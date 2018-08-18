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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2524252525262527>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 277
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
91
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 277
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:14

  zzzzzz написав:..
80% акций КМБ принадлежит КМДА . Все киевляне будут платить ????

Xер там. Скорее всего, всем инвесторам придется доплатить. Более того, за счет смены застройщика еще и сроки уйдут вправо - аудит и т.д.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:28

  hxbbgaf написав:А дома строят для судей и прокуроров

Це ж найнеобхідніші учасники "постіндустріального суспільства"!!!
Можна обійтись без інженерів, без математиків-фізиків-хіміків, і навіть без викладачів. Накуй вони всі треба в картопляно-чавунній державі???
Але суді, прокурори, адвокати - без них держава точно не зможе існувати.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 13 гру, 2019 09:54, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:30

  sequence написав:
  zzzzzz написав:..
80% акций КМБ принадлежит КМДА . Все киевляне будут платить ????

Xер там. Скорее всего, всем инвесторам придется доплатить. Более того, за счет смены застройщика еще и сроки уйдут вправо - аудит и т.д.



Помните требования Интергала ?

Чого вимагає "Інтергал-буд"?

Перше — отримання дозвільної документації щодо об'єктів "Укрбуду".

Друге — гарантій відсутності претензій за кримінальними справами до нового забудовника.

Третє — зняття арештів з майданчиків "Укрбуду".

Четверте — підключення об'єктів до інженерних комунікацій і введення в експлуатацію.


Очень вероятно что город, то есть все мы,оплатят подведение всех коммуникаций.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:44

  zzzzzz написав:..
Очень вероятно что город, то есть все мы,оплатят подведение всех коммуникаций.

Вы, вероятно, не сильно вникали в тему, судя по странной логике поста.
У Укрбуда, за редким исключением, объекты обеспечены всеми документами, а свыше половины - с построенными (а значит оплачеными) коммуникациями. Каким макаром это замутили - второй вопрос. Можете поправить, если есть альтернативные сведения. Стоимость активов УБ, включая выкупленные площадки, на которых не стартовали стройки, вполне перекрывает стоимость достройки незаконченных объектов - но это бонус КМБ.
То, что будет достраивать КМБ, мы (инициативная группа) и так подозревали, это было вторым вариантом, после Интергала
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:48

  sequence написав:
  zzzzzz написав:..
Очень вероятно что город, то есть все мы,оплатят подведение всех коммуникаций.

Вы, вероятно, не сильно вникали в тему, судя по странной логике поста.
У Укрбуда, за редким исключением, объекты обеспечены всеми документами, а свыше половины - с построенными (а значит оплачеными) коммуникациями. Каким макаром это замутили - второй вопрос. Можете поправить, если есть альтернативные сведения. Стоимость активов УБ, включая выкупленные площадки, на которых не стартовали стройки, вполне перекрывает стоимость достройки незаконченных объектов - но это бонус КМБ.
То, что будет достраивать КМБ, мы (инициативная группа) и так подозревали, это было вторым вариантом, после Интергала

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Курс пипец

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:54

  Frant написав:Українське кіно має свого глядача.
Ватні овечки не входять в це число.


В мире туева куча кинофестивалей. На каком из них засветились и заняли приличное место эти киношедевры во главе с творением Олега Сенцова?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:54

  Унуноктий написав:Курс пипец


надо брать!
Меня в молодости еще учили: дешевеет - покупай; дорожает - продавай; стагнирует - держи позицию :)
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:56

  shapo написав:
  Frant написав:Українське кіно має свого глядача.
Ватні овечки не входять в це число.


В мире туева куча кинофестивалей. На каком из них засветились и заняли приличное место эти киношедевры во главе с творением Олега Сенцова?


У будь якої країни повинно бути своє кіно.
Якщо не буде свого - значить, будемо крутити російське, американське га*вно.
Так - зрозуміло?
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 13 гру, 2019 09:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:56

  sequence написав: То, что будет достраивать КМБ, мы (инициативная группа) и так подозревали, это было вторым вариантом, после Интергала


Как член инициативной группы не подскажите что вы требуете от застройщика с которым вы наверняка не заключали инвестиционный договор т.к. по существующей практике это наверняка какое-нибудь ООО с 10000 грн уставного капитала, и от власти которая дала ему все разрешения и не препятствовала строительству?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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