Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Пока продолжается популизм!!!
А вы еще спрашивали, за счет каких ресурсов будет ипотека под 10% )))
Так достройка домов Укрбуда и ипотека под 10% это все из одних уст сказано, чему верить, а чему не верить, вы объясните мне пожалуйста ?)))
Так всему верить. КГС будет достраивать Укрбуд. Минфин будет выдавать кредиты на бизнес гастрикам под 5%. Какой нибудь ДИУ будет давать ипотеку под 10%.
Откуда деньги? Блин, а откуда деньги на 700 млн грн в фонд Марины Порошенко? Откуда деньги на укркино (которое снимается за госсчет и которое никто не смотрит, все фильмы или не доходят до проката, или проваливаются) и т.д.
Украина - богатая страна, может себе позволить.
Українське кіно має свого глядача. Ватні овечки не входять в це число.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
investorkiev написав:вообще, ребята, учиться - не стыдно, стыдно - не учиться. Так во всем цивилизованном мире, но не у нас, к сожалению.
Всемирный банк провел исследование и пришел к выводу, что нынешнее молодое поколение будет переучиваться и менять сферу своей деятельности 7 раз за свою трудовую жизнь. Жить будут дольше и партнеров у них будет больше.
А партньорш?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/