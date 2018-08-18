Минсоцполитики запросило дополнительные деньги на пенсии. Об этом говорится в проекте распоряжения Кабмина. По статье "Финансовое обеспечение выплаты пенсий" нужно дополнительно почти 1,4 млрд гривен. Как указано в пояснительной записке, главная причина - дефицит средств на выплаты пенсий.



В декабре поступления от ЕСВ ожидаются на уровне порядка 23,9 млрд гривен, что почти на 1,4 млрд меньше плана. Всего с начала года недопоступления по единому социальному взносу составили 4,28 млрд гривен. Одна из возможных причин провала по сбору ЕСВ - растущая задолженность по зарплатам.



По данным Госстата, в ноябре она выросла, по сравнению с октябрем, еще на 9,5%, до 3,4 млрд гривен. С начала года задержка по зарплатам и вовсе увеличилась на 30%. Зато "лишние" деньги, и на такую же сумму - 1,4 млрд гривен - нашлись по другой программе - на выплату монетизированных субсидий по коммуналке.



Как сказано в пояснительной записке, по этой программе в бюджете предусмотрено около 25,3 млрд гривен. За январь-ноябрь 2019 года выплачено 22,5 млрд, а на декабрь расходы составят еще 2 млрд. Но на счета Минсоцполитики в Госказначействе возвращаются излишне выплаченные субсидии. Так, на 6 декабря вернули больше 645 млн гривен. То есть, к концу года министерство сэкономит на субсидиях больше 1,4 млрд.