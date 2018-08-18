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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2528252925302531

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 277
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
91
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 277
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:Первый
Что-ж ты такой беспросветно глупый...



Процвітання і світлих позитивних тобі думок розумний форумчанин.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:11

Пипец........ остановите его кто-то, бюджет и так раздутый.......

Вчера новость про достройку Укрбуда за непонятно какие источники.
Сегодня про фонд предпринимательства.


---------------------

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде внести изменения в государственный бюджет на 2020 год и создать Фонд развития предпринимательства на 2 млрд грн за счет средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), свидетельствует поданный им 12 декабря в парламент законопроект №2589.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Законопроектом предлагается увеличить поступления специального фонда госбюджета за счет средств от досрочного погашения векселей ФГВФЛ и предусмотреть Министерству финансов Украины расходы в соответствующих объемах по новой бюджетной программе "Фонд развития предпринимательства", – указывается в пояснительной записке к законопроекту с поправками в госбюджет-2020.

Таким образом, расходы госбюджета вместо 1,182 трлн грн предлагается увеличить до 1,184 трлн грн (в том числе по спецфонду с 129,331 млрд грн до 131,331 млрд грн) за счет увеличения дефицита госбюджета с 94,274 млрд грн до 96,275 млрд грн, в том числе по спецфонду – с 21,91 млрд грн до 23,91 млрд грн.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:12

  Вкладчик1234 написав:
  vst написав:По аналогии ситуация напоминает приватбанк, надувается пузырь, сдать назад нельзя равно социальный взрыв, спасают за счет налогоплательщиков. Укрбуд, аркада крупнейшие игроки, если бы лег ещё КГС, интергалбуд и ДБК4 рынок первички вообще перестал бы существовать

Получается, что чтобы вложиться в пирамиду или лохотрон, и при этом не лохонуться - нужно раздуть этот пузырь максимально :)
Расположение пузыря ближе к столице, и ближе к выборам - кратно увеличивает вероятность "спасения".
Верно, они сильно большие чтобы проиграть :)
vst
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Всегда старался покупать у топ 5 на КРЖН, за редким исключением, тактика себя оправдывала. Схема работает и на депозитах, с дельты в легкую вышел в долларах до ВА.
vst
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:18

  zzzzzz написав:Сегодня про фонд предпринимательства.

не понимаю, почему молчит беня.
ему давно пора прекратить стесняться.
не вуалировать интерес какими-то "фондами", а законодательно, в бюджетном кодексе, зафиксировать персональную строчку в гос.бюджете, с объемом финансирования 7-8 ярдов/год.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:32

  Yuri_T написав:
  zzzzzz написав:Сегодня про фонд предпринимательства.

не понимаю, почему молчит беня.
ему давно пора прекратить стесняться.
не вуалировать интерес какими-то "фондами", а законодательно, в бюджетном кодексе, зафиксировать персональную строчку в гос.бюджете, с объемом финансирования 7-8 ярдов/год.



У Президента еще много хороших инициатив

Зеленский анонсировал "интересную" стратегию повышения пенсий для украинцев по возрасту, что начнется с наиболее старшей категории пенсионеров

Зеленский указал, что сначала будут "сильно" повышены пенсии от 400 до 1100 грн тем гражданам, кому за 80 лет. По его словам, таких людей в Украине немало, и на них будет выделено 13 млрд грн в следующем году.

Зеленский также подчеркнул, что обязательно будет окончание "эпохи бедности" при его каденции, что обещалось на выборах президента.

"Я уверен, мы это делаем шаг за шагом. Деньги не падают с неба, мы приняли много законов, связанных с детенизацией экономики, демонополизацией, деолигархизацией. Это будет наполнять бюджет. Каждый должен платить в этой стране налоги", - отметил он.

https://interfax.com.ua/news/general/63 ... booe1y-olM

На 1 января 2019 года людей 80 и старше - 1787343 человек.
Живите своим умом!
zzzzzz
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