Додано: П'ят 13 гру, 2019 08:18

Libo написав: investorkiev написав: вообще, ребята, учиться - не стыдно, стыдно - не учиться. Так во всем цивилизованном мире, но не у нас, к сожалению. вообще, ребята, учиться - не стыдно, стыдно - не учиться. Так во всем цивилизованном мире, но не у нас, к сожалению.



Всемирный банк провел исследование и пришел к выводу, что нынешнее молодое поколение будет переучиваться и менять сферу своей деятельности 7 раз за свою трудовую жизнь. Жить будут дольше и партнеров у них будет больше. Всемирный банк провел исследование и пришел к выводу, что нынешнее молодое поколение будет переучиваться и менять сферу своей деятельности 7 разза свою трудовую жизнь. Жить будут дольше и партнеров у них будет больше.

А партньорш? А партньорш?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/