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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 277
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
91
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 277
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 23:16

Ну вот, новый поворот. Дома Укрбуда достроит КГС. Озвучено Зеленским в прямом эфире на 1+1.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 23:22

  Serg-ik написав:Ну вот, новый поворот. Дома Укрбуда достроит КГС. Озвучено Зеленским в прямом эфире на 1+1.

А чуть раньше он ещё сказал про "программы строительства жилья для перемещенных, АТОшников и т.п. во всех областях"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 23:27

  Вкладчик1234 написав:
  Serg-ik написав:Ну вот, новый поворот. Дома Укрбуда достроит КГС. Озвучено Зеленским в прямом эфире на 1+1.

А чуть раньше он ещё сказал про "программы строительства жилья для перемещенных, АТОшников и т.п. во всех областях"

и было слово: «Господин Игорь Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он об этом еще не знает», — подчеркнул Зеленский. :lol:
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 23:47

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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 00:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Пока продолжается популизм!!!

А вы еще спрашивали, за счет каких ресурсов будет ипотека под 10% )))
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 00:35

  investorkiev написав:Пока продолжается популизм!!!

А вы еще спрашивали, за счет каких ресурсов будет ипотека под 10% )))


Так достройка домов Укрбуда и ипотека под 10% это все из одних уст сказано, чему верить, а чему не верить, вы объясните мне пожалуйста ?)))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 00:36

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80% акций КМБ принадлежит КМДА . Все киевляне будут платить ????
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 07:05

  investorkiev написав:
  zzzzzz написав:
  investorkiev написав:Пока продолжается популизм!!!

А вы еще спрашивали, за счет каких ресурсов будет ипотека под 10% )))


Так достройка домов Укрбуда и ипотека под 10% это все из одних уст сказано, чему верить, а чему не верить, вы объясните мне пожалуйста ?)))


Так всему верить. КГС будет достраивать Укрбуд.
Минфин будет выдавать кредиты на бизнес гастрикам под 5%.
Какой нибудь ДИУ будет давать ипотеку под 10%.

Откуда деньги? Блин, а откуда деньги на 700 млн грн в фонд Марины Порошенко? Откуда деньги на укркино (которое снимается за госсчет и которое никто не смотрит, все фильмы или не доходят до проката, или проваливаются) и т.д.

Украина - богатая страна, может себе позволить.

Українське кіно має свого глядача.
Ватні овечки не входять в це число.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 08:18

  Libo написав:
  investorkiev написав:вообще, ребята, учиться - не стыдно, стыдно - не учиться. Так во всем цивилизованном мире, но не у нас, к сожалению.


Всемирный банк провел исследование и пришел к выводу, что нынешнее молодое поколение будет переучиваться и менять сферу своей деятельности 7 раз :!: за свою трудовую жизнь. Жить будут дольше и партнеров у них будет больше. :?

А партньорш?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:06

  zzzzzz написав:Зображення


80% акций КМБ принадлежит КМДА . Все киевляне будут платить ????

Приватизация прибыли, социализация убытков. Все как по книге :D
BIGor
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