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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2530253125322533>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 277
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
91
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 277
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:У Президента еще много хороших инициатив

Зеленский указал, что сначала будут "сильно" повышены пенсии от 400 до 1100 грн тем гражданам, кому за 80 лет. По его словам, таких людей в Украине немало, и на них будет выделено 13 млрд грн в следующем году.


На самом деле хорошее предложение. У пенсионеров 80+ зачастую дети тоже пенсионеры, чаще всего женщины 55+, я лично три таких семьи знаю. И дети этих пенсионеров, находясь на пенсии , продолжают работать.
а вот за КГС страшновато. Он взялся Миракс проблемный достраивать и мучает его долгое время. Что говорить про 20+ объектов Укрбуда?
Интересно, что скажет Прохожий про перспективы Генезиса?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:28

  shapo написав:
  sequence написав:
  shapo написав:..
Как член инициативной группы не подскажите ..

Был Фонд финансирования строительства.


Что это такое и за чьи средства образован?

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/978-15

Все доходчиво расписано :)

ЗЫ. Кстати, сам механизм достаточно прогрессивный и неплохо прописан в законе. В любом случае точно лучше всяких "инвестиционных договоров", легальность которых находится под очень большим вопросом, в отличии от ФФС.
Другой вопрос, что любую (даже самую хорошую) идею при желании можно извратить.

ЗЗЫ. Кстати, при использовании механизма ФФС передача объекта строительства от одного застройщика другому не слишком сложна. И в законе прописана. В таком случае просто КУА разрывает договор с одним застройщиком и заключает с другим.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:37

о рентабельности строительства с учётом того, что УБ уже часть денег скачал за начатые стройки
- По предварительной оценке, если данные, которые предоставлены, правдивы, объекты "Укрбуда" можно достроить. Практически ничего не заработаешь, рентабельность будет минимальная


а это что? Дипломатичность или хитро#опость?
Есть желающие взять отдельные площадки с позитивным балансом вложенных средств и оставшегося объема работ. Но таких позитивных площадок всего около восьми. А всего у "Укрбуда" 26 площадок. Есть объекты, где уже собрана значительная часть средств инвесторов, не понятно куда потраченных, а еще ничего практически не сделано. Согласитесь, было бы неправильно взять только прибыльные объекты, а убыточные - бросить на произвол судьбы. Это нечестный подход по отношению к покупателям "Укрбуда". Ведь в компании фактически практиковалось перекрестное финансирование – закладывали новые площадки, собирали деньги, на которые достраивались уже существующие объекты. Источник: https://censor.net.ua/r3164979


Тишина о том, что часть денег бралась налом у "инвесторов". И перекрёстное финансирование здесь не при чём. Это делали тысячи инвесторов, это делали десятки менеджеров.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:40

  Serg-ik написав:..
Тишина о том, что часть денег бралась налом у "инвесторов". ..
да, у меня знакомая налом баксами(!) по курсу чуть лучше банковского заносила на Левобережке.
Мне тут еще писали про какие-то "глобусы" :))
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:40

  Serg-ik написав:
  zzzzzz написав:Очень вероятно что город, то есть все мы,оплатят подведение всех коммуникаций.

Вроде как рыночная экономика, а продавец (Киевводоканад, Киевтеплоэнерго) стоят в стороне и ждут бесплатного (!) получения на баланс готовых коммуникаций с готовым набором потребителей. Красота!!!

Если бы была 100% рыночная экономика, вам бы такие цены выставили, что уши завернулись. Тут есть естественный монополист с законодательно ограниченными ценами и, следовательно, ограниченным бюджетом на расширение. У него нет желания вкладывать миллиарды, чтобы потом получать копейки.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Dimar написав:ЗЗЫ. Кстати, при использовании механизма ФФС передача объекта строительства от одного застройщика другому не слишком сложна. И в законе прописана. В таком случае просто КУА разрывает договор с одним застройщиком и заключает с другим.

А потом оказывается, что вся документация о строительстве, ТУ на подключение сетей и т. п. на старом застройщике, на площадке его техника, которую нужно убирать через суд, все проекты и согласования заново делать.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:44

Vlad442
Да, передача сетей городу - тот еще геморрой.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:48

  Vlad442 написав:
  Dimar написав:ЗЗЫ. Кстати, при использовании механизма ФФС передача объекта строительства от одного застройщика другому не слишком сложна. И в законе прописана. В таком случае просто КУА разрывает договор с одним застройщиком и заключает с другим.

А потом оказывается, что вся документация о строительстве, ТУ на подключение сетей и т. п. на старом застройщике, на площадке его техника, которую нужно убирать через суд, все проекты и согласования заново делать.

Да, тут я немного тупанул. :oops:
Правильнее сказать, что довольно просто сменить Генподрядчика. С застройщиком могут быть сложности.
Я больше с точки зрения финансов смотрел, где активы и как они движутся. При использовании ФФС они должны быть :roll: на фонде.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:49

Volodymyr Kompaniiets
14 мин. ·
Ще трохи цікавого із дослідження вартості життя в столицях майже всіх країн світу.

Зараз вартість споживчого кошика в Києві вже дорівнює вартості споживчого кошика в Бухаресті.
Також вартість життя в Києві потроху наближається до вартості життя в Варшаві та Празі, але ще не наздогнала. Вартість життя в Києві поки на 16% дешевше, ніж в Варшаві та на 26% дешевше, ніж в Празі.
Для інформації: за останніми офіційними даними середня зарплата в Румунії вище середньої зарплати в Україні в 2,7 рази, в Польщі в 2,96 рази вища і в 3,32 рази вища в Чехії.
...
P.s. В вартість споживчого кошика входять витрати на товари та послуги для сім'ї із 4-х осіб (оренда квартири, комунальної послуги, проїзд, харчування, купівля одягу, дитячий садочок, 1 пачка сигарет в день на сім'ю та багато іншого).
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 13:00

  zzzzzz написав:Первый
Что-ж ты такой беспросветно глупый. Если диаметр трубы предназначен на определенную пропускную способность, он физически не сможет пропустить больше.


Сможет, если увеличить напор , вот его и увеличивают пока не прорвёт где тонко. :lol:
Vadim V
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