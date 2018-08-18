Додано: Чет 12 гру, 2019 18:47

Vlad442 написав: 30 лет назад СССР проиграл технологическую гонку Западу и теперь технологии только западные. Посмотрите на Россию. Даже имея на порядок лучший инвестклимат, емкий рынок, накачанный нефтедолларами, дешевые ресурсы, максимум, до чего они доросли, это до сборки авто по западным технологиям. Где российский компьютер или айфон? Посмотрите на суперджет - жалкое зрелище. 30 лет назад СССР проиграл технологическую гонку Западу и теперь технологии только западные. Посмотрите на Россию. Даже имея на порядок лучший инвестклимат, емкий рынок, накачанный нефтедолларами, дешевые ресурсы, максимум, до чего они доросли, это до сборки авто по западным технологиям. Где российский компьютер или айфон? Посмотрите на суперджет - жалкое зрелище.

я бы немного по другому на этот пример взглянул. Несмотря на то, что у нас изначально более благоприятные условия - мы не дотянули даже до отверточной сборки, а та, которая у нас (за наши, кстати, деньги) началась - показательно загнулась (я про Еврокар, который Шкоды как раз собирал). Россия тоже несмотря на свои лучшие условия не смогла перезапуститься. И причина, думаю, в том, что переход был длинным и решающее большинство разложилось - именно потому "элиты" пилят бабло и уезжают в Лондон. Без привязки к цвету паспорта.Влад, очень интересно Ваши мысли читать, во многом соглашаюсь и нахожу интересные моменты. Но вот интересно конечно и Вашу личную историю хотя бы крупными мазками получить - как Вы дошли до лендлордизма - ведь по вашей теории из 10 квартир 9 заработали на себя не сами?