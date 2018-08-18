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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2531253225332534

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 277
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
91
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 277
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:04

  Faceless написав:
  Serg-ik написав:
  dinozavrik написав:все крутиться в тіні - але на статистику це не впливає
не стоит выводы про киевскую тень применять ко всей стране. В провинции так мало денег, что там нечему крутиться в тени

В той самой провинции в тени крутится более половины

Авжеж!
Саме тому половина населення укро-провінції - на заробках в Києві, Польщі, Італії чи Німеччини. Населення укро-провінції тікає від "офігенних" тіньових провінційних ЗП.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:27

  Frant написав:..
Саме тому половина населення укро-провінції - на заробках в Києві, Польщі, Італії чи Німеччини. Населення укро-провінції тікає від "офігенних" тіньових провінційних ЗП.

в провинции работы нифига нет - и доходов. А когда приезжают на заработки в Киев, афигевают от хотелок ленд-лордов. А ленд-лорды - от роста цен на недвигу и стройматериалы. Потусив немного в Киеве и получив хоть какую-то квалификацию, тикают на Запад.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я вчера шёл по улице , увидел дом и понял что он попадает под все критерии аирмакса:
Кирпич, модный моп, первый этаж в мраморе, нет кондеев, рядом парк, река, метро, близко к центру, хорошие соседи
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:41

  Frant написав:Авжеж!
Саме тому половина населення укро-провінції - на заробках в Києві, Польщі, Італії чи Німеччини. Населення укро-провінції тікає від "офігенних" тіньових провінційних ЗП.

Эм... Киселев, перелогинься :)
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А вот и новости авиабудування появились:


Мои источники сообщают, что 90% своего времени гендиректор Укроборонпрома Абромавичус тратит на проект «Антонов».

Он предусматривает перенос киевской площадки АНТКУ в Гостомель, и застройку освободившейся площади высотками.

Надо отметить, что аналогичный проект пытался реализовать Порошенко через своего доверенного инвестбанкира Макара Пасенюка.

Я об этом писал здесь: https://dubinsky.pro/kak-pasenyuk-reyde ... sobiralsya
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:12

  investorkiev написав:Я об этом писал
Овечка, чому не пишеш від свого жіночого імені?
Чи не пора віддати проспорене віскі???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:26

  Frant написав:
  investorkiev написав:Я об этом писал
Овечка, чому не пишеш від свого жіночого імені?
Чи не пора віддати проспорене віскі???


Дедушка, это я процитировала с сайта Дубинского, как можно было не понять?
Снова ты графинчик уже опорожнил, а еще ж не вечер даже.... завязывай с алкоголизмом, проффесор
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Интересно, что скажет Прохожий про перспективы Генезиса?

ИМХО перспективы позитивные, этот проект в 5ке самых ликвидных на данный момент
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 18:35

  zzzzzz написав:
Volodymyr Kompaniiets
14 мин. ·
Ще трохи цікавого із дослідження вартості життя в столицях майже всіх країн світу.

Зараз вартість споживчого кошика в Києві вже дорівнює вартості споживчого кошика в Бухаресті.
Також вартість життя в Києві потроху наближається до вартості життя в Варшаві та Празі, але ще не наздогнала. Вартість життя в Києві поки на 16% дешевше, ніж в Варшаві та на 26% дешевше, ніж в Празі.
Для інформації: за останніми офіційними даними середня зарплата в Румунії вище середньої зарплати в Україні в 2,7 рази, в Польщі в 2,96 рази вища і в 3,32 рази вища в Чехії.
...
P.s. В вартість споживчого кошика входять витрати на товари та послуги для сім'ї із 4-х осіб (оренда квартири, комунальної послуги, проїзд, харчування, купівля одягу, дитячий садочок, 1 пачка сигарет в день на сім'ю та багато іншого).


Почему, ну почему он сравнивает зарплаты ПО УКРАИНЕ И ПО ПОЛЬЩЕ????

НУЖНО СРАВНИВАТЬ ПО КИЕВУ И ПО ВАРШАВЕ/БУХАРЕСТУ.

Бухарест явно беднее Киева, я своими глазами видела!
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 19:05

  investorkiev написав:
  zzzzzz написав:
Volodymyr Kompaniiets
14 мин. ·
Ще трохи цікавого із дослідження вартості життя в столицях майже всіх країн світу.

Зараз вартість споживчого кошика в Києві вже дорівнює вартості споживчого кошика в Бухаресті.
Також вартість життя в Києві потроху наближається до вартості життя в Варшаві та Празі, але ще не наздогнала. Вартість життя в Києві поки на 16% дешевше, ніж в Варшаві та на 26% дешевше, ніж в Празі.
Для інформації: за останніми офіційними даними середня зарплата в Румунії вище середньої зарплати в Україні в 2,7 рази, в Польщі в 2,96 рази вища і в 3,32 рази вища в Чехії.
...
P.s. В вартість споживчого кошика входять витрати на товари та послуги для сім'ї із 4-х осіб (оренда квартири, комунальної послуги, проїзд, харчування, купівля одягу, дитячий садочок, 1 пачка сигарет в день на сім'ю та багато іншого).


Почему, ну почему он сравнивает зарплаты ПО УКРАИНЕ И ПО ПОЛЬЩЕ????

НУЖНО СРАВНИВАТЬ ПО КИЕВУ И ПО ВАРШАВЕ/БУХАРЕСТУ.

Бухарест явно беднее Киева, я своими глазами видела!

Самые тому румунські таксисти масово працюють в Києві!!!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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