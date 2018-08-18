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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2518251925202521

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 276
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
91
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 10:32

  zzzzzz написав:Промышленность тупо деградирует. На экспорт идет руда и чугунявые чушки.

Наскільки я розумію ситуацію, українське машинобудування - в глибокій сраці.
І уряд навіть не думає витягати його з тієї сраки.
Да й не зможе - надто складне завдання для "прохвесіоналів" з кварталу-95, весільних фотографів та дрібних карточних шулерів. У них рівень мислення і розуміня ситуації, приблизно як у американських індійців часів Колумба про сучасні багаторазові ракети Ілона Маска.

P.S. Для фанатів ІТ-бізнесу, плавки чавуну, вирощування картоплі та видавлювання олії як основних драйверів росту - вже очевидно, що ці фактори не спрацювали. Тому що й не могли спрацювати))) :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 10:53

  Frant написав:
  zzzzzz написав:Промышленность тупо деградирует. На экспорт идет руда и чугунявые чушки.

Наскільки я розумію ситуацію, українське машинобудування - в глибокій сраці.
І уряд навіть не думає витягати його з тієї сраки.
Да й не зможе - надто складне завдання для "прохвесіоналів" з кварталу-95, весільних фотографів та дрібних карточних шулерів. У них рівень мислення і розуміня ситуації, приблизно як у американських індійців часів Колумба про сучасні багаторазові ракети Ілона Маска.


А предыдущее правительство с патриотом-президентом что сделало для индустриализации страны?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 10:58

investorkiev

Насчет рисков в с/х.

Пару дней назад вышли данные по инфляции в Китае. Инфляция в годовом выраженнии взлетела до 4,5% это овер дофига для Китая.
А вся причина в Африканской чуме свиней. В Китае цена на свинину за год взлетела на 110%

Инфляция на другие виды белка 12-25% ( гоядина,баранина,курица, утка,яйца )

До конца года ожидается что в Китае поголовье свиней сократится в 2 раза.
https://www.scmp.com/economy/china-econ ... qFPgFI16N0
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 11:01

  investorkiev написав:Если дорожай за год на +30%, а за 3 года на +100% (сравнение котлован/котлован)- это не ракета, ну тогда я не знаю....

я вів річ не про те, що має маємо уже, а про ваше постійне заговорювання подальшого росту кржн :roll:
... а так, розумію, круші ж треба продати, тому пластинка => буде тільки дорожчати :mrgreen:
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Чет 12 гру, 2019 11:04, всього редагувалось 1 раз.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 11:03

  shapo написав:
  Frant написав:
  zzzzzz написав:Промышленность тупо деградирует. На экспорт идет руда и чугунявые чушки.

Наскільки я розумію ситуацію, українське машинобудування - в глибокій сраці.
І уряд навіть не думає витягати його з тієї сраки.
Да й не зможе - надто складне завдання для "прохвесіоналів" з кварталу-95, весільних фотографів та дрібних карточних шулерів. У них рівень мислення і розуміня ситуації, приблизно як у американських індійців часів Колумба про сучасні багаторазові ракети Ілона Маска.


А предыдущее правительство с патриотом-президентом что сделало для индустриализации страны?

Предыдущий шеколадный патриот-президент уже смазывает лыжи.

Порошенко переписав на сина банк.
https://www.unian.ua/…/10774346-poroshenko-pislya-roshen-pe…

Порошенко переоформляє Рошен на сина.
https://ukr.lb.ua/…/441615_poroshenko_pereoformlyaie_roshen…

Порошенко переписав частину бізнесу на сина. https://ua.korrespondent.net/…/4157795-poroshenko-perepysav…

Порошенко переписав на сина аграрний бізнес.
https://ukr.lb.ua/…/444310_poroshenko_perepisav_sina_agrarn…

В какую страну сбежит ? Предположения ?
Думаю увидим много интересного.
Кто здесь топил за него. Просьба разьяснить
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 11:08

Урезаем субсидии, потому что не хватает на пенсии.....никогда такого не было, и вот опять......

Минсоцполитики запросило дополнительные деньги на пенсии. Об этом говорится в проекте распоряжения Кабмина. По статье "Финансовое обеспечение выплаты пенсий" нужно дополнительно почти 1,4 млрд гривен. Как указано в пояснительной записке, главная причина - дефицит средств на выплаты пенсий.

В декабре поступления от ЕСВ ожидаются на уровне порядка 23,9 млрд гривен, что почти на 1,4 млрд меньше плана. Всего с начала года недопоступления по единому социальному взносу составили 4,28 млрд гривен. Одна из возможных причин провала по сбору ЕСВ - растущая задолженность по зарплатам.

По данным Госстата, в ноябре она выросла, по сравнению с октябрем, еще на 9,5%, до 3,4 млрд гривен. С начала года задержка по зарплатам и вовсе увеличилась на 30%. Зато "лишние" деньги, и на такую же сумму - 1,4 млрд гривен - нашлись по другой программе - на выплату монетизированных субсидий по коммуналке.

Как сказано в пояснительной записке, по этой программе в бюджете предусмотрено около 25,3 млрд гривен. За январь-ноябрь 2019 года выплачено 22,5 млрд, а на декабрь расходы составят еще 2 млрд. Но на счета Минсоцполитики в Госказначействе возвращаются излишне выплаченные субсидии. Так, на 6 декабря вернули больше 645 млн гривен. То есть, к концу года министерство сэкономит на субсидиях больше 1,4 млрд.
Живите своим умом!
zzzzzz
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