investorkiev написав:

zzzzzz написав: Vlad442



Я описал мировые уловия, и место Украины в мировой экономике. Примитивная страна которая может на внешние рынки поставлять зерно и чугунявые чушки , ну и руду.



А после следующего кризиса, Украину покинет еще миллиона 2-4 человек, а может и больше.. Благо что с этим сейчас нет проблем.



https://ru.investing.com/economic-calen ... t-rate-300



Посморите на график в большом временном диапазоне. Я описал мировые уловия, и место Украины в мировой экономике. Примитивная страна которая может на внешние рынки поставлять зерно и чугунявые чушки , ну и руду.А после следующего кризиса, Украину покинет еще миллиона 2-4 человек, а может и больше.. Благо что с этим сейчас нет проблем.Посморите на график в большом временном диапазоне.

Зззз, ты иногда пишешь здравые вещи, но сейчас у тебя явно горе от ума.Ты пытаешься глобальными сдвигами спрогнозировать цены и ситуацию на 10-20 лет вперед. Это нереально, никто этого не угадает - ни Трамп, ни Путин, ни Папа Римский.Пойми, мир настолько сложный, что Харари например пишет что все: уже ни один человек не в состоянии понять, как работает финансовая система, какие там тригеры и т.д.Тебе вот кажется что дальше так продолжаться не может - а если может? Ставки ФРС все еще положительные. А если уйдут в минус, если будут снижать по 0.5% в год и дойдут до -5%, что тогда?И т.д - всяких теорий и вероятностей существует миллион.Слабая аграрная экономика? Давай посмотрим на Аргентину. Каждые 10 лет дефолт. Почем там приличная однушка в БуйносАйресе? Расскажи нам.