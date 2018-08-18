Авжеж!
Саме тому половина населення укро-провінції - на заробках в Києві, Польщі, Італії чи Німеччини. Населення укро-провінції тікає від "офігенних" тіньових провінційних ЗП.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:04
Авжеж!
Саме тому половина населення укро-провінції - на заробках в Києві, Польщі, Італії чи Німеччини. Населення укро-провінції тікає від "офігенних" тіньових провінційних ЗП.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:27
в провинции работы нифига нет - и доходов. А когда приезжают на заработки в Киев, афигевают от хотелок ленд-лордов. А ленд-лорды - от роста цен на недвигу и стройматериалы. Потусив немного в Киеве и получив хоть какую-то квалификацию, тикают на Запад.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:41
Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А вот и новости авиабудування появились:
Мои источники сообщают, что 90% своего времени гендиректор Укроборонпрома Абромавичус тратит на проект «Антонов».
Он предусматривает перенос киевской площадки АНТКУ в Гостомель, и застройку освободившейся площади высотками.
Надо отметить, что аналогичный проект пытался реализовать Порошенко через своего доверенного инвестбанкира Макара Пасенюка.
Я об этом писал здесь:
Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:12
Овечка, чому не пишеш від свого жіночого імені?
Чи не пора віддати проспорене віскі???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:26
Дедушка, это я процитировала с сайта Дубинского, как можно было не понять?
Снова ты графинчик уже опорожнил, а еще ж не вечер даже.... завязывай с алкоголизмом, проффесор
|