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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 гру, 2019 00:23
airmax78 написав:
Какие еще вариянты будут? Подсказка: это "слаборазвитая страна". Очень далеко от Украины.
И да, это не столица.
Макс, вы смотрели фильм «Дефолт 1997», Корея?
У меня просто как глаза открылись.
Там есть и МВФ, и банкопад, и либерализация трудового кодекса, и олигархи, и чувак который купил долары "ПА8", а потом накупил на них подешевевших квартир стояками (в некоторых даже висели на люстре прошлые неудачные собственники). БОМБА!
Вся наша суета, о которой мы тут копья ломали, расписана четко и понятно на конкретном примере Кореи в 1997 году.
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Додано: Суб 14 гру, 2019 00:42
Понаехал написав: airmax78 написав:
Какие еще вариянты будут? Подсказка: это "слаборазвитая страна". Очень далеко от Украины.
Я ж сказал что Грузия
Тысяч на 10 км ошиблись.
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Додано: Суб 14 гру, 2019 01:00
investorkiev написав: airmax78 написав:
Какие еще вариянты будут? Подсказка: это "слаборазвитая страна". Очень далеко от Украины.
И да, это не столица.
Макс, вы смотрели фильм «Дефолт 1997», Корея?
У меня просто как глаза открылись.
Там есть и МВФ, и банкопад, и либерализация трудового кодекса, и олигархи, и чувак который купил долары "ПА8", а потом накупил на них подешевевших квартир стояками (в некоторых даже висели на люстре прошлые неудачные собственники). БОМБА!
Вся наша суета, о которой мы тут копья ломали, расписана четко и понятно на конкретном примере Кореи в 1997 году.
смотрел, по-моему. Общего у нас только заход спекулей в гривну. Но масштабы несопоставимы.
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