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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2533253425352536

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 277
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
91
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 277
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 00:19

  airmax78 написав:Какие еще вариянты будут? Подсказка: это "слаборазвитая страна". Очень далеко от Украины.

Я ж сказал что Грузия :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 00:23

  airmax78 написав:Какие еще вариянты будут? Подсказка: это "слаборазвитая страна". Очень далеко от Украины.
И да, это не столица.


Макс, вы смотрели фильм «Дефолт 1997», Корея?

У меня просто как глаза открылись.
Там есть и МВФ, и банкопад, и либерализация трудового кодекса, и олигархи, и чувак который купил долары "ПА8", а потом накупил на них подешевевших квартир стояками (в некоторых даже висели на люстре прошлые неудачные собственники). БОМБА!

Вся наша суета, о которой мы тут копья ломали, расписана четко и понятно на конкретном примере Кореи в 1997 году.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 00:42

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Какие еще вариянты будут? Подсказка: это "слаборазвитая страна". Очень далеко от Украины.

Я ж сказал что Грузия :)

Тысяч на 10 км ошиблись.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 01:00

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Какие еще вариянты будут? Подсказка: это "слаборазвитая страна". Очень далеко от Украины.
И да, это не столица.


Макс, вы смотрели фильм «Дефолт 1997», Корея?

У меня просто как глаза открылись.
Там есть и МВФ, и банкопад, и либерализация трудового кодекса, и олигархи, и чувак который купил долары "ПА8", а потом накупил на них подешевевших квартир стояками (в некоторых даже висели на люстре прошлые неудачные собственники). БОМБА!

Вся наша суета, о которой мы тут копья ломали, расписана четко и понятно на конкретном примере Кореи в 1997 году.

смотрел, по-моему. Общего у нас только заход спекулей в гривну. Но масштабы несопоставимы.
airmax78
 
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