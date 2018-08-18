Айти это не надстройка, а инструмент решения задач производства.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 19:08
Айти это не надстройка, а инструмент решения задач производства.
Додано: Чет 12 гру, 2019 20:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Житель Нижнего Новгорода регулярно включал звуки ржания лошади, чем досаждал своим соседям. Теперь мужчине грозит от трех до пяти лет лишения свободы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по региону.
46-летний мужчина систематически заставлял страдать своих соседей в доме по улице Березовской, включая им конское ржание. Это продолжалось с апреля 2018 года по настоящее время.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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