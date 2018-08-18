Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Mazay256 написав:.. Вы ошибаетесь, будет натуральная катастрофа. Например, представьте себе сложную промышленную установку .
Все я себе представляю, как и одновременный блэкаут всего интернета на планете. Ничего, помучаются и переведут на ручные режимы - в 99% случаев, где нет сложных облачных вычислений (прогноз погоды, ага) это возможно и реализуемо. Атомные станции строили в 50х годах без ПО - и ниче, чудом выжили. Не, не так?
Ну, в принципе, да - если вернуться к счетам, арифмометрам, логарифмическим линейкам, гроссбухам... Да Вы попробуйте у людей просто отобрать смартфоны - они Вас порвут на атомы
Для понимания - ничто не работает само по себе долго, в т.ч. сложные программы. Винду знаете? Она не просто так падает со временем. Всё рано или поздно без поддержки падает. Никакой софт без поддержки работать не будет - точно Вам говорю, как говнокодер с четвертьвековым стажем. Забудьте про интернет, платежные системы, учетные системы и прочее, прочее...
Востаннє редагувалось Mazay256 в Чет 12 гру, 2019 17:28, всього редагувалось 1 раз.
Frant написав:Прошу навести хоча би 1 (одну) державу з середньою ЗП 1000 євро/міс без розвинутого машинобудування чи потужного нафтогазодобувного комплексу. Монако, Ліхтенштейн і т.п. - прошу не наводити.
Найменша у світі незалежна держава, анклав посеред Риму в Італії. Ватикан
Витька,извинись,я всё прощу http://memesmix.net/meme/wvsdd6
shapo написав:Откуда взялась цифра в 2 млрд? Что, кто-то делал аудит объектов, финансовых обязательств и пр. Укрбуда? Виталик отвечает за бюджетные объекты, а по жилью нужно менять всю систему финансирования, разрешений и контроля за строительством - от ГАСКов до фин мониторинга
В данный момент сумма операционного дефицита составляет 2 млрд грн. Но это предполагает встречные продажи, то есть, что будет какой-то приход средств от продажи кварир. А если этот момент не учитывать, то общий дефицит на сегодняшний день составляет около 5 млрд грн - эта именно та сумма, которая необходима чтобы все достроить не обращая внимания на продажи.
а систему как не меняй, пока в ней упыри сидят, она работать будет только на них
Этот новый зиц-председатель так лихо и быстро все оценил? Если спросить у его визави Микитася наверняка будут другие цифры.
Vlad442 написав:30 лет назад СССР проиграл технологическую гонку Западу и теперь технологии только западные. Посмотрите на Россию. Даже имея на порядок лучший инвестклимат, емкий рынок, накачанный нефтедолларами, дешевые ресурсы, максимум, до чего они доросли, это до сборки авто по западным технологиям. Где российский компьютер или айфон? Посмотрите на суперджет - жалкое зрелище.
я бы немного по другому на этот пример взглянул. Несмотря на то, что у нас изначально более благоприятные условия - мы не дотянули даже до отверточной сборки, а та, которая у нас (за наши, кстати, деньги) началась - показательно загнулась (я про Еврокар, который Шкоды как раз собирал). Россия тоже несмотря на свои лучшие условия не смогла перезапуститься. И причина, думаю, в том, что переход был длинным и решающее большинство разложилось - именно потому "элиты" пилят бабло и уезжают в Лондон. Без привязки к цвету паспорта.
Влад, очень интересно Ваши мысли читать, во многом соглашаюсь и нахожу интересные моменты. Но вот интересно конечно и Вашу личную историю хотя бы крупными мазками получить - как Вы дошли до лендлордизма - ведь по вашей теории из 10 квартир 9 заработали на себя не сами?
Vlad442 написав:30 лет назад СССР проиграл технологическую гонку Западу и теперь технологии только западные. Посмотрите на Россию. Даже имея на порядок лучший инвестклимат, емкий рынок, накачанный нефтедолларами, дешевые ресурсы, максимум, до чего они доросли, это до сборки авто по западным технологиям. Где российский компьютер или айфон? Посмотрите на суперджет - жалкое зрелище.
я бы немного по другому на этот пример взглянул. Несмотря на то, что у нас изначально более благоприятные условия - мы не дотянули даже до отверточной сборки, а та, которая у нас (за наши, кстати, деньги) началась - показательно загнулась (я про Еврокар, который Шкоды как раз собирал). Россия тоже несмотря на свои лучшие условия не смогла перезапуститься. И причина, думаю, в том, что переход был длинным и решающее большинство разложилось - именно потому "элиты" пилят бабло и уезжают в Лондон. Без привязки к цвету паспорта.
Влад, очень интересно Ваши мысли читать, во многом соглашаюсь и нахожу интересные моменты. Но вот интересно конечно и Вашу личную историю хотя бы крупными мазками получить - как Вы дошли до лендлордизма - ведь по вашей теории из 10 квартир 9 заработали на себя не сами?
"Кадри вирішують все!" Яка еліта народу - такий і рівень життя.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
striped написав:Но вот интересно конечно и Вашу личную историю хотя бы крупными мазками получить - как Вы дошли до лендлордизма - ведь по вашей теории из 10 квартир 9 заработали на себя не сами?
Свой небольшой бизнес, который в силу естественных причин должен был со временем умереть, поэтому вопрос пенсионного фонда был все время на повестке дня. Скромный образ жизни. Отсутствие крупных инвестиционных залетов. Так получалось, что когда цены были высокие, копились доллары, скирдовались на депо, потом покупалась недвижимость, когда недорого. Почему именно недвижимость? Особых альтернатив не было и еще зацепило, что есть физический актив, который работает на тебя. Солдат спит, служба идет. Это не депо, когда инфляция гривны, или локальная инфляция доллара делает непонятным, зарабатываешь ты или теряешь. Я никогда не работал за зарплату, поэтому ее аналог - аренда, которую можно полностью потратить и ни о чем не думать, потому что через месяц будет еще, впечатлила меня своей стабильностью.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Чет 12 гру, 2019 19:09, всього редагувалось 1 раз.