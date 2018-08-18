Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
trololo написав:.. АйТи вполне себе фундаментальная дисциплина. Будем тут только расти...
АйТи - это надстройка над реальным сектором. Слово "надстройка" в ветке про недвижимость подразумевает нечто над фундаментом. Само по себе АйТи бессмысленно - если, неожиданно, все Айтишники сгинут с лица земли...ничего не произойдет. Просто притормозится условный "прогресс". Только разработки ИИ несут глобальные изменения - остальное понты
Frant написав:Назвіть мені хоча би 5 країн з середньою ЗП >1000 євро/міс, у яких відсутнє машинобудування або масштабний видобуток нафти і газу. Монако, Лихтенштейн і т.п. - прошу не наводити.
На примере авто. На развалинах чешского автопрома Фольксваген построил Шкоду. В Румынии это сделал Рено на костях Дачи. Станет Украина инвестрпивлекательной европейской страной, заводы построят. Будут выбирать элиты из 90-ых за гречку, поезд пройдет мимо. Чисто СВОЕГО машиностроения, построенного на местные деньги, тут не будет никогда.
Про развалины чешского автопрома - это шутка? Чешская промышленность всегда была хорошо развита, и двести лет назад, и сто, и сейчас.
Vlad442 написав: Сейчас весь громадный институт, в котором они работали, заменен комнатой с несколькими столами, где стоят компьютеры, и несколько человек, обученные работать в специальных программах, делают работу, которую раньше делали сотни.
Вы бы результатами их работы по пользовались сразу сравнение в другую сторону произошло. Конечно, в СССР было много лишних, ненужных на производстве и в проектных институтах людей, но там была система и контроль. Сейчас проектные разделы часто элементарно не стыкуются, а конструктора новой формации вручную не в состоянии простую схему просчитать. Компьютерная графика и расчётные программы упростили и ускорили процессы проектирования, но мозги инженера и школу проектирования не отменили
trololo написав:.. АйТи вполне себе фундаментальная дисциплина. Будем тут только расти...
АйТи - это надстройка над реальным сектором. Слово "надстройка" в ветке про недвижимость подразумевает нечто над фундаментом. Само по себе АйТи бессмысленно - если, неожиданно, все Айтишники сгинут с лица земли...ничего не произойдет. Просто притормозится условный "прогресс". Только разработки ИИ несут глобальные изменения - остальное понты
Вы ошибаетесь, будет натуральная катастрофа. Например, представьте себе сложную промышленную установку - сама по себе она долго работать не будет, для её работы нужны разные инженеры - механики, электрики, электронщики, IT-шники... Сейчас все машины имеют программное обеспечение. Первый же сбой - и всё ляжет. Будете с производителем связываться, а он на другом конце шарика, в Японии, ваше письмо прочитает через три дня...
Vlad442 написав:Украина и украинцы почти заработали право выйти на кастинг по привлечению капитала и технологий. Осталось выполнить домашнее задание МВФ на отлично и вести правильный образ жизни - экономка, законодательство, суды, госфинансы, околонулевая коррупция, и через 20 лет будут заводы.
Но вдруг появился "Укрбуд" с его 2 миллиардами грн на достройку объектов, за которыми плачут эдак 35-40 тыс потенциальных жителей, и намеревается подложить свинью бюджету. Еще не зажила бюджетная рана от банкопада, так нарисовалась рана от Укрбуда. Петю наказать нельзя-не велят Виталика и Ко наказать можно?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Vlad442 написав:30 лет назад СССР проиграл технологическую гонку Западу и теперь технологии только западные. Посмотрите на Россию. Даже имея на порядок лучший инвестклимат, емкий рынок, накачанный нефтедолларами, дешевые ресурсы, максимум, до чего они доросли, это до сборки авто по западным технологиям. Где российский компьютер или айфон? Посмотрите на суперджет - жалкое зрелище.
СССР в основном проигрывал в технологиях, вернее, в их внедрение в производство. Но по крайней мере старался поддерживать науку и скупать или красть как Китай позже новые технологии.
А в России в 90-е тоже активно уничтожали остатки советской индустриализации. И передовые технологии уже часто не западные, а китайские, поэтому в США победил Трамп который судорожно пытается вернуть производство в США после пары десятилетий игр с финансами и камланий о пост-индустриальном обществе
Serg-ik написав:Но вдруг появился "Укрбуд" с его 2 миллиардами грн на достройку объектов, за которыми плачут эдак 35-40 тыс потенциальных жителей, и намеревается подложить свинью бюджету. Еще не зажила бюджетная рана от банкопада, так нарисовалась рана от Укрбуда. Петю наказать нельзя-не велят Виталика и Ко наказать можно?
Откуда взялась цифра в 2 млрд? Что, кто-то делал аудит объектов, финансовых обязательств и пр. Укрбуда? Виталик отвечает за бюджетные объекты, а по жилью нужно менять всю систему финансирования, разрешений и контроля за строительством - от ГАСКов до фин мониторинга.
Ребята, пчелы вымерли, сельские колодцы загажены нитратами.... что вы вообще пишите, как это влияет на КРЖН??? Да хай все пчелы выздыхают или улетят за границу, они что, хоть одну квартиру под улей купили???
shapo написав:Откуда взялась цифра в 2 млрд? Что, кто-то делал аудит объектов, финансовых обязательств и пр. Укрбуда? Виталик отвечает за бюджетные объекты, а по жилью нужно менять всю систему финансирования, разрешений и контроля за строительством - от ГАСКов до фин мониторинга
В данный момент сумма операционного дефицита составляет 2 млрд грн. Но это предполагает встречные продажи, то есть, что будет какой-то приход средств от продажи кварир. А если этот момент не учитывать, то общий дефицит на сегодняшний день составляет около 5 млрд грн - эта именно та сумма, которая необходима чтобы все достроить не обращая внимания на продажи.
а систему как не меняй, пока в ней упыри сидят, она работать будет только на них
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Frant написав:Я вже 100 000 разів писав, що інженерам, математикам, фізикам, хімікам - робити в Україні абсолютно некуй. Ми добиваємо рештки радянського індустріального потенціалу. Взамін - нуль, тобто - нічого.
Вы не думали, что мир изменился, и инженер, математик, физик уже не такая архиважная профессия в постинустриальном мире? Раньше, когда строились заводы, создавались технологии, нужна была армия инженеров, чтобы стоять над толпами рабочих с сел. Большинство инженеров были техперсоналом, а не творцами. Я знаю эту кухню по рассказам родителей. Сейчас весь громадный институт, в котором они работали, заменен комнатой с несколькими столами, где стоят компьютеры, и несколько человек, обученные работать в специальных программах, делают работу, которую раньше делали сотни.
І де продукція цих "декількох" людей?? Де українські автомобілі, літаки, гелікоптери, станки, електрообладнання???
investorkiev написав:Ребята, пчелы вымерли, сельские колодцы загажены нитратами.... что вы вообще пишите, как это влияет на КРЖН??? Да хай все пчелы выздыхают или улетят за границу, они что, хоть одну квартиру под улей купили???
Овечка, Київ за останні 40 років на 80% укомплектований понаєхами. Зараз вже немає кому сюди їхати.
Тому твоя ракета нікуди не злетить.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців