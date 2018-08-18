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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 277
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
91
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 277
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 13:32

  Vlad442 написав:..
В Киеве завышены цены в два с лишним раза? Трудно поверить...

а как вы думали? никогда не интересовался стоимостью картохи, сегодня случайно узнал и офигел. Знаете почем? 17-20грн! Европа близка, как никогда!
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 13:35

  Vlad442 написав:
  zzzzzz написав:
  Vlad442 написав:Вы кинули статью, которая, если разобраться, наверняка окажется мусором, и никак не прокомментировали. Что лично вы думаете?

Какая эффективность труда, такая и жизнь.
У нас работают что-бы устать. В развитых экономиках работают над эффективностью труда и повышением уровня ВВП.

Почему тогда стоимость жилья, если верить цифрам, неадекватно высокая?

Потому что рынок закрытый. Много новых компаний зашло на КРЖН ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:12

  Vlad442 написав:
  zzzzzz написав:
Volodymyr Kompaniiets
14 мин. ·
Ще трохи цікавого із дослідження вартості життя в столицях майже всіх країн світу.

Зараз вартість споживчого кошика в Києві вже дорівнює вартості споживчого кошика в Бухаресті.
Також вартість життя в Києві потроху наближається до вартості життя в Варшаві та Празі, але ще не наздогнала. Вартість життя в Києві поки на 16% дешевше, ніж в Варшаві та на 26% дешевше, ніж в Празі.
Для інформації: за останніми офіційними даними середня зарплата в Румунії вище середньої зарплати в Україні в 2,7 рази, в Польщі в 2,96 рази вища і в 3,32 рази вища в Чехії.
...
P.s. В вартість споживчого кошика входять витрати на товари та послуги для сім'ї із 4-х осіб (оренда квартири, комунальної послуги, проїзд, харчування, купівля одягу, дитячий садочок, 1 пачка сигарет в день на сім'ю та багато іншого).

И какой вывод?
В Киеве завышены цены в два с лишним раза? Трудно поверить. Война, банкопад, девальвация это не тот фон, на котором цены будут искусственно завышены.
Там искусственно занижены? На фоне стабильности, роста и ипотеки?
Средняя ЗП в Киеве отличается от статистической?
Стоимость жилья оценена неверно?

Вы кинули статью, которая, если разобраться, наверняка окажется мусором, и никак не прокомментировали. Что лично вы думаете?

Підсумок такий - що всі наші статистики по середнім зарплатам нічого не варті, все крутиться в тіні - але на статистику це не впливає
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  dinozavrik написав:все крутиться в тіні - але на статистику це не впливає
не стоит выводы про киевскую тень применять ко всей стране. В провинции так мало денег, что там нечему крутиться в тени
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:51

  Serg-ik написав:
  dinozavrik написав:все крутиться в тіні - але на статистику це не впливає
не стоит выводы про киевскую тень применять ко всей стране. В провинции так мало денег, что там нечему крутиться в тени

По Хмельницкому могу сказать, что большинство из тех, кто получает больше 10к в месяц - получают их налом, официально 4-5.
kyk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:08

kyk
10-это чуть больше прожиточного минимума. На эти деньги не покупают жильё
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:09

  Serg-ik написав:kyk
10-это чуть больше прожиточного минимума. На эти деньги не покупают жильё

Думаю если вы посмотрите на статистику по строительству за последние годы, сможете увидеть, что Хмельницкий не в конце списка. Пустого новостроя нет, большиство выкупают. На те самые неофицивльные доходы.
kyk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:46

  Frant написав:
  kyk написав:
  Serg-ik написав:kyk
10-это чуть больше прожиточного минимума. На эти деньги не покупают жильё

Думаю если вы посмотрите на статистику по строительству за последние годы, сможете увидеть, что Хмельницкий не в конце списка. Пустого новостроя нет, большиство выкупают. На те самые неофицивльные доходы.

Третина населення Хмельницького - на заробках в Польщі і Італії.
За рік укро-заробітчани перевели в Україну 9,5 млрд. дол. От вам і "тінь". :mrgreen: :mrgreen:

Ще одна третина на базарі або торгові представники. В них теж немає офіційних доходів, а хати купують :D
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:У найманого торговця на ринку в Хмельницькому ЗП 1500-2000 грн/міс.
Найулюбленіша справа хмельницьких торгашів - найняти пенсіонерів в свою торгову точку. Пенсам можна платити аж 1000 грн/міс.
І хати вони "купують" лише у вашій бурхливій уяві.

Як скажете :D
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:59

  Serg-ik написав:
  dinozavrik написав:все крутиться в тіні - але на статистику це не впливає
не стоит выводы про киевскую тень применять ко всей стране. В провинции так мало денег, что там нечему крутиться в тени

В той самой провинции в тени крутится более половины
Faceless
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