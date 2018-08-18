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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:14
zzzzzz написав:
..
80% акций КМБ принадлежит КМДА . Все киевляне будут платить ????
Xер там. Скорее всего, всем инвесторам придется доплатить. Более того, за счет смены застройщика еще и сроки уйдут вправо - аудит и т.д.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:28
hxbbgaf написав:
А дома строят для судей и прокуроров
Це ж найнеобхідніші учасники "постіндустріального суспільства"!!!
Можна обійтись без інженерів, без математиків-фізиків-хіміків, і навіть без викладачів. Накуй вони всі треба в картопляно-чавунній державі???
Але суді, прокурори, адвокати - без них держава точно не зможе існувати.
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 13 гру, 2019 09:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:30
sequence написав: zzzzzz написав:
..
80% акций КМБ принадлежит КМДА . Все киевляне будут платить ????
Xер там. Скорее всего, всем инвесторам придется доплатить. Более того, за счет смены застройщика еще и сроки уйдут вправо - аудит и т.д.
Помните требования Интергала ?
Чого вимагає "Інтергал-буд"?
Перше — отримання дозвільної документації щодо об'єктів "Укрбуду".
Друге — гарантій відсутності претензій за кримінальними справами до нового забудовника.
Третє — зняття арештів з майданчиків "Укрбуду".
Четверте — підключення об'єктів до інженерних комунікацій і введення в експлуатацію.
Очень вероятно что город, то есть все мы,оплатят подведение всех коммуникаций.
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:44
zzzzzz написав:
..
Очень вероятно что город, то есть все мы,оплатят подведение всех коммуникаций.
Вы, вероятно, не сильно вникали в тему, судя по странной логике поста.
У Укрбуда, за редким исключением, объекты обеспечены всеми документами, а свыше половины - с построенными (а значит оплачеными) коммуникациями. Каким макаром это замутили - второй вопрос. Можете поправить, если есть альтернативные сведения. Стоимость активов УБ, включая выкупленные площадки, на которых не стартовали стройки, вполне перекрывает стоимость достройки незаконченных объектов - но это бонус КМБ.
То, что будет достраивать КМБ, мы (инициативная группа) и так подозревали, это было вторым вариантом, после Интергала
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:48
sequence написав: zzzzzz написав:
..
Очень вероятно что город, то есть все мы,оплатят подведение всех коммуникаций.
Вы, вероятно, не сильно вникали в тему, судя по странной логике поста. У Укрбуда, за редким исключением, объекты обеспечены всеми документами
, а свыше половины - с построенными (а значит оплачеными) коммуникациями
. Каким макаром это замутили - второй вопрос. Можете поправить, если есть альтернативные сведения. Стоимость активов УБ, включая выкупленные площадки, на которых не стартовали стройки, вполне перекрывает стоимость достройки незаконченных объектов - но это бонус КМБ.
То, что будет достраивать КМБ, мы (инициативная группа) и так подозревали, это было вторым вариантом, после Интергала
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:50
Курс пипец
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:54
Frant написав:
Українське кіно має свого глядача.
Ватні овечки не входять в це число.
В мире туева куча кинофестивалей. На каком из них засветились и заняли приличное место эти киношедевры во главе с творением Олега Сенцова?
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:54
Унуноктий написав:
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надо брать!
Меня в молодости еще учили: дешевеет - покупай; дорожает - продавай; стагнирует - держи позицию
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:56
shapo написав: Frant написав:
Українське кіно має свого глядача.
Ватні овечки не входять в це число.
В мире туева куча кинофестивалей. На каком из них засветились и заняли приличное место эти киношедевры во главе с творением Олега Сенцова?
У будь якої країни повинно бути своє кіно.
Якщо не буде свого - значить, будемо крутити російське, американське га*вно.
Так - зрозуміло?
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 13 гру, 2019 09:57, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:56
sequence написав:
То, что будет достраивать КМБ, мы (инициативная группа) и так подозревали, это было вторым вариантом, после Интергала
Как член инициативной группы не подскажите что вы требуете от застройщика с которым вы наверняка не заключали инвестиционный договор т.к. по существующей практике это наверняка какое-нибудь ООО с 10000 грн уставного капитала, и от власти которая дала ему все разрешения и не препятствовала строительству?
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