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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:39
Киевгорстрой достроит дома Укрбуда?
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Унуноктий
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П'ят 13 гру, 2019 07:17
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