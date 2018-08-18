Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Беда в том, что восстановить фундаментальную науку без огромных финансовых вливаний со стороны государства и восстановления наукоемких отраслей промышленности невозможно. Кто-то видит малейшие движения в этом направлении? А без этого Украине не светит ничего хорошего - только пасти задних, оставаться чьим-то сырьевым придатком, в лучшем случае - "аграрной сверхдержавой" с населением в миллионов 12 максимум (скорее меньше).
Ага, и поэтому вы тут забетонировались в элитном пентхаузе )))
как там ремонт продвигается?
Овечки повинні думати про нові пасовища з соковитою хрумкою травою і про гарних сильних самців-баранів, а не про чужі ремонти.
investorkiev написав:после этого можно будет о чем то говорить.
Да, Натаха, я вельми рекомендую сходити тобі на короткі курси з математ.статистики. А Києві є такі, на кілька днів, до тижня. Викладають на них - доценти з КПІ. Хоть щось почнеш розуміти в навколишньому світі. Тому що твоя бухгалтерсько-економічна освіта - суцільне бекання і мекання.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 12 гру, 2019 10:29, всього редагувалось 6 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Макс очень правильно написал про развитие наукоемких отраслей.
Беда в том, что восстановить фундаментальную науку без огромных финансовых вливаний со стороны государства и восстановления наукоемких отраслей промышленности невозможно. Кто-то видит малейшие движения в этом направлении? А без этого Украине не светит ничего хорошего - только пасти задних, оставаться чьим-то сырьевым придатком, в лучшем случае - "аграрной сверхдержавой" с населением в миллионов 12 максимум (скорее меньше).
Франт тоже верно написал про эксплуатацию совкового наследия в промышленности.
Я вже 100 000 разів писав, що інженерам, математикам, фізикам, хімікам - робити в Україні абсолютно некуй. Ми добиваємо рештки радянського індустріального потенціалу. Взамін - нуль, тобто - нічого.
Весь наш экспорт это товары с низкой добавленной стоимостью. Что это значит надо объяснять ?
investorkiev написав:Зззз, задумайся - мог ли ты в 2015 году описать то, что есть сегодня? Что недвижимость в Киеве подорожает в разы, аренда подорожает в разы? Что курс с 39 грн опустится до 23.5грн? Что проценты по депо будут 10% в гривне (чистыми) и 2% в доларах? Что в 2015-17 годах будет бум строительства, а в 19, когда вроде уже все стабилизировалось - застройщики будут валиться? Что Трамп станет президентом Сша и начнет движ с Китаем? Что биткоин взлетит до 20000$ и упадет до 5000$?
Если предвидел - то где и как ты на этом заработал, расскажи нам.
Если нет, то почему ты думаешь что из сегодняшнего дня сможешь чтото предсказать на ближайшие 5 лет, до 2025?
Все снова поменяется кардинально, но как? Мы не знаем.
Девчонки, мальчишки, читайте книжки
investorkiev під впливом прочитаного "чорного лебедя" заряжає ... тоді будьте послідовними, ракета кржн - ваша хотілка, а чи буде, то є не точно
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Макс очень правильно написал про развитие наукоемких отраслей.
Беда в том, что восстановить фундаментальную науку без огромных финансовых вливаний со стороны государства и восстановления наукоемких отраслей промышленности невозможно. Кто-то видит малейшие движения в этом направлении? А без этого Украине не светит ничего хорошего - только пасти задних, оставаться чьим-то сырьевым придатком, в лучшем случае - "аграрной сверхдержавой" с населением в миллионов 12 максимум (скорее меньше).
Франт тоже верно написал про эксплуатацию совкового наследия в промышленности.
Я вже 100 000 разів писав, що інженерам, математикам, фізикам, хімікам - робити в Україні абсолютно некуй. Ми добиваємо рештки радянського індустріального потенціалу. Взамін - нуль, тобто - нічого.
Весь наш экспорт это товары с низкой добавленной стоимостью. Что это значит надо объяснять ?
Ответь пожалуста на эти вопросы, по пунктам:
1) как отражается сырьевая аграрная экономика, отсутствие фундаментальной науки и регулярные дефолты на цены квартир в БуйносАйресе?
2) предвидел ли ты 5 лет назад что-либо из событий настоящего времени? Если да, то как на этом заработал? Если нет, то почему думаешь что сейчас сможешь угадать события 2025года?
3)когда будет кризис, и на что он повлияет? Рухнут банки? перестанут кредитовать (а сейчас кредитуют?)? Подешевеет зерно? Или другие признаки?
Вот ответь пожалуста по пунктам, после этого можно будет о чем то говорить.
investorkiev написав:как отражается сырьевая аграрная экономика, отсутствие фундаментальной науки и регулярные дефолты на цены квартир в БуйносАйресе?
Овечка, ти навіть не розумієш, що у Аргентини немає поруч сусіда- дикої авторитарної країни-бензоколонки, яка планує знову окупувати всі навколишні теориторії. Хоча мешканці Росії, за винятком Маскви і Пітеру, живуть в га*вні по шию. Які ціни РЖН були в Луганську-Донецьку в 2013 і зараз, в 2019 - чи можеш оцінити своїм куцим розумом???
investorkiev написав:я ссылался не на Талеба, а на Харари, это две разные книжки
Баранесса, чужою мудрістю ситою не будеш. Сама - написала хоча би брошюрку чи методичку? Затверджену вченою радою хоча би голопупинського університету?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Макс очень правильно написал про развитие наукоемких отраслей.
Беда в том, что восстановить фундаментальную науку без огромных финансовых вливаний со стороны государства и восстановления наукоемких отраслей промышленности невозможно. Кто-то видит малейшие движения в этом направлении? А без этого Украине не светит ничего хорошего - только пасти задних, оставаться чьим-то сырьевым придатком, в лучшем случае - "аграрной сверхдержавой" с населением в миллионов 12 максимум (скорее меньше).
Франт тоже верно написал про эксплуатацию совкового наследия в промышленности.
Я вже 100 000 разів писав, що інженерам, математикам, фізикам, хімікам - робити в Україні абсолютно некуй. Ми добиваємо рештки радянського індустріального потенціалу. Взамін - нуль, тобто - нічого.
Весь наш экспорт это товары с низкой добавленной стоимостью. Что это значит надо объяснять ?
Ответь пожалуста на эти вопросы, по пунктам:
1) как отражается сырьевая аграрная экономика, отсутствие фундаментальной науки и регулярные дефолты на цены квартир в БуйносАйресе?
2) предвидел ли ты 5 лет назад что-либо из событий настоящего времени? Если да, то как на этом заработал? Если нет, то почему думаешь что сейчас сможешь угадать события 2025года?
3)когда будет кризис, и на что он повлияет? Рухнут банки? перестанут кредитовать (а сейчас кредитуют?)? Подешевеет зерно? Или другие признаки?
Вот ответь пожалуста по пунктам, после этого можно будет о чем то говорить.
Я не собираюсь тут переходить на личности. Это финансовый форум и мне интересно на экономические темы вести дискуссию. Никто тут не пытается угадать события. Тебе просто популярно объясняют о состоянии нашей экономики. Промышленность тупо деградирует. На экспорт идет руда и чугунявые чушки. Так же тебе повторяют, что все процессы в экономике имеют цикличность. И до сих пор не придумали как побороть этот факт. А Ж...может быть и без кризиса, если тебе известно то периодически в любой стране мира случаются неурожаи.