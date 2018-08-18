Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Mazay256 написав:.. Вы ошибаетесь, будет натуральная катастрофа. Например, представьте себе сложную промышленную установку .
Все я себе представляю, как и одновременный блэкаут всего интернета на планете. Ничего, помучаются и переведут на ручные режимы - в 99% случаев, где нет сложных облачных вычислений (прогноз погоды, ага) это возможно и реализуемо. Атомные станции строили в 50х годах без ПО - и ниче, чудом выжили. Не, не так?
Ну, в принципе, да - если вернуться к счетам, арифмометрам, логарифмическим линейкам, гроссбухам... Да Вы попробуйте у людей просто отобрать смартфоны - они Вас порвут на атомы
Для понимания - ничто не работает само по себе долго, в т.ч. сложные программы. Винду знаете? Она не просто так падает со временем. Всё рано или поздно без поддержки падает. Никакой софт без поддержки работать не будет - точно Вам говорю, как говнокодер с четвертьвековым стажем. Забудьте про интернет, платежные системы, учетные системы и прочее, прочее...
Востаннє редагувалось Mazay256 в Чет 12 гру, 2019 17:28, всього редагувалось 1 раз.
Frant написав:Прошу навести хоча би 1 (одну) державу з середньою ЗП 1000 євро/міс без розвинутого машинобудування чи потужного нафтогазодобувного комплексу. Монако, Ліхтенштейн і т.п. - прошу не наводити.
Найменша у світі незалежна держава, анклав посеред Риму в Італії. Ватикан
Витька,извинись,я всё прощу http://memesmix.net/meme/wvsdd6
shapo написав:Откуда взялась цифра в 2 млрд? Что, кто-то делал аудит объектов, финансовых обязательств и пр. Укрбуда? Виталик отвечает за бюджетные объекты, а по жилью нужно менять всю систему финансирования, разрешений и контроля за строительством - от ГАСКов до фин мониторинга
В данный момент сумма операционного дефицита составляет 2 млрд грн. Но это предполагает встречные продажи, то есть, что будет какой-то приход средств от продажи кварир. А если этот момент не учитывать, то общий дефицит на сегодняшний день составляет около 5 млрд грн - эта именно та сумма, которая необходима чтобы все достроить не обращая внимания на продажи.
а систему как не меняй, пока в ней упыри сидят, она работать будет только на них
Этот новый зиц-председатель так лихо и быстро все оценил? Если спросить у его визави Микитася наверняка будут другие цифры.