Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Какие еще вариянты будут? Подсказка: это "слаборазвитая страна". Очень далеко от Украины. И да, это не столица.
Макс, вы смотрели фильм «Дефолт 1997», Корея?
У меня просто как глаза открылись. Там есть и МВФ, и банкопад, и либерализация трудового кодекса, и олигархи, и чувак который купил долары "ПА8", а потом накупил на них подешевевших квартир стояками (в некоторых даже висели на люстре прошлые неудачные собственники). БОМБА!
Вся наша суета, о которой мы тут копья ломали, расписана четко и понятно на конкретном примере Кореи в 1997 году.
airmax78 написав:Какие еще вариянты будут? Подсказка: это "слаборазвитая страна". Очень далеко от Украины. И да, это не столица.
Макс, вы смотрели фильм «Дефолт 1997», Корея?
У меня просто как глаза открылись. Там есть и МВФ, и банкопад, и либерализация трудового кодекса, и олигархи, и чувак который купил долары "ПА8", а потом накупил на них подешевевших квартир стояками (в некоторых даже висели на люстре прошлые неудачные собственники). БОМБА!
Вся наша суета, о которой мы тут копья ломали, расписана четко и понятно на конкретном примере Кореи в 1997 году.
смотрел, по-моему. Общего у нас только заход спекулей в гривну. Но масштабы несопоставимы.
airmax78 написав:Какие еще вариянты будут? Подсказка: это "слаборазвитая страна". Очень далеко от Украины. И да, это не столица.
Макс, вы смотрели фильм «Дефолт 1997», Корея?
У меня просто как глаза открылись. Там есть и МВФ, и банкопад, и либерализация трудового кодекса, и олигархи, и чувак который купил долары "ПА8", а потом накупил на них подешевевших квартир стояками (в некоторых даже висели на люстре прошлые неудачные собственники). БОМБА!
Вся наша суета, о которой мы тут копья ломали, расписана четко и понятно на конкретном примере Кореи в 1997 году.
смотрел, по-моему. Общего у нас только заход спекулей в гривну. Но масштабы несопоставимы.
Не, значит это вы не тот фильм смотрели. Этот свеженький, только вышел.