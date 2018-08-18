Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Я вже 100 000 разів писав, що інженерам, математикам, фізикам, хімікам - робити в Україні абсолютно некуй. Ми добиваємо рештки радянського індустріального потенціалу. Взамін - нуль, тобто - нічого.
Вы не думали, что мир изменился, и инженер, математик, физик уже не такая архиважная профессия в постинустриальном мире? Раньше, когда строились заводы, создавались технологии, нужна была армия инженеров, чтобы стоять над толпами рабочих с сел. Большинство инженеров были техперсоналом, а не творцами. Я знаю эту кухню по рассказам родителей. Сейчас весь громадный институт, в котором они работали, заменен комнатой с несколькими столами, где стоят компьютеры, и несколько человек, обученные работать в специальных программах, делают работу, которую раньше делали сотни.
airmax78 написав:Беда в том, что восстановить фундаментальную науку без огромных финансовых вливаний со стороны государства и восстановления наукоемких отраслей промышленности невозможно. Кто-то видит малейшие движения в этом направлении? А без этого Украине не светит ничего хорошего - только пасти задних, оставаться чьим-то сырьевым придатком, в лучшем случае - "аграрной сверхдержавой" с населением в миллионов 12 максимум (скорее меньше).
В современном глобальном мире не нужды в каждой, даже отсталой стране, своя академия наук. Есть несколько центров во всем мире, где наука развивается. Дело не только в финансировании, а в том, что зарабатывать на науке и технологиях можно только в странах с абсолютно рыночной экономикой, где все другие ниши низкорентабельны. Только тогда капитал идет в технологии. Наука это зона очень "рискованного земледелия". Качать нефть или дерибанить откаты намного проще.
hume написав:Очень удобно, например, выплачивать рассрочку с поступлений от аренды, правда поступления должны быть не 14 кгрн
Да, у меня тоже пара таких знакомых есть, которые используют доход с недвижимости для приобретения другой недвижимости.
У меня тоже кредит выплачивается арендаторами, и еще мне остается. Я не про мизерные кейсы. Про то, что человек купил квартиру, а через 5 лет на доходы с этой недвиги у него их 10. Так бывает? Если у человека 10 квартир, то заработал на них он где-то в другом месте. По крайней мере на 9.
Frant написав:Я вже 100 000 разів писав, що інженерам, математикам, фізикам, хімікам - робити в Україні абсолютно некуй. Ми добиваємо рештки радянського індустріального потенціалу. Взамін - нуль, тобто - нічого.
Вы не думали, что мир изменился, и инженер, математик, физик уже не такая архиважная профессия в постинустриальном мире? Раньше, когда строились заводы, создавались технологии, нужна была армия инженеров, чтобы стоять над толпами рабочих с сел. Большинство инженеров были техперсоналом, а не творцами. Я знаю эту кухню по рассказам родителей. Сейчас весь громадный институт, в котором они работали, заменен комнатой с несколькими столами, где стоят компьютеры, и несколько человек, обученные работать в специальных программах, делают работу, которую раньше делали сотни.
Подивіться навколо себе - який %% більш-менш високотехнологічної продукції зроблений в Україні. І спробуйте зв,язати рівень ЗП в Україні з випуском цієї продукції.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 12 гру, 2019 15:00, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant написав:Будь яка країна з більш-менш-нормальнем рівнем життя і ЗП хоча би 1000 євро/міс має розвинуте машинобудування.
Пора избавиться от шаблонов середины прошлого века. Есть капиталы, есть технологии, есть площадки, где капиталы будут размещать технологии. Эти площадки (страны) ходят на кастинги и предлагают хорошие законы, закрытые на экологию глаза, отсутствие коррупции и т. п. Еще есть источники капиталов и технологий, центры, которые на самом деле правят миром.
Frant написав:Або індустріалізація, випуск власних нових літаків, гелікоптерів, танків, автомобілів, станків - або ж занепад і крах держави!
Когда Киев будем переименовывать в Нью-нью Йорк?
— Не беспокойтесь, — сказал Остап, — мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил. Подумайте, что будет, когда турнир окончится и когда уедут все гости. Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда переезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью-Москву, а Москва — в Старые Васюки. Ленинградцы и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира.
Frant написав:Де українські автомобілі, станки, електротехнічне обладнання, комп,ютери???
30 лет назад СССР проиграл технологическую гонку Западу и теперь технологии только западные. Посмотрите на Россию. Даже имея на порядок лучший инвестклимат, емкий рынок, накачанный нефтедолларами, дешевые ресурсы, максимум, до чего они доросли, это до сборки авто по западным технологиям. Где российский компьютер или айфон? Посмотрите на суперджет - жалкое зрелище.
Frant написав:Назвіть мені хоча би 5 країн з середньою ЗП >1000 євро/міс, у яких відсутнє машинобудування або масштабний видобуток нафти і газу. Монако, Лихтенштейн і т.п. - прошу не наводити.
На примере авто. На развалинах чешского автопрома Фольксваген построил Шкоду. В Румынии это сделал Рено на костях Дачи. Станет Украина инвестрпивлекательной европейской страной, заводы построят. Будут выбирать элиты из 90-ых за гречку, поезд пройдет мимо. Чисто СВОЕГО машиностроения, построенного на местные деньги, тут не будет никогда.
Посморите на график в большом временном диапазоне.
Зззз, ты иногда пишешь здравые вещи, но сейчас у тебя явно горе от ума.
Ты пытаешься глобальными сдвигами спрогнозировать цены и ситуацию на 10-20 лет вперед. Это нереально, никто этого не угадает - ни Трамп, ни Путин, ни Папа Римский. Пойми, мир настолько сложный, что Харари например пишет что все: уже ни один человек не в состоянии понять, как работает финансовая система, какие там тригеры и т.д.
Тебе вот кажется что дальше так продолжаться не может - а если может? Ставки ФРС все еще положительные. А если уйдут в минус, если будут снижать по 0.5% в год и дойдут до -5%, что тогда?
И т.д - всяких теорий и вероятностей существует миллион.
Слабая аграрная экономика? Давай посмотрим на Аргентину. Каждые 10 лет дефолт. Почем там приличная однушка в БуйносАйресе? Расскажи нам.
Господи, не верю своим глазам. Разумные мысли без ватного привкуса. Главное тему Аргентины не развивай.
Последний раз напишу. Не поймете, не суждено. Украина и украинцы почти заработали право выйти на кастинг по привлечению капитала и технологий. Осталось выполнить домашнее задание МВФ на отлично и вести правильный образ жизни - экономка, законодательство, суды, госфинансы, околонулевая коррупция, и через 20 лет будут заводы.
Frant написав:Ні! То американці вирішили зробити собі конкурента по машинобудуванню та енергетиці, ще й з населенням більше 1 млрд населення.
Американцы, как всунули свои капиталы и технологии в Китай, так, в крайнем случае, могут и высунуть, обложить санкциями и великое экономическое чудо рухнет. Перенесут производственную площадку в Индию и будут жить как раньше.
Frant написав:Влад, ну ти й інтелехтуал!
Я вижу уровень дискуссии падает, поэтому откланяюсь.
airmax78 написав:Беда в том, что восстановить фундаментальную науку без огромных финансовых вливаний со стороны государства и восстановления наукоемких отраслей промышленности невозможно. Кто-то видит малейшие движения в этом направлении? А без этого Украине не светит ничего хорошего - только пасти задних, оставаться чьим-то сырьевым придатком, в лучшем случае - "аграрной сверхдержавой" с населением в миллионов 12 максимум (скорее меньше).
АйТи вполне себе фундаментальная дисциплина. Будем тут только расти. Понятие "государство сырьевой придаток" устарело, поскольку нет монополий по широкому сырью, поставки глобализированы. Трудовой капитал тоже свободен.