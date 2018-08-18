zzzzzz написав:Первый
Что-ж ты такой беспросветно глупый...
Процвітання і світлих позитивних тобі думок розумний форумчанин.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Процвітання і світлих позитивних тобі думок розумний форумчанин.
Всім процвітання!
Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:11
Пипец........ остановите его кто-то, бюджет и так раздутый.......
Вчера новость про достройку Укрбуда за непонятно какие источники.
Сегодня про фонд предпринимательства.
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде внести изменения в государственный бюджет на 2020 год и создать Фонд развития предпринимательства на 2 млрд грн за счет средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), свидетельствует поданный им 12 декабря в парламент законопроект №2589.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
"Законопроектом предлагается увеличить поступления специального фонда госбюджета за счет средств от досрочного погашения векселей ФГВФЛ и предусмотреть Министерству финансов Украины расходы в соответствующих объемах по новой бюджетной программе "Фонд развития предпринимательства", – указывается в пояснительной записке к законопроекту с поправками в госбюджет-2020.
Таким образом, расходы госбюджета вместо 1,182 трлн грн предлагается увеличить до 1,184 трлн грн (в том числе по спецфонду с 129,331 млрд грн до 131,331 млрд грн) за счет увеличения дефицита госбюджета с 94,274 млрд грн до 96,275 млрд грн, в том числе по спецфонду – с 21,91 млрд грн до 23,91 млрд грн.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:12
Верно, они сильно большие чтобы проиграть
Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Всегда старался покупать у топ 5 на КРЖН, за редким исключением, тактика себя оправдывала. Схема работает и на депозитах, с дельты в легкую вышел в долларах до ВА.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:18
не понимаю, почему молчит беня.
ему давно пора прекратить стесняться.
не вуалировать интерес какими-то "фондами", а законодательно, в бюджетном кодексе, зафиксировать персональную строчку в гос.бюджете, с объемом финансирования 7-8 ярдов/год.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:32
У Президента еще много хороших инициатив
На 1 января 2019 года людей 80 и старше - 1787343 человек.
Живите своим умом!
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