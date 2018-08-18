|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 гру, 2019 19:08
sequence написав: Mazay256 написав:
.. Да Вы попробуйте у людей просто отобрать смартфоны - они Вас порвут на атомы
Я не об этом речь вел. О том, что ничего фундаментального в АйТи нет - просто надстройка над риалом, ничуть не лучше и не хуже прочей сферы услуг.
Айти это не надстройка, а инструмент решения задач производства.
-
Santehnik
-
-
- Повідомлень: 240
- З нами з: 17.05.12
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17333
|2748895
|
Чет 12 гру, 2019 14:27
Frant
|
|460
|188874
|
|
|8
|9609
|
|