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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 277
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
91
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 277
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 17:21

  sequence написав:
  Mazay256 написав:..
Вы ошибаетесь, будет натуральная катастрофа. Например, представьте себе сложную промышленную установку .

Все я себе представляю, как и одновременный блэкаут всего интернета на планете.
Ничего, помучаются и переведут на ручные режимы - в 99% случаев, где нет сложных облачных вычислений (прогноз погоды, ага) это возможно и реализуемо.
Атомные станции строили в 50х годах без ПО - и ниче, чудом выжили. Не, не так?


Ну, в принципе, да - если вернуться к счетам, арифмометрам, логарифмическим линейкам, гроссбухам... Да Вы попробуйте у людей просто отобрать смартфоны - они Вас порвут на атомы :)

Для понимания - ничто не работает само по себе долго, в т.ч. сложные программы. Винду знаете? Она не просто так падает со временем. Всё рано или поздно без поддержки падает. Никакой софт без поддержки работать не будет - точно Вам говорю, как говнокодер с четвертьвековым стажем. Забудьте про интернет, платежные системы, учетные системы и прочее, прочее...
Востаннє редагувалось Mazay256 в Чет 12 гру, 2019 17:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 17:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Прошу навести хоча би 1 (одну) державу з середньою ЗП 1000 євро/міс без розвинутого машинобудування чи потужного нафтогазодобувного комплексу.
Монако, Ліхтенштейн і т.п. - прошу не наводити.
Найменша у світі незалежна держава, анклав посеред Риму в Італії. Ватикан :lol:
Витька,извинись,я всё прощу
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 17:27

  Mazay256 написав:.. Да Вы попробуйте у людей просто отобрать смартфоны - они Вас порвут на атомы :)

Я не об этом речь вел. О том, что ничего фундаментального в АйТи нет - просто надстройка над риалом, ничуть не лучше и не хуже прочей сферы услуг.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 17:30

  sequence написав:
  Mazay256 написав:.. Да Вы попробуйте у людей просто отобрать смартфоны - они Вас порвут на атомы :)

Я не об этом речь вел. О том, что ничего фундаментального в АйТи нет - просто надстройка над риалом, ничуть не лучше и не хуже прочей сферы услуг.


Кстати, идет к тому, что всё будет услуга. Никто не хочет производить, услуги выгоднее :mrgreen:

А на счет фундаментальности... В любом деле есть место науке и есть место ремеслу. Одно мирно сосуществует с другим.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 17:55

  sequence написав: Само по себе АйТи бессмысленно - если, неожиданно, все Айтишники сгинут с лица земли...ничего не произойдет. Просто притормозится условный "прогресс".


Давно ничего глупее не читал
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 18:20

  Serg-ik написав:
  shapo написав:Откуда взялась цифра в 2 млрд? Что, кто-то делал аудит объектов, финансовых обязательств и пр. Укрбуда?
Виталик отвечает за бюджетные объекты, а по жилью нужно менять всю систему финансирования, разрешений и контроля за строительством - от ГАСКов до фин мониторинга



Отсюда
https://www.epravda.com.ua/news/2019/12/9/654646/
На добудову всіх житлових комплексів, які будувалися компанією "Укрбуд Девелопмент", необхідно виділити 60 мільйонів доларів (близько 1,5 мільярда гривень).


https://strana.ua/articles/interview/237977-dmitrij-fedotenkov-setka-poroshenko-elitnye-osobnjaki-i-ekskljuzivnye-ihrushki-vot-na-chto-ushli-denhi-vkladchikov-ukrbuda.html
В данный момент сумма операционного дефицита составляет 2 млрд грн. Но это предполагает встречные продажи, то есть, что будет какой-то приход средств от продажи кварир. А если этот момент не учитывать, то общий дефицит на сегодняшний день составляет около 5 млрд грн - эта именно та сумма, которая необходима чтобы все достроить не обращая внимания на продажи.


а систему как не меняй, пока в ней упыри сидят, она работать будет только на них


Этот новый зиц-председатель так лихо и быстро все оценил?
Если спросить у его визави Микитася наверняка будут другие цифры.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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