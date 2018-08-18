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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:58
Frant написав: shapo написав:
В мире туева куча кинофестивалей. На каком из них засветились и заняли приличное место эти киношедевры во главе с творением Олега Сенцова?
У будь якої країни повинно бути свої кіно.
Якщо не буде свого - значить, будемо крутити російське, американське га*вно.
Так - зрозуміло?
Т.е. о своем украинском кино снятом на бюджетные деньги прошедшие через фонд Марины Порошенко кроме как слово "гав-но" больше и сказать нечего
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:59
zzzzzz написав:
Очень вероятно что город, то есть все мы,оплатят подведение всех коммуникаций.
Вроде как рыночная экономика, а продавец (Киевводоканад, Киевтеплоэнерго) стоят в стороне и ждут бесплатного (!) получения на баланс готовых коммуникаций с готовым набором потребителей. Красота!!!
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:00
Serg-ik написав:
Ну вот, новый поворот. Дома Укрбуда достроит КГС. Озвучено Зеленским в прямом эфире на 1+1.
На днях было интервью Кушнира, где он сказал, что они достраивать дома Войцеховского не будут из-за законодательных проблем у тех. А у Укрбуда проблем типа нет? Может, Зеленский перепутал КГС с Интергалом?
Востаннє редагувалось Mazay256
в П'ят 13 гру, 2019 10:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:00
Serg-ik написав: zzzzzz написав:
Очень вероятно что город, то есть все мы,оплатят подведение всех коммуникаций.
Вроде как рыночная экономика, а продавец (Киевводоканад, Киевтеплоэнерго) стоят в стороне и ждут бесплатного (!) получения на баланс готовых коммуникаций с готовым набором потребителей. Красота!!!
А это называется долевое участие которое недавно отменено
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:01
sequence написав:
Стоимость активов УБ, включая выкупленные площадки, на которых не стартовали стройки, вполне перекрывает стоимость достройки незаконченных объектов - но это бонус КМБ.
Насчёт стоимости достройки было пару статей1,2-2 млрд грн.
А где можно посмотреть стоимость активов УБ?
И Вы действительно верите, что УБ купил землю под застройку? Это не их метод.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:01
Укрбуд решат за счет налогоплательщиков, он очень большой чтобы упасть, ждем заявление КГС. По группе инвесторов, обычно около 10% активных участников, в группе укрбуда около 5500, 500 человек они могут выводить регулярно на митинги, это уже политический вопрос, так думаю.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:03
shapo написав:
А это называется долевое участие которое недавно отменено
Кто в доле?
Затраты на постройку коммуникаций покрывали долевое участие?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:03
shapo написав:
..
Как член инициативной группы не подскажите ..
Был Фонд финансирования строительства.
Что там у КГС - пока не в курсе
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:04
Serg-ik написав:
Насчёт стоимости достройки было пару статей1,2-2 млрд грн.
А где можно посмотреть стоимость активов УБ?
И Вы действительно верите, что УБ купил землю под застройку? Это не их метод.
Из интервью Майбороды земля куплена только под Солнечной Ривьерой из-за скандалов, у остальных обьектов только аренда, много у Минобороны
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