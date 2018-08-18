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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 гру, 2019 23:16
Ну вот, новый поворот. Дома Укрбуда достроит КГС. Озвучено Зеленским в прямом эфире на 1+1.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 12 гру, 2019 23:22
А чуть раньше он ещё сказал про "программы строительства жилья для перемещенных, АТОшников и т.п. во всех областях"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 12 гру, 2019 23:27
и было слово: «Господин Игорь Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он об этом еще не знает», — подчеркнул Зеленский.
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: П'ят 13 гру, 2019 00:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Пока продолжается популизм!!!
А вы еще спрашивали, за счет каких ресурсов будет ипотека под 10% )))
Додано: П'ят 13 гру, 2019 00:35
Так достройка домов Укрбуда и ипотека под 10% это все из одних уст сказано, чему верить, а чему не верить, вы объясните мне пожалуйста ?)))
Живите своим умом!
Додано: П'ят 13 гру, 2019 00:36
Живите своим умом!
Додано: П'ят 13 гру, 2019 00:50
Так всему верить. КГС будет достраивать Укрбуд.
Минфин будет выдавать кредиты на бизнес гастрикам под 5%.
Какой нибудь ДИУ будет давать ипотеку под 10%.
Откуда деньги? Блин, а откуда деньги на 700 млн грн в фонд Марины Порошенко? Откуда деньги на укркино (которое снимается за госсчет и которое никто не смотрит, все фильмы или не доходят до проката, или проваливаются) и т.д.
Украина - богатая страна, может себе позволить.
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