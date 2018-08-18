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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:44
Dimar написав:
ЗЗЫ. Кстати, при использовании механизма ФФС передача объекта строительства от одного застройщика другому не слишком сложна. И в законе прописана. В таком случае просто КУА разрывает договор с одним застройщиком и заключает с другим.
А потом оказывается, что вся документация о строительстве, ТУ на подключение сетей и т. п. на старом застройщике, на площадке его техника, которую нужно убирать через суд, все проекты и согласования заново делать.
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Vlad442
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:44
Vlad442
Да, передача сетей городу - тот еще геморрой.
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Dimar
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:48
Vlad442 написав: Dimar написав:
ЗЗЫ. Кстати, при использовании механизма ФФС передача объекта строительства от одного застройщика другому не слишком сложна. И в законе прописана. В таком случае просто КУА разрывает договор с одним застройщиком и заключает с другим.
А потом оказывается, что вся документация о строительстве, ТУ на подключение сетей и т. п. на старом застройщике, на площадке его техника, которую нужно убирать через суд, все проекты и согласования заново делать.
Да, тут я немного тупанул.
Правильнее сказать, что довольно просто сменить Генподрядчика. С застройщиком могут быть сложности.
Я больше с точки зрения финансов смотрел, где активы и как они движутся. При использовании ФФС они должны быть
на фонде.
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Dimar
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:49
Volodymyr Kompaniiets
14 мин. ·
Ще трохи цікавого із дослідження вартості життя в столицях майже всіх країн світу.
Зараз вартість споживчого кошика в Києві вже дорівнює вартості споживчого кошика в Бухаресті.
Також вартість життя в Києві потроху наближається до вартості життя в Варшаві та Празі, але ще не наздогнала. Вартість життя в Києві поки на 16% дешевше, ніж в Варшаві та на 26% дешевше, ніж в Празі.
Для інформації: за останніми офіційними даними середня зарплата в Румунії вище середньої зарплати в Україні в 2,7 рази, в Польщі в 2,96 рази вища і в 3,32 рази вища в Чехії.
...
P.s. В вартість споживчого кошика входять витрати на товари та послуги для сім'ї із 4-х осіб (оренда квартири, комунальної послуги, проїзд, харчування, купівля одягу, дитячий садочок, 1 пачка сигарет в день на сім'ю та багато іншого).
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 13:00
zzzzzz написав:Первый
Что-ж ты такой беспросветно глупый. Если диаметр трубы
предназначен на определенную пропускную способность, он физически не сможет пропустить больше
.
Сможет, если увеличить напор , вот его и увеличивают пока не прорвёт где тонко.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 13:03
Vlad442 написав: Serg-ik написав:
Вроде как рыночная экономика, а продавец (Киевводоканад, Киевтеплоэнерго) стоят в стороне и ждут бесплатного (!) получения на баланс готовых коммуникаций с готовым набором потребителей. Красота!!!
Если бы была 100% рыночная экономика, вам бы такие цены выставили, что уши завернулись. Тут есть естественный монополист с законодательно ограниченными ценами и, следовательно, ограниченным бюджетом на расширение. У него нет желания вкладывать миллиарды, чтобы потом получать копейки.
Как думаете, у монополиста копеечные зарплаты?
Как думаете, что дороже-7 выездов за 3 года на разрытие и закапывание котлована на одном и том же месте или 1 раз и на 30лет вперёд перекладка трубы? На аварийный порыв сначала приезжает аварийка с толпой оранжевых жилетов, потом приезжает экскаватор. Один копает, пятеро стоят вокруг и смотрят в яму. Потом латают дырку, закапывают и снова через 3-6 месяцев повторяют процедуру. Добавлю сюда расходы Водоканала на периодическое укладывание асфальта на месте раскопок.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 13:15
zzzzzz написав:
Volodymyr Kompaniiets
14 мин. ·
Ще трохи цікавого із дослідження вартості життя в столицях майже всіх країн світу.
Зараз вартість споживчого кошика в Києві вже дорівнює вартості споживчого кошика в Бухаресті.
Також вартість життя в Києві потроху наближається до вартості життя в Варшаві та Празі, але ще не наздогнала. Вартість життя в Києві поки на 16% дешевше, ніж в Варшаві та на 26% дешевше, ніж в Празі.
Для інформації: за останніми офіційними даними середня зарплата в Румунії вище середньої зарплати в Україні в 2,7 рази, в Польщі в 2,96 рази вища і в 3,32 рази вища в Чехії.
...
P.s. В вартість споживчого кошика входять витрати на товари та послуги для сім'ї із 4-х осіб (оренда квартири, комунальної послуги, проїзд, харчування, купівля одягу, дитячий садочок, 1 пачка сигарет в день на сім'ю та багато іншого).
И какой вывод?
В Киеве завышены цены в два с лишним раза? Трудно поверить. Война, банкопад, девальвация это не тот фон, на котором цены будут искусственно завышены.
Там искусственно занижены? На фоне стабильности, роста и ипотеки?
Средняя ЗП в Киеве отличается от статистической?
Стоимость жилья оценена неверно?
Вы кинули статью, которая, если разобраться, наверняка окажется мусором, и никак не прокомментировали. Что лично вы думаете?
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Vlad442
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 13:17
Serg-ik написав: Vlad442 написав: Serg-ik написав:
Вроде как рыночная экономика, а продавец (Киевводоканад, Киевтеплоэнерго) стоят в стороне и ждут бесплатного (!) получения на баланс готовых коммуникаций с готовым набором потребителей. Красота!!!
Если бы была 100% рыночная экономика, вам бы такие цены выставили, что уши завернулись. Тут есть естественный монополист с законодательно ограниченными ценами и, следовательно, ограниченным бюджетом на расширение. У него нет желания вкладывать миллиарды, чтобы потом получать копейки.
Как думаете, у монополиста копеечные зарплаты?
Как думаете, что дороже-7 выездов за 3 года на разрытие и закапывание котлована на одном и том же месте или 1 раз и на 30лет вперёд перекладка трубы? На аварийный порыв сначала приезжает аварийка с толпой оранжевых жилетов, потом приезжает экскаватор. Один копает, пятеро стоят вокруг и смотрят в яму. Потом латают дырку, закапывают и снова через 3-6 месяцев повторяют процедуру. Добавлю сюда расходы Водоканала на периодическое укладывание асфальта на месте раскопок.
К чему это? Я указал на вашу ошибку, что в этой области действует рыночная экономика.
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Vlad442
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 13:21
Vlad442 написав:
Вы кинули статью, которая, если разобраться, наверняка окажется мусором, и никак не прокомментировали. Что лично вы думаете?
Какая эффективность труда, такая и жизнь.
У нас работают что-бы устать. В развитых экономиках работают над эффективностью труда и повышением уровня ВВП.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 13:31
zzzzzz написав: Vlad442 написав:
Вы кинули статью, которая, если разобраться, наверняка окажется мусором, и никак не прокомментировали. Что лично вы думаете?
Какая эффективность труда, такая и жизнь.
У нас работают что-бы устать. В развитых экономиках работают над эффективностью труда и повышением уровня ВВП.
Почему тогда стоимость жилья, если верить цифрам, неадекватно высокая?
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Vlad442
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