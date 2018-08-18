Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:У Президента еще много хороших инициатив
Зеленский указал, что сначала будут "сильно" повышены пенсии от 400 до 1100 грн тем гражданам, кому за 80 лет. По его словам, таких людей в Украине немало, и на них будет выделено 13 млрд грн в следующем году.
На самом деле хорошее предложение. У пенсионеров 80+ зачастую дети тоже пенсионеры, чаще всего женщины 55+, я лично три таких семьи знаю. И дети этих пенсионеров, находясь на пенсии , продолжают работать. а вот за КГС страшновато. Он взялся Миракс проблемный достраивать и мучает его долгое время. Что говорить про 20+ объектов Укрбуда? Интересно, что скажет Прохожий про перспективы Генезиса?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
ЗЫ. Кстати, сам механизм достаточно прогрессивный и неплохо прописан в законе. В любом случае точно лучше всяких "инвестиционных договоров", легальность которых находится под очень большим вопросом, в отличии от ФФС. Другой вопрос, что любую (даже самую хорошую) идею при желании можно извратить.
ЗЗЫ. Кстати, при использовании механизма ФФС передача объекта строительства от одного застройщика другому не слишком сложна. И в законе прописана. В таком случае просто КУА разрывает договор с одним застройщиком и заключает с другим.
о рентабельности строительства с учётом того, что УБ уже часть денег скачал за начатые стройки
- По предварительной оценке, если данные, которые предоставлены, правдивы, объекты "Укрбуда" можно достроить. Практически ничего не заработаешь, рентабельность будет минимальная
а это что? Дипломатичность или хитро#опость?
Есть желающие взять отдельные площадки с позитивным балансом вложенных средств и оставшегося объема работ. Но таких позитивных площадок всего около восьми. А всего у "Укрбуда" 26 площадок. Есть объекты, где уже собрана значительная часть средств инвесторов, не понятно куда потраченных, а еще ничего практически не сделано. Согласитесь, было бы неправильно взять только прибыльные объекты, а убыточные - бросить на произвол судьбы. Это нечестный подход по отношению к покупателям "Укрбуда". Ведь в компании фактически практиковалось перекрестное финансирование – закладывали новые площадки, собирали деньги, на которые достраивались уже существующие объекты. Источник: https://censor.net.ua/r3164979
Тишина о том, что часть денег бралась налом у "инвесторов". И перекрёстное финансирование здесь не при чём. Это делали тысячи инвесторов, это делали десятки менеджеров.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
zzzzzz написав:Очень вероятно что город, то есть все мы,оплатят подведение всех коммуникаций.
Вроде как рыночная экономика, а продавец (Киевводоканад, Киевтеплоэнерго) стоят в стороне и ждут бесплатного (!) получения на баланс готовых коммуникаций с готовым набором потребителей. Красота!!!
Если бы была 100% рыночная экономика, вам бы такие цены выставили, что уши завернулись. Тут есть естественный монополист с законодательно ограниченными ценами и, следовательно, ограниченным бюджетом на расширение. У него нет желания вкладывать миллиарды, чтобы потом получать копейки.
Dimar написав:ЗЗЫ. Кстати, при использовании механизма ФФС передача объекта строительства от одного застройщика другому не слишком сложна. И в законе прописана. В таком случае просто КУА разрывает договор с одним застройщиком и заключает с другим.
А потом оказывается, что вся документация о строительстве, ТУ на подключение сетей и т. п. на старом застройщике, на площадке его техника, которую нужно убирать через суд, все проекты и согласования заново делать.
Dimar написав:ЗЗЫ. Кстати, при использовании механизма ФФС передача объекта строительства от одного застройщика другому не слишком сложна. И в законе прописана. В таком случае просто КУА разрывает договор с одним застройщиком и заключает с другим.
А потом оказывается, что вся документация о строительстве, ТУ на подключение сетей и т. п. на старом застройщике, на площадке его техника, которую нужно убирать через суд, все проекты и согласования заново делать.
Да, тут я немного тупанул. Правильнее сказать, что довольно просто сменить Генподрядчика. С застройщиком могут быть сложности. Я больше с точки зрения финансов смотрел, где активы и как они движутся. При использовании ФФС они должны быть на фонде.
Volodymyr Kompaniiets 14 мин. · Ще трохи цікавого із дослідження вартості життя в столицях майже всіх країн світу.
Зараз вартість споживчого кошика в Києві вже дорівнює вартості споживчого кошика в Бухаресті. Також вартість життя в Києві потроху наближається до вартості життя в Варшаві та Празі, але ще не наздогнала. Вартість життя в Києві поки на 16% дешевше, ніж в Варшаві та на 26% дешевше, ніж в Празі. Для інформації: за останніми офіційними даними середня зарплата в Румунії вище середньої зарплати в Україні в 2,7 рази, в Польщі в 2,96 рази вища і в 3,32 рази вища в Чехії. ... P.s. В вартість споживчого кошика входять витрати на товари та послуги для сім'ї із 4-х осіб (оренда квартири, комунальної послуги, проїзд, харчування, купівля одягу, дитячий садочок, 1 пачка сигарет в день на сім'ю та багато іншого).