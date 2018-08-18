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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:25
Первый написав:
zzzzzz написав:Думаю он даже не задумывался о предельных нагрузках которые будут на сети.
Будет пздц. Так про це Я не задумуюсь. У мене достатньо тебе, шапо, антея 69 І т.д. І т.п. судячи по Вашим повідомленням Ви достатньо обізнані. Мені цього вистачає.
Всім процвітання!
Кому что, а вшивому - баня
PS.Тебе не кажется, что твое пожелание процветания всем ,как минимум,неуместно, т.к. до этого ты явно другое желаешь?
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:26
Первый
Что-ж ты такой беспросветно глупый. Если диаметр трубы предназначен на определенную пропускную способность, он физически не сможет пропустить больше.
Напомни, где в центре за последние 5 лет меняли магистральные каналы ?
А теперь вспомни сколько ЖК за последние 5 лет построили и продолжают строить.
Коновальца скоро в фекалиях захлебнется.
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:27
sequence написав:
Yuri_T написав:
..
менеджмент, возглавляемый микитасем..
Микитась - это креатура Кличко. С коим и пилилось все лихо. Цепочка рассыпалась - посыпался и УБ. Когда я вкинулся в стройку, позиции боксера казались "непокобелимыми". Самой большой ошибкой Микитася было спонсирование выборов ПАП, что ему не простили.
А что, Министерство обороны уже стало подчиняться Кличко?
Может, все-таки Порошенко ближе.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:28
zzzzzz написав:Первый
Что-ж ты такой беспросветно глупый.
Потому он и патриот
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:29
vst написав:
По аналогии ситуация напоминает приватбанк, надувается пузырь, сдать назад нельзя равно социальный взрыв, спасают за счет налогоплательщиков. Укрбуд, аркада крупнейшие игроки, если бы лег ещё КГС, интергалбуд и ДБК4 рынок первички вообще перестал бы существовать
Получается, что чтобы вложиться в пирамиду или лохотрон, и при этом не лохонуться - нужно раздуть этот пузырь максимально
Расположение пузыря ближе к столице, и ближе к выборам - кратно увеличивает вероятность "спасения".
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:32
shapo написав:
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Может, все-таки Порошенко ближе.
Этот тоже. Я же пишу - разорвали круговую поруку и все посыпалось
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:33
давно не слышно начальника транспортного цеха.
который тут активнее всех в проекты укрбуда загонял...
любопытно услышать мнение изнутри.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:41
Или потянут на дно и КМБ, или все будет выплачено с бюджета. Но там дефицит...
А может, очередные балачки, как с МВФом, который уже ну вот точно дает.
Домовленість про нову програму співпраці з Україною є попередньою – МВФ.
Про це заявив речник МВФ Джеррі Райс, повідомляється у Twitter «Голоса Америки». «Домовленість щодо програми МВФ для України є попередньою. Рішення про остаточне затвердження ще не внесено на розгляд правління МВФ», - зазначив він. «Коли воно буде внесено залежатиме від того, чи Україна виконає попередні умови», - додав Райс.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:59
shapo написав: Первый написав:
zzzzzz написав:Думаю он даже не задумывался о предельных нагрузках которые будут на сети.
Будет пздц. Так про це Я не задумуюсь. У мене достатньо тебе, шапо, антея 69 І т.д. І т.п. судячи по Вашим повідомленням Ви достатньо обізнані. Мені цього вистачає.
Всім процвітання!
Кому что, а вшивому - баня
PS.Тебе не кажется, что твое пожелание процветания всем ,как минимум,неуместно, т.к. до этого ты явно другое желаешь?
Ні пздц бажаєш Ти і решта вказаних осіб. Доказ у кожному Вашому повідомленні.
Я ж намагаюся бачити позитив. І тобі бажаю того.
Для негативу мені достатньо "виважених" ваших думок. Аля пздц всі виїхали, все зупинилося, забудують і порве, порве, долар впав, доляр виріс. І в незалежності від події - буде гірше.
Зи. Аркада почала шевелитися на будинках евріки.
Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:02
hxbbgaf написав:
...или все будет выплачено с бюджета. Но там дефицит...
голосование киеврады и/или верховной, пару строчек в бюджетах, овгз на 3-4 миллиарда под 12%... "всего и делов-то" (с)
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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