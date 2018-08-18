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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Киевгорстрой достроит дома Укрбуда?
Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Жк sundance вывез технику с участка, а место было просто шикардос. Конечно на этом месте парк был бы уместнее, но как для жк на берегу место просто бимба. Посмотрим, может что в будущем сообразят
Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ava121 в личку ответить не могу- включи приём личных сообщений
Додано: П'ят 13 гру, 2019 23:05
Додано: П'ят 13 гру, 2019 23:07
Додано: П'ят 13 гру, 2019 23:27
Додано: П'ят 13 гру, 2019 23:35
Додано: П'ят 13 гру, 2019 23:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ребятушки, просто посмотрите этот фильм. Просто посмотрите.
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