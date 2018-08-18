Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Пару дней назад вышли данные по инфляции в Китае. Инфляция в годовом выраженнии взлетела до 4,5% это овер дофига для Китая. А вся причина в Африканской чуме свиней. В Китае цена на свинину за год взлетела на 110%
Инфляция на другие виды белка 12-25% ( гоядина,баранина,курица, утка,яйца )
Урезаем субсидии, потому что не хватает на пенсии.....никогда такого не было, и вот опять......
Минсоцполитики запросило дополнительные деньги на пенсии. Об этом говорится в проекте распоряжения Кабмина. По статье "Финансовое обеспечение выплаты пенсий" нужно дополнительно почти 1,4 млрд гривен. Как указано в пояснительной записке, главная причина - дефицит средств на выплаты пенсий.
В декабре поступления от ЕСВ ожидаются на уровне порядка 23,9 млрд гривен, что почти на 1,4 млрд меньше плана. Всего с начала года недопоступления по единому социальному взносу составили 4,28 млрд гривен. Одна из возможных причин провала по сбору ЕСВ - растущая задолженность по зарплатам.
По данным Госстата, в ноябре она выросла, по сравнению с октябрем, еще на 9,5%, до 3,4 млрд гривен. С начала года задержка по зарплатам и вовсе увеличилась на 30%. Зато "лишние" деньги, и на такую же сумму - 1,4 млрд гривен - нашлись по другой программе - на выплату монетизированных субсидий по коммуналке.
Как сказано в пояснительной записке, по этой программе в бюджете предусмотрено около 25,3 млрд гривен. За январь-ноябрь 2019 года выплачено 22,5 млрд, а на декабрь расходы составят еще 2 млрд. Но на счета Минсоцполитики в Госказначействе возвращаются излишне выплаченные субсидии. Так, на 6 декабря вернули больше 645 млн гривен. То есть, к концу года министерство сэкономит на субсидиях больше 1,4 млрд.
investorkiev написав: но вообще, ребята, учиться - не стыдно, стыдно - не учиться. Так во всем цивилизованном мире, но не у нас, к сожалению.
Сколько МВА нужно закончить, чтобы понять - за базар нужно отвечать? Я бы пожизненно забанил персонажа, который сам пошел на спор, проиграл его и отморозился. В следующей жизни ты так и будешь бесполым существом - станешь бочкой для дешмачевого купажированного виски для рынков СНГ.
zzzzzz написав: 3. Рекордные урожаи . В Украине несколько лет подряд устанавливались рекорды по сбору урожая. Какая вероятно что будет опять рекорд установлен ?
4. Отрицательная демография. --------------- Думай.
3. Рекорды растут за счет новых технологий агроходлингов. При этом в этом году жаловались на большие потери из-за отсутствия необходимого количества элеваторов и слабой пропускной способности портов. Т.е. перспектива роста есть и значительная.
4. Долгоиграющий фактор, влияние в след году такое же как и в этом. Когда агрохолдинги будут писать объявления "оплата отпуска, проезда, соцпакет..." и давать зарплаты выше киевских - вот тогда будет очевидно - у нас в стране не хватает рабочих рук, фактор демографии отыграл.
striped написав:. 3. Рекорды растут за счет новых технологий агроходлингов. При этом в этом году жаловались на большие потери из-за отсутствия необходимого количества элеваторов и слабой пропускной способности портов. Т.е. перспектива роста есть и значительная.
Вот только эти новые технологии губят все живое. В этом году пчелы гибли сотнями семей...
Ось вам реверсивна ракета КРЖН і України в цілому:
"Кількість постійного населення (України. - Ред.) - приблизно 38-40 мільйонів. Я спираюся на дані Пенсійного фонду. Думаю, що за кордоном працює в середньому 3 мільйони" - директорка Інституту демографії Лібанова."
striped написав:. 3. Рекорды растут за счет новых технологий агроходлингов. При этом в этом году жаловались на большие потери из-за отсутствия необходимого количества элеваторов и слабой пропускной способности портов. Т.е. перспектива роста есть и значительная.
Вот только эти новые технологии губят все живое. В этом году пчелы гибли сотнями семей...
В колодязях і артезіанській воді в селах - перевищення норм нітратів в кілька разів. Я ж недарма пишу, що є публіка в Києві, яка не буває далі Бориспільського аеропорту і великої кільцевої дороги, і ніхрена не знає, що далі робиться.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців