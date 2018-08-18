Додано: Чет 12 гру, 2019 20:54

Житель Нижнего Новгорода регулярно включал звуки ржания лошади, чем досаждал своим соседям. Теперь мужчине грозит от трех до пяти лет лишения свободы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по региону.



46-летний мужчина систематически заставлял страдать своих соседей в доме по улице Березовской, включая им конское ржание. Это продолжалось с апреля 2018 года по настоящее время.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.