Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:.. Саме тому половина населення укро-провінції - на заробках в Києві, Польщі, Італії чи Німеччини. Населення укро-провінції тікає від "офігенних" тіньових провінційних ЗП.
в провинции работы нифига нет - и доходов. А когда приезжают на заработки в Киев, афигевают от хотелок ленд-лордов. А ленд-лорды - от роста цен на недвигу и стройматериалы. Потусив немного в Киеве и получив хоть какую-то квалификацию, тикают на Запад.
Volodymyr Kompaniiets 14 мин. · Ще трохи цікавого із дослідження вартості життя в столицях майже всіх країн світу.
Зараз вартість споживчого кошика в Києві вже дорівнює вартості споживчого кошика в Бухаресті. Також вартість життя в Києві потроху наближається до вартості життя в Варшаві та Празі, але ще не наздогнала. Вартість життя в Києві поки на 16% дешевше, ніж в Варшаві та на 26% дешевше, ніж в Празі. Для інформації: за останніми офіційними даними середня зарплата в Румунії вище середньої зарплати в Україні в 2,7 рази, в Польщі в 2,96 рази вища і в 3,32 рази вища в Чехії. ... P.s. В вартість споживчого кошика входять витрати на товари та послуги для сім'ї із 4-х осіб (оренда квартири, комунальної послуги, проїзд, харчування, купівля одягу, дитячий садочок, 1 пачка сигарет в день на сім'ю та багато іншого).
Почему, ну почему он сравнивает зарплаты ПО УКРАИНЕ И ПО ПОЛЬЩЕ????
НУЖНО СРАВНИВАТЬ ПО КИЕВУ И ПО ВАРШАВЕ/БУХАРЕСТУ.
Бухарест явно беднее Киева, я своими глазами видела!
Volodymyr Kompaniiets 14 мин. · Ще трохи цікавого із дослідження вартості життя в столицях майже всіх країн світу.
Зараз вартість споживчого кошика в Києві вже дорівнює вартості споживчого кошика в Бухаресті. Також вартість життя в Києві потроху наближається до вартості життя в Варшаві та Празі, але ще не наздогнала. Вартість життя в Києві поки на 16% дешевше, ніж в Варшаві та на 26% дешевше, ніж в Празі. Для інформації: за останніми офіційними даними середня зарплата в Румунії вище середньої зарплати в Україні в 2,7 рази, в Польщі в 2,96 рази вища і в 3,32 рази вища в Чехії. ... P.s. В вартість споживчого кошика входять витрати на товари та послуги для сім'ї із 4-х осіб (оренда квартири, комунальної послуги, проїзд, харчування, купівля одягу, дитячий садочок, 1 пачка сигарет в день на сім'ю та багато іншого).
Почему, ну почему он сравнивает зарплаты ПО УКРАИНЕ И ПО ПОЛЬЩЕ????
НУЖНО СРАВНИВАТЬ ПО КИЕВУ И ПО ВАРШАВЕ/БУХАРЕСТУ.
Бухарест явно беднее Киева, я своими глазами видела!
Самые тому румунські таксисти масово працюють в Києві!!!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців