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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 277
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
91
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 277
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Киевгорстрой достроит дома Укрбуда?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Жк sundance вывез технику с участка, а место было просто шикардос. Конечно на этом месте парк был бы уместнее, но как для жк на берегу место просто бимба. Посмотрим, может что в будущем сообразят
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ava121 в личку ответить не могу- включи приём личных сообщений
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 23:05

  Унуноктий написав:Киевгорстрой достроит дома Укрбуда?


Конечно. Но не быстро. И не все.
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 23:07

В качестве позднего пятничного оффтопа: прошу угадать, комрады, что за город мы видим на фото:Зображення
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 23:27

  Mazay256 написав:
  Унуноктий написав:Киевгорстрой достроит дома Укрбуда?


Конечно. Но не быстро. И не все.

не быстро это точно
Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 23:35

  airmax78 написав:В качестве позднего пятничного оффтопа: прошу угадать, комрады, что за город мы видим на фото:Зображення

Грозный?
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 23:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ребятушки, просто посмотрите этот фильм. Просто посмотрите.

https://rezka.ag/films/drama/32365-defolt-2018.html
investorkiev
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