|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Чет 12 гру, 2019 14:32
Frant написав:
Я вже 100 000 разів писав, що інженерам, математикам, фізикам, хімікам - робити в Україні абсолютно некуй. Ми добиваємо рештки радянського індустріального потенціалу. Взамін - нуль, тобто - нічого.
Вы не думали, что мир изменился, и инженер, математик, физик уже не такая архиважная профессия в постинустриальном мире? Раньше, когда строились заводы, создавались технологии, нужна была армия инженеров, чтобы стоять над толпами рабочих с сел. Большинство инженеров были техперсоналом, а не творцами. Я знаю эту кухню по рассказам родителей. Сейчас весь громадный институт, в котором они работали, заменен комнатой с несколькими столами, где стоят компьютеры, и несколько человек, обученные работать в специальных программах, делают работу, которую раньше делали сотни.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 5865
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 917 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 гру, 2019 14:41
airmax78 написав:
Беда в том, что восстановить фундаментальную науку без огромных финансовых вливаний со стороны государства и восстановления наукоемких отраслей промышленности невозможно. Кто-то видит малейшие движения в этом направлении? А без этого Украине не светит ничего хорошего - только пасти задних, оставаться чьим-то сырьевым придатком, в лучшем случае - "аграрной сверхдержавой" с населением в миллионов 12 максимум (скорее меньше).
В современном глобальном мире не нужды в каждой, даже отсталой стране, своя академия наук. Есть несколько центров во всем мире, где наука развивается. Дело не только в финансировании, а в том, что зарабатывать на науке и технологиях можно только в странах с абсолютно рыночной экономикой, где все другие ниши низкорентабельны. Только тогда капитал идет в технологии. Наука это зона очень "рискованного земледелия". Качать нефть или дерибанить откаты намного проще.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 5865
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 917 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 гру, 2019 14:43
kingkongovets написав: Vlad442 написав:
Никто, из тех, кого знаю, не покупает недивгу на доходы с недвиги. Для большинства недвига это средство накопления, консервативного сбережения.
глупость, написанная с запредельным пафосом
а я вот знаю таких людей достаточно
нефиг оглядываться на большинство, если хочешь добиться успеха
мистер витающий в собственных облаках теоретик
кака полезла
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 5865
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 917 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 гру, 2019 14:49
Vlad442 написав: Frant написав:
Я вже 100 000 разів писав, що інженерам, математикам, фізикам, хімікам - робити в Україні абсолютно некуй. Ми добиваємо рештки радянського індустріального потенціалу. Взамін - нуль, тобто - нічого.
Вы не думали, что мир изменился, и инженер, математик, физик уже не такая архиважная профессия в постинустриальном мире? Раньше, когда строились заводы, создавались технологии, нужна была армия инженеров, чтобы стоять над толпами рабочих с сел. Большинство инженеров были техперсоналом, а не творцами. Я знаю эту кухню по рассказам родителей. Сейчас весь громадный институт, в котором они работали, заменен комнатой с несколькими столами, где стоят компьютеры, и несколько человек, обученные работать в специальных программах, делают работу, которую раньше делали сотни.
Будь яка країна з більш-менш-нормальнем рівнем життя і ЗП хоча би 1000 євро/міс має розвинуте машинобудування.
Або ж качає нафту чи добуває газ, як арабські країни.
Тому вибору у нас немає!
Або індустріалізація, випуск власних нових літаків, гелікоптерів, танків, автомобілів, станків - або ж занепад і крах держави!
Немає у світі "потужних" картопляно-чавунних держав! Немає і не буде!
Востаннє редагувалось Frant
в Чет 12 гру, 2019 14:50, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 20807
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1162 раз.
- Подякували: 2148 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 гру, 2019 14:50
hume написав:
Очень удобно, например, выплачивать рассрочку с поступлений от аренды, правда поступления должны быть не 14 кгрн
Да, у меня тоже пара таких знакомых есть, которые используют доход с недвижимости для приобретения другой недвижимости.
У меня тоже кредит выплачивается арендаторами, и еще мне остается. Я не про мизерные кейсы. Про то, что человек купил квартиру, а через 5 лет на доходы с этой недвиги у него их 10. Так бывает?
Если у человека 10 квартир, то заработал на них он где-то в другом месте. По крайней мере на 9.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 5865
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 917 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17333
|2748573
|
Чет 12 гру, 2019 14:27
Frant
|
|460
|188814
|
|
|8
|9607
|
|