Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Промышленность тупо деградирует. На экспорт идет руда и чугунявые чушки.
Наскільки я розумію ситуацію, українське машинобудування - в глибокій сраці. І уряд навіть не думає витягати його з тієї сраки. Да й не зможе - надто складне завдання для "прохвесіоналів" з кварталу-95, весільних фотографів та дрібних карточних шулерів. У них рівень мислення і розуміня ситуації, приблизно як у американських індійців часів Колумба про сучасні багаторазові ракети Ілона Маска.
P.S. Для фанатів ІТ-бізнесу, плавки чавуну, вирощування картоплі та видавлювання олії як основних драйверів росту - вже очевидно, що ці фактори не спрацювали. Тому що й не могли спрацювати)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
zzzzzz написав:Промышленность тупо деградирует. На экспорт идет руда и чугунявые чушки.
Наскільки я розумію ситуацію, українське машинобудування - в глибокій сраці. І уряд навіть не думає витягати його з тієї сраки. Да й не зможе - надто складне завдання для "прохвесіоналів" з кварталу-95, весільних фотографів та дрібних карточних шулерів. У них рівень мислення і розуміня ситуації, приблизно як у американських індійців часів Колумба про сучасні багаторазові ракети Ілона Маска.
А предыдущее правительство с патриотом-президентом что сделало для индустриализации страны?
Пару дней назад вышли данные по инфляции в Китае. Инфляция в годовом выраженнии взлетела до 4,5% это овер дофига для Китая. А вся причина в Африканской чуме свиней. В Китае цена на свинину за год взлетела на 110%
Инфляция на другие виды белка 12-25% ( гоядина,баранина,курица, утка,яйца )
zzzzzz написав:Промышленность тупо деградирует. На экспорт идет руда и чугунявые чушки.
Наскільки я розумію ситуацію, українське машинобудування - в глибокій сраці. І уряд навіть не думає витягати його з тієї сраки. Да й не зможе - надто складне завдання для "прохвесіоналів" з кварталу-95, весільних фотографів та дрібних карточних шулерів. У них рівень мислення і розуміня ситуації, приблизно як у американських індійців часів Колумба про сучасні багаторазові ракети Ілона Маска.
А предыдущее правительство с патриотом-президентом что сделало для индустриализации страны?
Предыдущий шеколадный патриот-президент уже смазывает лыжи.
Порошенко переписав на сина аграрний бізнес. https://ukr.lb.ua/…/444310_poroshenko_perepisav_sina_agrarn…
В какую страну сбежит ? Предположения ? Думаю увидим много интересного. Кто здесь топил за него. Просьба разьяснить
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Урезаем субсидии, потому что не хватает на пенсии.....никогда такого не было, и вот опять......
Минсоцполитики запросило дополнительные деньги на пенсии. Об этом говорится в проекте распоряжения Кабмина. По статье "Финансовое обеспечение выплаты пенсий" нужно дополнительно почти 1,4 млрд гривен. Как указано в пояснительной записке, главная причина - дефицит средств на выплаты пенсий.
В декабре поступления от ЕСВ ожидаются на уровне порядка 23,9 млрд гривен, что почти на 1,4 млрд меньше плана. Всего с начала года недопоступления по единому социальному взносу составили 4,28 млрд гривен. Одна из возможных причин провала по сбору ЕСВ - растущая задолженность по зарплатам.
По данным Госстата, в ноябре она выросла, по сравнению с октябрем, еще на 9,5%, до 3,4 млрд гривен. С начала года задержка по зарплатам и вовсе увеличилась на 30%. Зато "лишние" деньги, и на такую же сумму - 1,4 млрд гривен - нашлись по другой программе - на выплату монетизированных субсидий по коммуналке.
Как сказано в пояснительной записке, по этой программе в бюджете предусмотрено около 25,3 млрд гривен. За январь-ноябрь 2019 года выплачено 22,5 млрд, а на декабрь расходы составят еще 2 млрд. Но на счета Минсоцполитики в Госказначействе возвращаются излишне выплаченные субсидии. Так, на 6 декабря вернули больше 645 млн гривен. То есть, к концу года министерство сэкономит на субсидиях больше 1,4 млрд.