RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2524252525262527

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 277
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
91
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 277
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:58

  Frant написав:
  shapo написав:В мире туева куча кинофестивалей. На каком из них засветились и заняли приличное место эти киношедевры во главе с творением Олега Сенцова?


У будь якої країни повинно бути свої кіно.
Якщо не буде свого - значить, будемо крутити російське, американське га*вно.
Так - зрозуміло?


Т.е. о своем украинском кино снятом на бюджетные деньги прошедшие через фонд Марины Порошенко кроме как слово "гав-но" больше и сказать нечего
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 2417
З нами з: 29.05.18
Подякував: 86 раз.
Подякували: 558 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Очень вероятно что город, то есть все мы,оплатят подведение всех коммуникаций.

Вроде как рыночная экономика, а продавец (Киевводоканад, Киевтеплоэнерго) стоят в стороне и ждут бесплатного (!) получения на баланс готовых коммуникаций с готовым набором потребителей. Красота!!!
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9957
З нами з: 10.06.11
Подякував: 174 раз.
Подякували: 867 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:00

  Serg-ik написав:Ну вот, новый поворот. Дома Укрбуда достроит КГС. Озвучено Зеленским в прямом эфире на 1+1.


На днях было интервью Кушнира, где он сказал, что они достраивать дома Войцеховского не будут из-за законодательных проблем у тех. А у Укрбуда проблем типа нет? Может, Зеленский перепутал КГС с Интергалом?
Востаннє редагувалось Mazay256 в П'ят 13 гру, 2019 10:01, всього редагувалось 1 раз.
Mazay256
 
Повідомлень: 490
З нами з: 15.06.16
Подякував: 125 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:00

  Serg-ik написав:
  zzzzzz написав:Очень вероятно что город, то есть все мы,оплатят подведение всех коммуникаций.

Вроде как рыночная экономика, а продавец (Киевводоканад, Киевтеплоэнерго) стоят в стороне и ждут бесплатного (!) получения на баланс готовых коммуникаций с готовым набором потребителей. Красота!!!


А это называется долевое участие которое недавно отменено
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 2417
З нами з: 29.05.18
Подякував: 86 раз.
Подякували: 558 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:Стоимость активов УБ, включая выкупленные площадки, на которых не стартовали стройки, вполне перекрывает стоимость достройки незаконченных объектов - но это бонус КМБ.

Насчёт стоимости достройки было пару статей1,2-2 млрд грн.
А где можно посмотреть стоимость активов УБ?
И Вы действительно верите, что УБ купил землю под застройку? Это не их метод.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9957
З нами з: 10.06.11
Подякував: 174 раз.
Подякували: 867 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Укрбуд решат за счет налогоплательщиков, он очень большой чтобы упасть, ждем заявление КГС. По группе инвесторов, обычно около 10% активных участников, в группе укрбуда около 5500, 500 человек они могут выводить регулярно на митинги, это уже политический вопрос, так думаю.
vst
 
Повідомлень: 71
З нами з: 29.11.14
Подякував: 1143 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  shapo написав:А это называется долевое участие которое недавно отменено

Кто в доле?
Затраты на постройку коммуникаций покрывали долевое участие?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9957
З нами з: 10.06.11
Подякував: 174 раз.
Подякували: 867 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:03

  shapo написав:..
Как член инициативной группы не подскажите ..

Был Фонд финансирования строительства.
Что там у КГС - пока не в курсе
sequence
 
Повідомлень: 3039
З нами з: 29.12.15
Подякував: 359 раз.
Подякували: 737 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:04

  Serg-ik написав:Насчёт стоимости достройки было пару статей1,2-2 млрд грн.
А где можно посмотреть стоимость активов УБ?
И Вы действительно верите, что УБ купил землю под застройку? Это не их метод.


Из интервью Майбороды земля куплена только под Солнечной Ривьерой из-за скандалов, у остальных обьектов только аренда, много у Минобороны
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 2417
З нами з: 29.05.18
Подякував: 86 раз.
Подякували: 558 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2524252525262527
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Mazay256, Serg-ik, shapo, zzzzzz і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
461 189024
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 гру, 2019 07:17
Frant
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1732, 1733, 1734
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17333 2749476
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 гру, 2019 14:27
Frant
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 9612
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (849)
13.12.2019 10:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.