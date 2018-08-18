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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2520252125222523

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 277
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
91
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 277
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 16:01

  trololo написав:..
АйТи вполне себе фундаментальная дисциплина. Будем тут только расти...

АйТи - это надстройка над реальным сектором. Слово "надстройка" в ветке про недвижимость подразумевает нечто над фундаментом.
Само по себе АйТи бессмысленно - если, неожиданно, все Айтишники сгинут с лица земли...ничего не произойдет. Просто притормозится условный "прогресс".
Только разработки ИИ несут глобальные изменения - остальное понты
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 16:04

  Vlad442 написав:
  Frant написав:Назвіть мені хоча би 5 країн з середньою ЗП >1000 євро/міс, у яких відсутнє машинобудування або масштабний видобуток нафти і газу. Монако, Лихтенштейн і т.п. - прошу не наводити.

На примере авто. На развалинах чешского автопрома Фольксваген построил Шкоду. В Румынии это сделал Рено на костях Дачи. Станет Украина инвестрпивлекательной европейской страной, заводы построят. Будут выбирать элиты из 90-ых за гречку, поезд пройдет мимо. Чисто СВОЕГО машиностроения, построенного на местные деньги, тут не будет никогда.


Про развалины чешского автопрома - это шутка? :) Чешская промышленность всегда была хорошо развита, и двести лет назад, и сто, и сейчас.
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 16:09

  Vlad442 написав: Сейчас весь громадный институт, в котором они работали, заменен комнатой с несколькими столами, где стоят компьютеры, и несколько человек, обученные работать в специальных программах, делают работу, которую раньше делали сотни.

Вы бы результатами их работы по пользовались сразу сравнение в другую сторону произошло.
Конечно, в СССР было много лишних, ненужных на производстве и в проектных институтах людей, но там была система и контроль.
Сейчас проектные разделы часто элементарно не стыкуются, а конструктора новой формации вручную не в состоянии простую схему просчитать.
Компьютерная графика и расчётные программы упростили и ускорили процессы проектирования, но мозги инженера и школу проектирования не отменили
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 16:12

  sequence написав:
  trololo написав:..
АйТи вполне себе фундаментальная дисциплина. Будем тут только расти...

АйТи - это надстройка над реальным сектором. Слово "надстройка" в ветке про недвижимость подразумевает нечто над фундаментом.
Само по себе АйТи бессмысленно - если, неожиданно, все Айтишники сгинут с лица земли...ничего не произойдет. Просто притормозится условный "прогресс".
Только разработки ИИ несут глобальные изменения - остальное понты


Вы ошибаетесь, будет натуральная катастрофа. Например, представьте себе сложную промышленную установку - сама по себе она долго работать не будет, для её работы нужны разные инженеры - механики, электрики, электронщики, IT-шники... Сейчас все машины имеют программное обеспечение. Первый же сбой - и всё ляжет. Будете с производителем связываться, а он на другом конце шарика, в Японии, ваше письмо прочитает через три дня...
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 16:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Украина и украинцы почти заработали право выйти на кастинг по привлечению капитала и технологий. Осталось выполнить домашнее задание МВФ на отлично и вести правильный образ жизни - экономка, законодательство, суды, госфинансы, околонулевая коррупция, и через 20 лет будут заводы.

Но вдруг появился "Укрбуд" с его 2 миллиардами грн на достройку объектов, за которыми плачут эдак 35-40 тыс потенциальных жителей, и намеревается подложить свинью бюджету. Еще не зажила бюджетная рана от банкопада, так нарисовалась рана от Укрбуда.
Петю наказать нельзя-не велят
Виталика и Ко наказать можно?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 16:16

  Vlad442 написав:30 лет назад СССР проиграл технологическую гонку Западу и теперь технологии только западные. Посмотрите на Россию. Даже имея на порядок лучший инвестклимат, емкий рынок, накачанный нефтедолларами, дешевые ресурсы, максимум, до чего они доросли, это до сборки авто по западным технологиям. Где российский компьютер или айфон? Посмотрите на суперджет - жалкое зрелище.

СССР в основном проигрывал в технологиях, вернее, в их внедрение в производство. Но по крайней мере старался поддерживать науку и скупать или красть как Китай позже новые технологии.

А в России в 90-е тоже активно уничтожали остатки советской индустриализации.
И передовые технологии уже часто не западные, а китайские, поэтому в США победил Трамп который судорожно пытается вернуть производство в США после пары десятилетий игр с финансами и камланий о пост-индустриальном обществе
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 16:24

  Serg-ik написав:Но вдруг появился "Укрбуд" с его 2 миллиардами грн на достройку объектов, за которыми плачут эдак 35-40 тыс потенциальных жителей, и намеревается подложить свинью бюджету. Еще не зажила бюджетная рана от банкопада, так нарисовалась рана от Укрбуда.
Петю наказать нельзя-не велят
Виталика и Ко наказать можно?

Откуда взялась цифра в 2 млрд? Что, кто-то делал аудит объектов, финансовых обязательств и пр. Укрбуда?
Виталик отвечает за бюджетные объекты, а по жилью нужно менять всю систему финансирования, разрешений и контроля за строительством - от ГАСКов до фин мониторинга.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 16:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ребята, пчелы вымерли, сельские колодцы загажены нитратами.... что вы вообще пишите, как это влияет на КРЖН???
Да хай все пчелы выздыхают или улетят за границу, они что, хоть одну квартиру под улей купили???
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 16:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  shapo написав:Откуда взялась цифра в 2 млрд? Что, кто-то делал аудит объектов, финансовых обязательств и пр. Укрбуда?
Виталик отвечает за бюджетные объекты, а по жилью нужно менять всю систему финансирования, разрешений и контроля за строительством - от ГАСКов до фин мониторинга



Отсюда
https://www.epravda.com.ua/news/2019/12/9/654646/
На добудову всіх житлових комплексів, які будувалися компанією "Укрбуд Девелопмент", необхідно виділити 60 мільйонів доларів (близько 1,5 мільярда гривень).


https://strana.ua/articles/interview/237977-dmitrij-fedotenkov-setka-poroshenko-elitnye-osobnjaki-i-ekskljuzivnye-ihrushki-vot-na-chto-ushli-denhi-vkladchikov-ukrbuda.html
В данный момент сумма операционного дефицита составляет 2 млрд грн. Но это предполагает встречные продажи, то есть, что будет какой-то приход средств от продажи кварир. А если этот момент не учитывать, то общий дефицит на сегодняшний день составляет около 5 млрд грн - эта именно та сумма, которая необходима чтобы все достроить не обращая внимания на продажи.


а систему как не меняй, пока в ней упыри сидят, она работать будет только на них
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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