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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2518251925202521

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 276
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
91
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 10:58

investorkiev

Насчет рисков в с/х.

Пару дней назад вышли данные по инфляции в Китае. Инфляция в годовом выраженнии взлетела до 4,5% это овер дофига для Китая.
А вся причина в Африканской чуме свиней. В Китае цена на свинину за год взлетела на 110%

Инфляция на другие виды белка 12-25% ( гоядина,баранина,курица, утка,яйца )

До конца года ожидается что в Китае поголовье свиней сократится в 2 раза.
https://www.scmp.com/economy/china-econ ... qFPgFI16N0
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 11:01

  investorkiev написав:Если дорожай за год на +30%, а за 3 года на +100% (сравнение котлован/котлован)- это не ракета, ну тогда я не знаю....

я вів річ не про те, що має маємо уже, а про ваше постійне заговорювання подальшого росту кржн :roll:
... а так, розумію, круші ж треба продати, тому пластинка => буде тільки дорожчати :mrgreen:
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Чет 12 гру, 2019 11:04, всього редагувалось 1 раз.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 11:08

Урезаем субсидии, потому что не хватает на пенсии.....никогда такого не было, и вот опять......

Минсоцполитики запросило дополнительные деньги на пенсии. Об этом говорится в проекте распоряжения Кабмина. По статье "Финансовое обеспечение выплаты пенсий" нужно дополнительно почти 1,4 млрд гривен. Как указано в пояснительной записке, главная причина - дефицит средств на выплаты пенсий.

В декабре поступления от ЕСВ ожидаются на уровне порядка 23,9 млрд гривен, что почти на 1,4 млрд меньше плана. Всего с начала года недопоступления по единому социальному взносу составили 4,28 млрд гривен. Одна из возможных причин провала по сбору ЕСВ - растущая задолженность по зарплатам.

По данным Госстата, в ноябре она выросла, по сравнению с октябрем, еще на 9,5%, до 3,4 млрд гривен. С начала года задержка по зарплатам и вовсе увеличилась на 30%. Зато "лишние" деньги, и на такую же сумму - 1,4 млрд гривен - нашлись по другой программе - на выплату монетизированных субсидий по коммуналке.

Как сказано в пояснительной записке, по этой программе в бюджете предусмотрено около 25,3 млрд гривен. За январь-ноябрь 2019 года выплачено 22,5 млрд, а на декабрь расходы составят еще 2 млрд. Но на счета Минсоцполитики в Госказначействе возвращаются излишне выплаченные субсидии. Так, на 6 декабря вернули больше 645 млн гривен. То есть, к концу года министерство сэкономит на субсидиях больше 1,4 млрд.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 11:22

  investorkiev написав: но вообще, ребята, учиться - не стыдно, стыдно - не учиться. Так во всем цивилизованном мире, но не у нас, к сожалению.


Сколько МВА нужно закончить, чтобы понять - за базар нужно отвечать? Я бы пожизненно забанил персонажа, который сам пошел на спор, проиграл его и отморозился. В следующей жизни ты так и будешь бесполым существом - станешь бочкой для дешмачевого купажированного виски для рынков СНГ.
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 11:30

Frant
Нерезы принесли 3,5 млрд.долларов.
Плюс резкий рост экспорта ранних зерновых в июле-октябре-ноябре.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 11:32

  zzzzzz написав:
3. Рекордные урожаи . В Украине несколько лет подряд устанавливались рекорды по сбору урожая. Какая вероятно что будет опять рекорд установлен ?

4. Отрицательная демография.
---------------
Думай.


3. Рекорды растут за счет новых технологий агроходлингов. При этом в этом году жаловались на большие потери из-за отсутствия необходимого количества элеваторов и слабой пропускной способности портов. Т.е. перспектива роста есть и значительная.

4. Долгоиграющий фактор, влияние в след году такое же как и в этом. Когда агрохолдинги будут писать объявления "оплата отпуска, проезда, соцпакет..." и давать зарплаты выше киевских - вот тогда будет очевидно - у нас в стране не хватает рабочих рук, фактор демографии отыграл.
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 12:11

  striped написав:.
3. Рекорды растут за счет новых технологий агроходлингов. При этом в этом году жаловались на большие потери из-за отсутствия необходимого количества элеваторов и слабой пропускной способности портов. Т.е. перспектива роста есть и значительная.

Вот только эти новые технологии губят все живое.
В этом году пчелы гибли сотнями семей...
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 12:15

Ось вам реверсивна ракета КРЖН і України в цілому:

"Кількість постійного населення (України. - Ред.) - приблизно 38-40 мільйонів. Я спираюся на дані Пенсійного фонду. Думаю, що за кордоном працює в середньому 3 мільйони" - директорка Інституту демографії Лібанова."

Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3164943

Тобто за кордоном працює 8% всього населення і 12% працездатного населення.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 12:15

  zzzzzz написав:Frant
Нерезы принесли 3,5 млрд.долларов.
Плюс резкий рост экспорта ранних зерновых в июле-октябре-ноябре.

вот что Томос животворящий делает :!:
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 12:16

  _Mykola_ написав:
  striped написав:.
3. Рекорды растут за счет новых технологий агроходлингов. При этом в этом году жаловались на большие потери из-за отсутствия необходимого количества элеваторов и слабой пропускной способности портов. Т.е. перспектива роста есть и значительная.

Вот только эти новые технологии губят все живое.
В этом году пчелы гибли сотнями семей...

В колодязях і артезіанській воді в селах - перевищення норм нітратів в кілька разів.
Я ж недарма пишу, що є публіка в Києві, яка не буває далі Бориспільського аеропорту і великої кільцевої дороги, і ніхрена не знає, що далі робиться.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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