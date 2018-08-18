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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 277
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
91
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 277
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 17:21

  sequence написав:
  Mazay256 написав:..
Вы ошибаетесь, будет натуральная катастрофа. Например, представьте себе сложную промышленную установку .

Все я себе представляю, как и одновременный блэкаут всего интернета на планете.
Ничего, помучаются и переведут на ручные режимы - в 99% случаев, где нет сложных облачных вычислений (прогноз погоды, ага) это возможно и реализуемо.
Атомные станции строили в 50х годах без ПО - и ниче, чудом выжили. Не, не так?


Ну, в принципе, да - если вернуться к счетам, арифмометрам, логарифмическим линейкам, гроссбухам... Да Вы попробуйте у людей просто отобрать смартфоны - они Вас порвут на атомы :)

Для понимания - ничто не работает само по себе долго, в т.ч. сложные программы. Винду знаете? Она не просто так падает со временем. Всё рано или поздно без поддержки падает. Никакой софт без поддержки работать не будет - точно Вам говорю, как говнокодер с четвертьвековым стажем. Забудьте про интернет, платежные системы, учетные системы и прочее, прочее...
Востаннє редагувалось Mazay256 в Чет 12 гру, 2019 17:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 17:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Прошу навести хоча би 1 (одну) державу з середньою ЗП 1000 євро/міс без розвинутого машинобудування чи потужного нафтогазодобувного комплексу.
Монако, Ліхтенштейн і т.п. - прошу не наводити.
Найменша у світі незалежна держава, анклав посеред Риму в Італії. Ватикан :lol:
Витька,извинись,я всё прощу
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 17:27

  Mazay256 написав:.. Да Вы попробуйте у людей просто отобрать смартфоны - они Вас порвут на атомы :)

Я не об этом речь вел. О том, что ничего фундаментального в АйТи нет - просто надстройка над риалом, ничуть не лучше и не хуже прочей сферы услуг.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 17:30

  sequence написав:
  Mazay256 написав:.. Да Вы попробуйте у людей просто отобрать смартфоны - они Вас порвут на атомы :)

Я не об этом речь вел. О том, что ничего фундаментального в АйТи нет - просто надстройка над риалом, ничуть не лучше и не хуже прочей сферы услуг.


Кстати, идет к тому, что всё будет услуга. Никто не хочет производить, услуги выгоднее :mrgreen:

А на счет фундаментальности... В любом деле есть место науке и есть место ремеслу. Одно мирно сосуществует с другим.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 17:55

  sequence написав: Само по себе АйТи бессмысленно - если, неожиданно, все Айтишники сгинут с лица земли...ничего не произойдет. Просто притормозится условный "прогресс".


Давно ничего глупее не читал
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 18:20

  Serg-ik написав:
  shapo написав:Откуда взялась цифра в 2 млрд? Что, кто-то делал аудит объектов, финансовых обязательств и пр. Укрбуда?
Виталик отвечает за бюджетные объекты, а по жилью нужно менять всю систему финансирования, разрешений и контроля за строительством - от ГАСКов до фин мониторинга



Отсюда
https://www.epravda.com.ua/news/2019/12/9/654646/
На добудову всіх житлових комплексів, які будувалися компанією "Укрбуд Девелопмент", необхідно виділити 60 мільйонів доларів (близько 1,5 мільярда гривень).


https://strana.ua/articles/interview/237977-dmitrij-fedotenkov-setka-poroshenko-elitnye-osobnjaki-i-ekskljuzivnye-ihrushki-vot-na-chto-ushli-denhi-vkladchikov-ukrbuda.html
В данный момент сумма операционного дефицита составляет 2 млрд грн. Но это предполагает встречные продажи, то есть, что будет какой-то приход средств от продажи кварир. А если этот момент не учитывать, то общий дефицит на сегодняшний день составляет около 5 млрд грн - эта именно та сумма, которая необходима чтобы все достроить не обращая внимания на продажи.


а систему как не меняй, пока в ней упыри сидят, она работать будет только на них


Этот новый зиц-председатель так лихо и быстро все оценил?
Если спросить у его визави Микитася наверняка будут другие цифры.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 18:46

"Якщо уряд і бізнесмени не можуть власною індустрією прогодувати народ, то народ буде годуватись в сусідніх індустріальних державах".
Заробітчани перевели в Україну 10 млрд дол.

https://censor.net.ua/news/3165078/za_1 ... d_doll_nbu
Востаннє редагувалось Frant в Чет 12 гру, 2019 18:52, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 18:47

  Vlad442 написав:30 лет назад СССР проиграл технологическую гонку Западу и теперь технологии только западные. Посмотрите на Россию. Даже имея на порядок лучший инвестклимат, емкий рынок, накачанный нефтедолларами, дешевые ресурсы, максимум, до чего они доросли, это до сборки авто по западным технологиям. Где российский компьютер или айфон? Посмотрите на суперджет - жалкое зрелище.


я бы немного по другому на этот пример взглянул. Несмотря на то, что у нас изначально более благоприятные условия - мы не дотянули даже до отверточной сборки, а та, которая у нас (за наши, кстати, деньги) началась - показательно загнулась (я про Еврокар, который Шкоды как раз собирал). Россия тоже несмотря на свои лучшие условия не смогла перезапуститься. И причина, думаю, в том, что переход был длинным и решающее большинство разложилось - именно потому "элиты" пилят бабло и уезжают в Лондон. Без привязки к цвету паспорта.

Влад, очень интересно Ваши мысли читать, во многом соглашаюсь и нахожу интересные моменты. Но вот интересно конечно и Вашу личную историю хотя бы крупными мазками получить - как Вы дошли до лендлордизма - ведь по вашей теории из 10 квартир 9 заработали на себя не сами?
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 18:50

  striped написав:
  Vlad442 написав:30 лет назад СССР проиграл технологическую гонку Западу и теперь технологии только западные. Посмотрите на Россию. Даже имея на порядок лучший инвестклимат, емкий рынок, накачанный нефтедолларами, дешевые ресурсы, максимум, до чего они доросли, это до сборки авто по западным технологиям. Где российский компьютер или айфон? Посмотрите на суперджет - жалкое зрелище.


я бы немного по другому на этот пример взглянул. Несмотря на то, что у нас изначально более благоприятные условия - мы не дотянули даже до отверточной сборки, а та, которая у нас (за наши, кстати, деньги) началась - показательно загнулась (я про Еврокар, который Шкоды как раз собирал). Россия тоже несмотря на свои лучшие условия не смогла перезапуститься. И причина, думаю, в том, что переход был длинным и решающее большинство разложилось - именно потому "элиты" пилят бабло и уезжают в Лондон. Без привязки к цвету паспорта.

Влад, очень интересно Ваши мысли читать, во многом соглашаюсь и нахожу интересные моменты. Но вот интересно конечно и Вашу личную историю хотя бы крупными мазками получить - как Вы дошли до лендлордизма - ведь по вашей теории из 10 квартир 9 заработали на себя не сами?

"Кадри вирішують все!"
Яка еліта народу - такий і рівень життя.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 19:02

  striped написав:Но вот интересно конечно и Вашу личную историю хотя бы крупными мазками получить - как Вы дошли до лендлордизма - ведь по вашей теории из 10 квартир 9 заработали на себя не сами?

Свой небольшой бизнес, который в силу естественных причин должен был со временем умереть, поэтому вопрос пенсионного фонда был все время на повестке дня. Скромный образ жизни. Отсутствие крупных инвестиционных залетов. Так получалось, что когда цены были высокие, копились доллары, скирдовались на депо, потом покупалась недвижимость, когда недорого.
Почему именно недвижимость? Особых альтернатив не было и еще зацепило, что есть физический актив, который работает на тебя. Солдат спит, служба идет. Это не депо, когда инфляция гривны, или локальная инфляция доллара делает непонятным, зарабатываешь ты или теряешь. Я никогда не работал за зарплату, поэтому ее аналог - аренда, которую можно полностью потратить и ни о чем не думать, потому что через месяц будет еще, впечатлила меня своей стабильностью.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Чет 12 гру, 2019 19:09, всього редагувалось 1 раз.
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