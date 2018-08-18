Авжеж!
Саме тому половина населення укро-провінції - на заробках в Києві, Польщі, Італії чи Німеччини. Населення укро-провінції тікає від "офігенних" тіньових провінційних ЗП.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:04
Авжеж!
Саме тому половина населення укро-провінції - на заробках в Києві, Польщі, Італії чи Німеччини. Населення укро-провінції тікає від "офігенних" тіньових провінційних ЗП.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:27
в провинции работы нифига нет - и доходов. А когда приезжают на заработки в Киев, афигевают от хотелок ленд-лордов. А ленд-лорды - от роста цен на недвигу и стройматериалы. Потусив немного в Киеве и получив хоть какую-то квалификацию, тикают на Запад.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А вот и новости авиабудування появились:
Мои источники сообщают, что 90% своего времени гендиректор Укроборонпрома Абромавичус тратит на проект «Антонов».
Он предусматривает перенос киевской площадки АНТКУ в Гостомель, и застройку освободившейся площади высотками.
Надо отметить, что аналогичный проект пытался реализовать Порошенко через своего доверенного инвестбанкира Макара Пасенюка.
Я об этом писал здесь:
Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ИМХО перспективы позитивные, этот проект в 5ке самых ликвидных на данный момент
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 13 гру, 2019 20:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Продажи в ЖК Медовый идут. Это очень заметно по сайту.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 20:15
Помните была новость что бюджет Днепра с 19 млрд упал до 16 млрд на 2020 ?
Вот вышла новость по Киеву.
В Киеве рост но минимальный.
Бюджет 2019 - 57,4 млрд. Бюджет 2020 - 58,83 млрд
Рост 2,5%
Живите своим умом!
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