очень правильно написал про развитие наукоемких отраслей.
Беда в том, что восстановить фундаментальную науку без огромных финансовых вливаний со стороны государства и восстановления наукоемких отраслей промышленности невозможно. Кто-то видит малейшие движения в этом направлении? А без этого Украине не светит ничего хорошего - только пасти задних, оставаться чьим-то сырьевым придатком, в лучшем случае - "аграрной сверхдержавой" с населением в миллионов 12 максимум (скорее меньше).


Франт тоже верно написал про эксплуатацию совкового наследия в промышленности.
Я вже 100 000 разів писав, що інженерам, математикам, фізикам, хімікам - робити в Україні абсолютно некуй. Ми добиваємо рештки радянського індустріального потенціалу. Взамін - нуль, тобто - нічого.


Весь наш экспорт это товары с низкой добавленной стоимостью. Что это значит надо объяснять ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 09:45

  investorkiev написав:Зззз, задумайся - мог ли ты в 2015 году описать то, что есть сегодня? Что недвижимость в Киеве подорожает в разы, аренда подорожает в разы? Что курс с 39 грн опустится до 23.5грн? Что проценты по депо будут 10% в гривне (чистыми) и 2% в доларах?
Что в 2015-17 годах будет бум строительства, а в 19, когда вроде уже все стабилизировалось - застройщики будут валиться?
Что Трамп станет президентом Сша и начнет движ с Китаем? Что биткоин взлетит до 20000$ и упадет до 5000$?

Если предвидел - то где и как ты на этом заработал, расскажи нам.

Если нет, то почему ты думаешь что из сегодняшнего дня сможешь чтото предсказать на ближайшие 5 лет, до 2025?

Все снова поменяется кардинально, но как? Мы не знаем.

Девчонки, мальчишки, читайте книжки

investorkiev під впливом прочитаного "чорного лебедя" заряжає :mrgreen: ... тоді будьте послідовними, ракета кржн - ваша хотілка, а чи буде, то є не точно :roll:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 09:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Насправді у вас зараз пішла суперечка про те - чи є економіка наукою - яка ( як наука ) може щось напророкувати . Судячи з усього - пророцтва не виходять . Робіть висновки ....
Востаннє редагувалось Puente в Чет 12 гру, 2019 10:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 10:00

  zzzzzz написав:investorkiev

Читай и развивайся.
https://www.bank.gov.ua/statistic/secto ... external#1

Макс очень правильно написал про развитие наукоемких отраслей.
Беда в том, что восстановить фундаментальную науку без огромных финансовых вливаний со стороны государства и восстановления наукоемких отраслей промышленности невозможно. Кто-то видит малейшие движения в этом направлении? А без этого Украине не светит ничего хорошего - только пасти задних, оставаться чьим-то сырьевым придатком, в лучшем случае - "аграрной сверхдержавой" с населением в миллионов 12 максимум (скорее меньше).


Франт тоже верно написал про эксплуатацию совкового наследия в промышленности.
Я вже 100 000 разів писав, що інженерам, математикам, фізикам, хімікам - робити в Україні абсолютно некуй. Ми добиваємо рештки радянського індустріального потенціалу. Взамін - нуль, тобто - нічого.


Весь наш экспорт это товары с низкой добавленной стоимостью. Что это значит надо объяснять ?


Ответь пожалуста на эти вопросы, по пунктам:

1) как отражается сырьевая аграрная экономика, отсутствие фундаментальной науки и регулярные дефолты на цены квартир в БуйносАйресе?

2) предвидел ли ты 5 лет назад что-либо из событий настоящего времени? Если да, то как на этом заработал? Если нет, то почему думаешь что сейчас сможешь угадать события 2025года?

3)когда будет кризис, и на что он повлияет? Рухнут банки? перестанут кредитовать (а сейчас кредитуют?)? Подешевеет зерно? Или другие признаки?

Вот ответь пожалуста по пунктам, после этого можно будет о чем то говорить.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 10:02

  TylerTruman_ написав:investorkiev під впливом прочитаного "чорного лебедя" заряжає :mrgreen: ... тоді будьте послідовними, ракета кржн - ваша хотілка, а чи буде, то є не точно :roll:

я ссылался не на Талеба, а на Харари, это две разные книжки, неуч :mrgreen: :mrgreen:

Если дорожай за год на +30%, а за 3 года на +100% (сравнение котлован/котлован)- это не ракета, ну тогда я не знаю....
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 10:07

  Vlad442 написав:Никто, из тех, кого знаю, не покупает недивгу на доходы с недвиги. Для большинства недвига это средство накопления, консервативного сбережения.


глупость, написанная с запредельным пафосом :mrgreen:
а я вот знаю таких людей достаточно
нефиг оглядываться на большинство, если хочешь добиться успеха
мистер витающий в собственных облаках теоретик
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 12 гру, 2019 10:08, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 10:08

Овечкам - на пасовище!

  investorkiev написав:как отражается сырьевая аграрная экономика, отсутствие фундаментальной науки и регулярные дефолты на цены квартир в БуйносАйресе?

Овечка, ти навіть не розумієш, що у Аргентини немає поруч сусіда- дикої авторитарної країни-бензоколонки, яка планує знову окупувати всі навколишні теориторії. Хоча мешканці Росії, за винятком Маскви і Пітеру, живуть в га*вні по шию.
Які ціни РЖН були в Луганську-Донецьку в 2013 і зараз, в 2019 - чи можеш оцінити своїм куцим розумом???

  investorkiev написав:я ссылался не на Талеба, а на Харари, это две разные книжки
Баранесса, чужою мудрістю ситою не будеш.
Сама - написала хоча би брошюрку чи методичку? Затверджену вченою радою хоча би голопупинського університету?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 10:24

  investorkiev написав:
  zzzzzz написав:investorkiev

Читай и развивайся.
https://www.bank.gov.ua/statistic/secto ... external#1

Макс очень правильно написал про развитие наукоемких отраслей.
Беда в том, что восстановить фундаментальную науку без огромных финансовых вливаний со стороны государства и восстановления наукоемких отраслей промышленности невозможно. Кто-то видит малейшие движения в этом направлении? А без этого Украине не светит ничего хорошего - только пасти задних, оставаться чьим-то сырьевым придатком, в лучшем случае - "аграрной сверхдержавой" с населением в миллионов 12 максимум (скорее меньше).


Франт тоже верно написал про эксплуатацию совкового наследия в промышленности.
Я вже 100 000 разів писав, що інженерам, математикам, фізикам, хімікам - робити в Україні абсолютно некуй. Ми добиваємо рештки радянського індустріального потенціалу. Взамін - нуль, тобто - нічого.


Весь наш экспорт это товары с низкой добавленной стоимостью. Что это значит надо объяснять ?


Ответь пожалуста на эти вопросы, по пунктам:

1) как отражается сырьевая аграрная экономика, отсутствие фундаментальной науки и регулярные дефолты на цены квартир в БуйносАйресе?

2) предвидел ли ты 5 лет назад что-либо из событий настоящего времени? Если да, то как на этом заработал? Если нет, то почему думаешь что сейчас сможешь угадать события 2025года?

3)когда будет кризис, и на что он повлияет? Рухнут банки? перестанут кредитовать (а сейчас кредитуют?)? Подешевеет зерно? Или другие признаки?

Вот ответь пожалуста по пунктам, после этого можно будет о чем то говорить.


Я не собираюсь тут переходить на личности. Это финансовый форум и мне интересно на экономические темы вести дискуссию.
Никто тут не пытается угадать события. Тебе просто популярно объясняют о состоянии нашей экономики. Промышленность тупо деградирует. На экспорт идет руда и чугунявые чушки.
Так же тебе повторяют, что все процессы в экономике имеют цикличность. И до сих пор не придумали как побороть этот факт.
А Ж...может быть и без кризиса, если тебе известно то периодически в любой стране мира случаются неурожаи.
Живите своим умом!
zzzzzz
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