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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2530253125322533>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 277
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
91
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 277
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Dimar написав:ЗЗЫ. Кстати, при использовании механизма ФФС передача объекта строительства от одного застройщика другому не слишком сложна. И в законе прописана. В таком случае просто КУА разрывает договор с одним застройщиком и заключает с другим.

А потом оказывается, что вся документация о строительстве, ТУ на подключение сетей и т. п. на старом застройщике, на площадке его техника, которую нужно убирать через суд, все проекты и согласования заново делать.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:44

Vlad442
Да, передача сетей городу - тот еще геморрой.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:48

  Vlad442 написав:
  Dimar написав:ЗЗЫ. Кстати, при использовании механизма ФФС передача объекта строительства от одного застройщика другому не слишком сложна. И в законе прописана. В таком случае просто КУА разрывает договор с одним застройщиком и заключает с другим.

А потом оказывается, что вся документация о строительстве, ТУ на подключение сетей и т. п. на старом застройщике, на площадке его техника, которую нужно убирать через суд, все проекты и согласования заново делать.

Да, тут я немного тупанул. :oops:
Правильнее сказать, что довольно просто сменить Генподрядчика. С застройщиком могут быть сложности.
Я больше с точки зрения финансов смотрел, где активы и как они движутся. При использовании ФФС они должны быть :roll: на фонде.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:49

Volodymyr Kompaniiets
14 мин. ·
Ще трохи цікавого із дослідження вартості життя в столицях майже всіх країн світу.

Зараз вартість споживчого кошика в Києві вже дорівнює вартості споживчого кошика в Бухаресті.
Також вартість життя в Києві потроху наближається до вартості життя в Варшаві та Празі, але ще не наздогнала. Вартість життя в Києві поки на 16% дешевше, ніж в Варшаві та на 26% дешевше, ніж в Празі.
Для інформації: за останніми офіційними даними середня зарплата в Румунії вище середньої зарплати в Україні в 2,7 рази, в Польщі в 2,96 рази вища і в 3,32 рази вища в Чехії.
...
P.s. В вартість споживчого кошика входять витрати на товари та послуги для сім'ї із 4-х осіб (оренда квартири, комунальної послуги, проїзд, харчування, купівля одягу, дитячий садочок, 1 пачка сигарет в день на сім'ю та багато іншого).
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 13:00

  zzzzzz написав:Первый
Что-ж ты такой беспросветно глупый. Если диаметр трубы предназначен на определенную пропускную способность, он физически не сможет пропустить больше.


Сможет, если увеличить напор , вот его и увеличивают пока не прорвёт где тонко. :lol:
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 13:03

  Vlad442 написав:
  Serg-ik написав:Вроде как рыночная экономика, а продавец (Киевводоканад, Киевтеплоэнерго) стоят в стороне и ждут бесплатного (!) получения на баланс готовых коммуникаций с готовым набором потребителей. Красота!!!

Если бы была 100% рыночная экономика, вам бы такие цены выставили, что уши завернулись. Тут есть естественный монополист с законодательно ограниченными ценами и, следовательно, ограниченным бюджетом на расширение. У него нет желания вкладывать миллиарды, чтобы потом получать копейки.

Как думаете, у монополиста копеечные зарплаты?
Как думаете, что дороже-7 выездов за 3 года на разрытие и закапывание котлована на одном и том же месте или 1 раз и на 30лет вперёд перекладка трубы? На аварийный порыв сначала приезжает аварийка с толпой оранжевых жилетов, потом приезжает экскаватор. Один копает, пятеро стоят вокруг и смотрят в яму. Потом латают дырку, закапывают и снова через 3-6 месяцев повторяют процедуру. Добавлю сюда расходы Водоканала на периодическое укладывание асфальта на месте раскопок.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 13:15

  zzzzzz написав:
Volodymyr Kompaniiets
14 мин. ·
Ще трохи цікавого із дослідження вартості життя в столицях майже всіх країн світу.

Зараз вартість споживчого кошика в Києві вже дорівнює вартості споживчого кошика в Бухаресті.
Також вартість життя в Києві потроху наближається до вартості життя в Варшаві та Празі, але ще не наздогнала. Вартість життя в Києві поки на 16% дешевше, ніж в Варшаві та на 26% дешевше, ніж в Празі.
Для інформації: за останніми офіційними даними середня зарплата в Румунії вище середньої зарплати в Україні в 2,7 рази, в Польщі в 2,96 рази вища і в 3,32 рази вища в Чехії.
...
P.s. В вартість споживчого кошика входять витрати на товари та послуги для сім'ї із 4-х осіб (оренда квартири, комунальної послуги, проїзд, харчування, купівля одягу, дитячий садочок, 1 пачка сигарет в день на сім'ю та багато іншого).

И какой вывод?
В Киеве завышены цены в два с лишним раза? Трудно поверить. Война, банкопад, девальвация это не тот фон, на котором цены будут искусственно завышены.
Там искусственно занижены? На фоне стабильности, роста и ипотеки?
Средняя ЗП в Киеве отличается от статистической?
Стоимость жилья оценена неверно?

Вы кинули статью, которая, если разобраться, наверняка окажется мусором, и никак не прокомментировали. Что лично вы думаете?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 13:17

  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:
  Serg-ik написав:Вроде как рыночная экономика, а продавец (Киевводоканад, Киевтеплоэнерго) стоят в стороне и ждут бесплатного (!) получения на баланс готовых коммуникаций с готовым набором потребителей. Красота!!!

Если бы была 100% рыночная экономика, вам бы такие цены выставили, что уши завернулись. Тут есть естественный монополист с законодательно ограниченными ценами и, следовательно, ограниченным бюджетом на расширение. У него нет желания вкладывать миллиарды, чтобы потом получать копейки.

Как думаете, у монополиста копеечные зарплаты?
Как думаете, что дороже-7 выездов за 3 года на разрытие и закапывание котлована на одном и том же месте или 1 раз и на 30лет вперёд перекладка трубы? На аварийный порыв сначала приезжает аварийка с толпой оранжевых жилетов, потом приезжает экскаватор. Один копает, пятеро стоят вокруг и смотрят в яму. Потом латают дырку, закапывают и снова через 3-6 месяцев повторяют процедуру. Добавлю сюда расходы Водоканала на периодическое укладывание асфальта на месте раскопок.

К чему это? Я указал на вашу ошибку, что в этой области действует рыночная экономика.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 13:21

  Vlad442 написав:Вы кинули статью, которая, если разобраться, наверняка окажется мусором, и никак не прокомментировали. Что лично вы думаете?

Какая эффективность труда, такая и жизнь.
У нас работают что-бы устать. В развитых экономиках работают над эффективностью труда и повышением уровня ВВП.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 13:31

  zzzzzz написав:
  Vlad442 написав:Вы кинули статью, которая, если разобраться, наверняка окажется мусором, и никак не прокомментировали. Что лично вы думаете?

Какая эффективность труда, такая и жизнь.
У нас работают что-бы устать. В развитых экономиках работают над эффективностью труда и повышением уровня ВВП.

Почему тогда стоимость жилья, если верить цифрам, неадекватно высокая?
Vlad442
 
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