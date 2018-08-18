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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2519252025212522

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 277
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
91
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 277
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 14:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Я вже 100 000 разів писав, що інженерам, математикам, фізикам, хімікам - робити в Україні абсолютно некуй. Ми добиваємо рештки радянського індустріального потенціалу. Взамін - нуль, тобто - нічого.

Вы не думали, что мир изменился, и инженер, математик, физик уже не такая архиважная профессия в постинустриальном мире? Раньше, когда строились заводы, создавались технологии, нужна была армия инженеров, чтобы стоять над толпами рабочих с сел. Большинство инженеров были техперсоналом, а не творцами. Я знаю эту кухню по рассказам родителей. Сейчас весь громадный институт, в котором они работали, заменен комнатой с несколькими столами, где стоят компьютеры, и несколько человек, обученные работать в специальных программах, делают работу, которую раньше делали сотни.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 14:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Беда в том, что восстановить фундаментальную науку без огромных финансовых вливаний со стороны государства и восстановления наукоемких отраслей промышленности невозможно. Кто-то видит малейшие движения в этом направлении? А без этого Украине не светит ничего хорошего - только пасти задних, оставаться чьим-то сырьевым придатком, в лучшем случае - "аграрной сверхдержавой" с населением в миллионов 12 максимум (скорее меньше).

В современном глобальном мире не нужды в каждой, даже отсталой стране, своя академия наук. Есть несколько центров во всем мире, где наука развивается. Дело не только в финансировании, а в том, что зарабатывать на науке и технологиях можно только в странах с абсолютно рыночной экономикой, где все другие ниши низкорентабельны. Только тогда капитал идет в технологии. Наука это зона очень "рискованного земледелия". Качать нефть или дерибанить откаты намного проще.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 14:43

  kingkongovets написав:
  Vlad442 написав:Никто, из тех, кого знаю, не покупает недивгу на доходы с недвиги. Для большинства недвига это средство накопления, консервативного сбережения.


глупость, написанная с запредельным пафосом :mrgreen:
а я вот знаю таких людей достаточно
нефиг оглядываться на большинство, если хочешь добиться успеха
мистер витающий в собственных облаках теоретик

кака полезла
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 14:49

  Vlad442 написав:
  Frant написав:Я вже 100 000 разів писав, що інженерам, математикам, фізикам, хімікам - робити в Україні абсолютно некуй. Ми добиваємо рештки радянського індустріального потенціалу. Взамін - нуль, тобто - нічого.

Вы не думали, что мир изменился, и инженер, математик, физик уже не такая архиважная профессия в постинустриальном мире? Раньше, когда строились заводы, создавались технологии, нужна была армия инженеров, чтобы стоять над толпами рабочих с сел. Большинство инженеров были техперсоналом, а не творцами. Я знаю эту кухню по рассказам родителей. Сейчас весь громадный институт, в котором они работали, заменен комнатой с несколькими столами, где стоят компьютеры, и несколько человек, обученные работать в специальных программах, делают работу, которую раньше делали сотни.


Будь яка країна з більш-менш-нормальнем рівнем життя і ЗП хоча би 1000 євро/міс має розвинуте машинобудування.

Або ж качає нафту чи добуває газ, як арабські країни.

Тому вибору у нас немає!

Або індустріалізація, випуск власних нових літаків, гелікоптерів, танків, автомобілів, станків - або ж занепад і крах держави!

Немає у світі "потужних" картопляно-чавунних держав! Немає і не буде! :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Чет 12 гру, 2019 14:50, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 14:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Очень удобно, например, выплачивать рассрочку с поступлений от аренды, правда поступления должны быть не 14 кгрн

Да, у меня тоже пара таких знакомых есть, которые используют доход с недвижимости для приобретения другой недвижимости.

У меня тоже кредит выплачивается арендаторами, и еще мне остается. Я не про мизерные кейсы. Про то, что человек купил квартиру, а через 5 лет на доходы с этой недвиги у него их 10. Так бывает?
Если у человека 10 квартир, то заработал на них он где-то в другом месте. По крайней мере на 9.
Vlad442
 
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